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Üretimden kaldırıldı

Philips AventTasarım hediye seti

SCD628/01

5

| (4) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir

Kız çocuklar için Fil hediye seti, annelere ve kıymetli bebeklerine verilecek ideal bir hediyedir. Bir Natural biberon, iki emzik ve bir emzik tutacağından oluşan kullanışlı hediye seti.

Tüm avantajları görüntüleyin

Biberon, emzik ve emzik klipsi seti

Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir

  • 1 Natural

  • 260 ml/9 oz

  • Yavaş Akış Emziği

Anne göğsüne benzeyen geniş emzik sayesinde doğal emme hissi

Anne göğsüne benzeyen geniş emzik sayesinde doğal emme hissi

Anne göğsüne benzeyen geniş emzik, doğal emzirmedeki gibi bir kavrama etkisi yaratır ve biberonla beslemeyi, emzirmeyle birleştirmenize destek olur.

Çökmeyen yumuşak, esnek emzik için benzersiz yaprakçıklar

Çökmeyen yumuşak, esnek emzik için benzersiz yaprakçıklar

Emziğin içindeki yaprakçıklar, içeriye çökmesine yol açmadan emziğin yumuşaklığını ve esnekliğini artırır. Böylece bebeğiniz çok daha rahat ve keyifli bir biçimde beslenir.

Yenilikçi ikili valf tasarımına sahip gelişmiş antikolik sistemi

Yenilikçi ikili valf tasarımına sahip gelişmiş antikolik sistemi

Yenilikçi ikili valf, havanın bebeğinizin midesine değil biberona girmesini sağlayarak kolik oluşumunu ve rahatsızlık hissini azaltmak üzere tasarlandı.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

4

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

10/03/2021

Türkiye

Türkiye

Gayet güzel ve Kullanışlı

İNNOVATİON AND PHİLİPS ☆☆☆☆☆ Tasarımı ve Ödüllü olmasını hak ediyor

Avantajlar

Tasarımı

Dezavantajlar

Yok :)

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCD628/01 Tasarım hediye seti için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-02-10

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCD628/01 Tasarım hediye seti için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-02-10

11/11/2016

Türkiye

Türkiye

Kalitesi tartisilmaz bir ürün.

Bebeğime avent doğduğu gunden beri kullandigim ve tum annelere tavsiye edebilecegim harika bir urun biberonun anne gogsune yakin tasarlanmasi super kalitesi tartisilmaz tesekkurler philps avent.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCD628/01 Tasarım hediye seti için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCD628/01 Tasarım hediye seti için yapılmıştır

10/11/2016

Türkiye

Türkiye

Anne memesinden farksız

Çok başarılı bir tasarım olmakla birlikte performans ı ve kullanım kolaylığı ile mükemmel bir ürün.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCD628/01 Tasarım hediye seti için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCD628/01 Tasarım hediye seti için yapılmıştır

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