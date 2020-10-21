Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
İlk Siparişe %15 İndirim!
30-day return
Başlangıç ve bebek hediye setleri
Tüm seriler
Philips Avent Tasarım hediye seti
Üretimden kaldırıldı
Destek
SCD628/01
Mağazaya git
Oturum açın veya bir hesap oluşturun
Kılavuzlara, özel desteğe ve daha fazlasına anında erişebilirsiniz. Ayrıca hızlı ve kolaydır.
Eco passport - English (US)
Tümü (2)
Elektrik kesintisi durumunda ne olur?
Philips Avent ürünüm BPA ve BPS içermiyor mu?
Garantinizin koşullarını kontrol edin ve bir ürün değişim veya onarım işlemi başlatın
Garanti
Ürün garanti politikalarımız
Philips ile iletişim
Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız