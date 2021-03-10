2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
Kız çocuklar için Fil hediye seti, annelere ve kıymetli bebeklerine verilecek ideal bir hediyedir. Bir Natural biberon, iki emzik ve bir emzik tutacağından oluşan kullanışlı hediye seti.
1 Natural
260 ml/9 oz
Yavaş Akış Emziği
Anne göğsüne benzeyen geniş emzik, doğal emzirmedeki gibi bir kavrama etkisi yaratır ve biberonla beslemeyi, emzirmeyle birleştirmenize destek olur.
Emziğin içindeki yaprakçıklar, içeriye çökmesine yol açmadan emziğin yumuşaklığını ve esnekliğini artırır. Böylece bebeğiniz çok daha rahat ve keyifli bir biçimde beslenir.
Yenilikçi ikili valf, havanın bebeğinizin midesine değil biberona girmesini sağlayarak kolik oluşumunu ve rahatsızlık hissini azaltmak üzere tasarlandı.
5.0
5 üzerinden
4
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Veysel002
10/03/2021
Türkiye
Gayet güzel ve Kullanışlı
İNNOVATİON AND PHİLİPS ☆☆☆☆☆ Tasarımı ve Ödüllü olmasını hak ediyor
Avantajlar
Tasarımı
Dezavantajlar
Yok :)
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCD628/01 Tasarım hediye seti için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2021-02-10
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCD628/01 Tasarım hediye seti için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2021-02-10
Sedasoner
11/11/2016
Türkiye
Kalitesi tartisilmaz bir ürün.
Bebeğime avent doğduğu gunden beri kullandigim ve tum annelere tavsiye edebilecegim harika bir urun biberonun anne gogsune yakin tasarlanmasi super kalitesi tartisilmaz tesekkurler philps avent.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCD628/01 Tasarım hediye seti için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCD628/01 Tasarım hediye seti için yapılmıştır
Semrakoç
10/11/2016
Türkiye
Anne memesinden farksız
Çok başarılı bir tasarım olmakla birlikte performans ı ve kullanım kolaylığı ile mükemmel bir ürün.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCD628/01 Tasarım hediye seti için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCD628/01 Tasarım hediye seti için yapılmıştır