Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir

Esnek spiral tasarımlı, ultra yumuşak biberon emziği, göğüs yapısına daha çok benzer. Konfor sağlayan yaprakçıklar ve doğal bir şekle sahip biberon emziği doğal kavrama etkisi sunarken, anne sütü ve biberonla beslemeyi birleştirme sürecini kolaylaştırır.