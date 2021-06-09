Sakinleştiren ve yatıştıran sesler

Kuş sesleri ve gece doğa seslerinden Rock-a-Bye Baby gibi ninnilere kadar 15 rahatlatıcı parça arasından seçim yapın. İsterseniz daha sonra çalmak için kendi kaydınızı yapın. Ne de olsa bir ebeveynin sesinin yerini başka hiçbir şey tutamaz.