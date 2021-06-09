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    Philips Avent Connected

    Bağlı Bebek Monitörü

    SCD921/26
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Her yerde içiniz rahat olsun Her yerde içiniz rahat olsun Her yerde içiniz rahat olsun
      -{discount-value}

      Philips Avent Connected Bağlı Bebek Monitörü

      SCD921/26
      Genel Derecelendirme / 5

      Her yerde içiniz rahat olsun

      Philips Avent Bağlı Bebek Monitörü ile bebeğinizi her yerden güvenli bir şekilde takip edin. Güvenli Bağlantı Sistemimiz, evin her yerinde bebeğinizle bağlantıda kalmanızı sağlar. Baby Monitor+ uygulamasıyla her yerden giriş yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Philips Avent Connected Bağlı Bebek Monitörü

      Her yerde içiniz rahat olsun

      Philips Avent Bağlı Bebek Monitörü ile bebeğinizi her yerden güvenli bir şekilde takip edin. Güvenli Bağlantı Sistemimiz, evin her yerinde bebeğinizle bağlantıda kalmanızı sağlar. Baby Monitor+ uygulamasıyla her yerden giriş yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Her yerde içiniz rahat olsun

      Philips Avent Bağlı Bebek Monitörü ile bebeğinizi her yerden güvenli bir şekilde takip edin. Güvenli Bağlantı Sistemimiz, evin her yerinde bebeğinizle bağlantıda kalmanızı sağlar. Baby Monitor+ uygulamasıyla her yerden giriş yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Philips Avent Connected Bağlı Bebek Monitörü

      Her yerde içiniz rahat olsun

      Philips Avent Bağlı Bebek Monitörü ile bebeğinizi her yerden güvenli bir şekilde takip edin. Güvenli Bağlantı Sistemimiz, evin her yerinde bebeğinizle bağlantıda kalmanızı sağlar. Baby Monitor+ uygulamasıyla her yerden giriş yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        Bağlı Bebek Monitörü

        - {discount-value}

        Toplam:

        Her yerde içiniz rahat olsun

        Evde veya dışarıda bebeğinizi takip edin

        • Full HD kamera
        • 12 saatlik çalışma süresine sahip ebeveyn ünitesi
        • Güvenli Bağlantı Sistemi
        • Uygulama üzerinden bağlantı: Baby Monitor+
        Bebeğinizle her zaman bağlantıda kalmanızı sağlar

        Bebeğinizle her zaman bağlantıda kalmanızı sağlar

        Güvenli Bağlantı Sistemimiz, bebek ünitesi ile ebeveyn ünitesi ve uygulama arasında çok sayıda şifreli bağlantı kullanır. Son derece güçlü ve özel bir bağlantı sağlar.

        Gece görüşü ve dijital zoom özellikli Full HD kamera

        Gece görüşü ve dijital zoom özellikli Full HD kamera

        Philips Avent Baby Monitor+ uygulamasıyla bebeğinizi hem evdeyken hem de dışarıdan görüntüleyip dinleyin. Wi-Fi veya mobil internet kullanarak bebeğinizi her yerden izleyebilir ve sakinleştirebilirsiniz.

        Her kıpırtıyı görün, her kıkırdamayı duyun

        Her kıpırtıyı görün, her kıkırdamayı duyun

        Gece görüşü ve dijital zoom özellikli Full HD kameraya sahip bebek ünitesi, bebeğinizin odasından gece gündüz net görüntüler sunar.

        Evde 400 metreye varan menzil, ev dışında sınırsız menzil

        Evde 400 metreye varan menzil, ev dışında sınırsız menzil

        Evinizin etrafında 400 metreye kadar menzil* sunan ebeveyn ünitesiyle güvenle bağlantıda kalın. Mobil internet veya Wi-Fi kullanan Baby Monitor+ uygulaması sayesinde ise diğer her yerde sınırsız menzilden faydalanın.

        Ebeveyn ünitesi ile 12 saate kadar kablosuz izleme

        Ebeveyn ünitesi ile 12 saate kadar kablosuz izleme

        Şarj edilebilir ebeveyn ünitesi 12 saate kadar pil ömrüne** ve 4,3 inç renkli ekrana sahiptir. Böylece bebeğinizi, cihazı prize takmanız gerekmeden gün boyunca ve akşama kadar kolayca izleyebilirsiniz.

        Bebeğinizin odası her zaman doğru ısıda kalsın, asla çok sıcak ya da soğuk olmasın

        Bebeğinizin odası her zaman doğru ısıda kalsın, asla çok sıcak ya da soğuk olmasın

        Yüksek ve düşük sıcaklık uyarıları bulunan entegre oda termometresiyle bebeğiniz için keyifli bir ortam sağlayın. Mükemmel bir dinlenme için doğru rahatlık düzeyi.

        Sakinleştirici ortam ışığı ile huzurlu uykular

        Sakinleştirici ortam ışığı ile huzurlu uykular

        Bebek ünitesine entegre ortam gece ışığıyla bebeğinizin odasına rahatlatıcı bir ışıltı katın. Ebeveyn ünitesini ve Baby Monitor+ uygulamasını kullanarak ışığı açıp kapatın veya yoğunluğunu ayarlayın.

        Aynı anda bebeğinizi dinleyin ve onunla konuşun

        Aynı anda bebeğinizi dinleyin ve onunla konuşun

        Geleneksel telsizlere son! Bebek monitörümüz, yalnızca gerçek konuşma özelliğini kullanır. Böylece tek bir düğmeye basarak kesintisiz olarak bebeğinizle birbirinizin sesini duyabilir, bebeğinizi rahatlatabilir ve kıkırdamasını dinleyebilirsiniz.

        Sakinleştiren ve yatıştıran sesler

        Sakinleştiren ve yatıştıran sesler

        Kuş sesleri ve gece doğa seslerinden Rock-a-Bye Baby gibi ninnilere kadar 15 rahatlatıcı parça arasından seçim yapın. İsterseniz daha sonra çalmak için kendi kaydınızı yapın. Ne de olsa bir ebeveynin sesinin yerini başka hiçbir şey tutamaz.

        Her gün gece gündüz kullanıma hazır

        Her gün gece gündüz kullanıma hazır

        Monitörün önceden bağlı ebeveyn ünitesi ve bebek ünitesi sayesinde cihazı kutusundan çıkarır çıkarmaz bebeğinizi izlemeye başlayın. Wi-Fi'ı kolayca ayarlayın ve cihazı istediğiniz zaman Baby Monitor+ uygulaması ile eşleştirin.

        Teknik Özellikler

        • Özellikler

          Bağlantı modları
          Doğrudan bağlantı (üniteler arası) ve Wi-Fi
          Mobil bağlantı menzili
          Sınırsız, internet bağlantısı gerektirir
          Ebeveyn ünitesi/bebek ünitesi menzili
          Dış mekanda 400 metreye kadar ve iç mekanda 50 metreye kadar
          Bebek ünitesi kamera çözünürlüğü
          Full HD 1080p
          Ebeveyn ünitesi ekran boyutu
          4'3 inç renkli LCD
          Ebeveyn ünitesi çözünürlüğü
          480x272
          Gece görüşü
          Evet, otomatik
          Büyütme
          Evet, dijital zoom ve kaydırma
          Oda termometresi
          Evet, uyarı dahil
          Gece ışığı
          Evet, zamanlayıcı dahil
          Konuşma
          Evet, Konuşma (aynı anda konuşup dinleme)
          Ninniler, rahatlatıcı sesler ve beyaz gürültü
          Evet, zamanlayıcı dahil
          Kişiselleştirilmiş ses kaydı
          Evet, uygulama üzerinden
          Telefon uygulaması (uygulama)
          Philips Avent Baby Monitor+
          İşletim sistemleri (uygulama)
          iOS 11 ve üzeri, Android 5 ve üzeri

        • Kullanılabilirlik

          Video modu
          Evet
          Yalnızca ses modu
          Evet
          Eco modu
          Evet, enerji tasarrufu modu
          Gizli mod
          Evet, yalnızca ebeveyn ünitesi ve bebek ünitesi üzerinden bağlantı
          Arka plan izleme (yalnızca uygulama)
          Evet, telefon kilitliyken veya diğer uygulamaları kullanırken bebeğinizi dinleyin
          Uyarılar
          Evet, düşük pil; bağlantı kesildi; sıcaklık; ses; hareket algılama
          Duvara monte edilebilir
          Evet

        • Güç/İletim

          Bebek ünitesi güç kaynağı
          Yalnızca elektrik
          Ebeveyn ünitesi güç kaynağı
          Pil ve elektrik
          Ebeveyn ünitesinin pille çalışma süresi
          Eco modunda 12 saat
          Güç kaynağı
          • 5 V 1 A AC/DC Adaptör
          • Giriş 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
          Frekans bandı
          2,4 Ghz

        • Yazılım Desteği

          Yazılım güncellemeleri
          Philips, satın alma tarihinden itibaren 2 yıl boyunca ilgili yazılım güncellemelerini sunar.

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            • Dış mekanda 400 metreye kadar ve iç mekanda 50 metreye kadar
            • *Tam şarj sonrası Eco modunda
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