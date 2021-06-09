Her yerde içiniz rahat olsun
Philips Avent Bağlı Bebek Monitörü ile bebeğinizi her yerden güvenli bir şekilde takip edin. Güvenli Bağlantı Sistemimiz, evin her yerinde bebeğinizle bağlantıda kalmanızı sağlar. Baby Monitor+ uygulamasıyla her yerden giriş yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her yerde içiniz rahat olsun
Philips Avent Bağlı Bebek Monitörü ile bebeğinizi her yerden güvenli bir şekilde takip edin. Güvenli Bağlantı Sistemimiz, evin her yerinde bebeğinizle bağlantıda kalmanızı sağlar. Baby Monitor+ uygulamasıyla her yerden giriş yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Her yerde içiniz rahat olsun
Philips Avent Bağlı Bebek Monitörü ile bebeğinizi her yerden güvenli bir şekilde takip edin. Güvenli Bağlantı Sistemimiz, evin her yerinde bebeğinizle bağlantıda kalmanızı sağlar. Baby Monitor+ uygulamasıyla her yerden giriş yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her yerde içiniz rahat olsun
Philips Avent Bağlı Bebek Monitörü ile bebeğinizi her yerden güvenli bir şekilde takip edin. Güvenli Bağlantı Sistemimiz, evin her yerinde bebeğinizle bağlantıda kalmanızı sağlar. Baby Monitor+ uygulamasıyla her yerden giriş yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Bağlı Bebek Monitörü
Toplam:
Güvenli Bağlantı Sistemimiz, bebek ünitesi ile ebeveyn ünitesi ve uygulama arasında çok sayıda şifreli bağlantı kullanır. Son derece güçlü ve özel bir bağlantı sağlar.
Philips Avent Baby Monitor+ uygulamasıyla bebeğinizi hem evdeyken hem de dışarıdan görüntüleyip dinleyin. Wi-Fi veya mobil internet kullanarak bebeğinizi her yerden izleyebilir ve sakinleştirebilirsiniz.
Gece görüşü ve dijital zoom özellikli Full HD kameraya sahip bebek ünitesi, bebeğinizin odasından gece gündüz net görüntüler sunar.
Evinizin etrafında 400 metreye kadar menzil* sunan ebeveyn ünitesiyle güvenle bağlantıda kalın. Mobil internet veya Wi-Fi kullanan Baby Monitor+ uygulaması sayesinde ise diğer her yerde sınırsız menzilden faydalanın.
Şarj edilebilir ebeveyn ünitesi 12 saate kadar pil ömrüne** ve 4,3 inç renkli ekrana sahiptir. Böylece bebeğinizi, cihazı prize takmanız gerekmeden gün boyunca ve akşama kadar kolayca izleyebilirsiniz.
Yüksek ve düşük sıcaklık uyarıları bulunan entegre oda termometresiyle bebeğiniz için keyifli bir ortam sağlayın. Mükemmel bir dinlenme için doğru rahatlık düzeyi.
Bebek ünitesine entegre ortam gece ışığıyla bebeğinizin odasına rahatlatıcı bir ışıltı katın. Ebeveyn ünitesini ve Baby Monitor+ uygulamasını kullanarak ışığı açıp kapatın veya yoğunluğunu ayarlayın.
Geleneksel telsizlere son! Bebek monitörümüz, yalnızca gerçek konuşma özelliğini kullanır. Böylece tek bir düğmeye basarak kesintisiz olarak bebeğinizle birbirinizin sesini duyabilir, bebeğinizi rahatlatabilir ve kıkırdamasını dinleyebilirsiniz.
Kuş sesleri ve gece doğa seslerinden Rock-a-Bye Baby gibi ninnilere kadar 15 rahatlatıcı parça arasından seçim yapın. İsterseniz daha sonra çalmak için kendi kaydınızı yapın. Ne de olsa bir ebeveynin sesinin yerini başka hiçbir şey tutamaz.
Monitörün önceden bağlı ebeveyn ünitesi ve bebek ünitesi sayesinde cihazı kutusundan çıkarır çıkarmaz bebeğinizi izlemeye başlayın. Wi-Fi'ı kolayca ayarlayın ve cihazı istediğiniz zaman Baby Monitor+ uygulaması ile eşleştirin.
Özellikler
Kullanılabilirlik
Güç/İletim
Yazılım Desteği
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.