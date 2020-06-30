2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Yenidoğan Başlangıç Seti
Anne göğsüne benzeyen geniş biberon emziği, doğal emzirmedeki gibi bir kavrama etkisi yaratır ve biberonla beslemeyi emzirmeyle birleştirmenize destek olur.
Biberon emziği, anne göğsü hissini taklit etmek için tasarlanmış ultra yumuşak dokuya sahiptir.
Esnek spiral tasarım, eşsiz konfor sağlayan yaprakçıklarla birleşerek biberon emziğinin esnek yapıda olmasını sağlar ve emziğin çökmesini engelleyerek biberonla beslemeyi daha doğal hale getirir.
5.0
5 üzerinden
16
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Alkan
30/06/2020
Türkiye
Ürün kullanışlı
Yeğenlerim ürünler kullanıyorlar. Severek kullanıp, biberonun içindekileri tüketiyorlar
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCD301/01 Yenidoğan Natural başlangıç seti için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCD301/01 Yenidoğan Natural başlangıç seti için yapılmıştır
Çiçek24
27/06/2020
Türkiye
Çok memnunuz!
3 aylık bebeğimizin gaz problemi için önermişlerdi. Aldık inanılmaz memnunuz. Tüm kolik annelerine tavsiyemdir
Avantajlar
Ergonomik,ekonomik
Dezavantajlar
-
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCD301/01 Yenidoğan Natural başlangıç seti için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCD301/01 Yenidoğan Natural başlangıç seti için yapılmıştır
Burcu Burcu
27/06/2020
Türkiye
İyi ki varsın Philips!
Bebeğim için sadece Philips kullanıyorum biberonları asla sızdırmıyor ve uçları anne memesiyle aşırı benzer ve yumuşak olduğu için bebeğimi hem emziriyorum hem biberon veriyorum geçiş muazzam rahat oldu. Ben göğüs pompasını da kullanıyorum aynı zamanda hem sessiz hem çekim gücü harika hem de çok pratik. Emzik de aldım ama nadir veriyorum zaten gerek e kalmıyor. Sıra katı gıdaya geçtiğinde kaşıklar ve türevlerini kullanmakta:) sadece sana güveniyorum philips teşekkürler;)
Avantajlar
Pratik, kaliteli, kullanışlı
Dezavantajlar
Yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCD301/01 Yenidoğan Natural başlangıç seti için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCD301/01 Yenidoğan Natural başlangıç seti için yapılmıştır
EU 10/2011 düzenlemesi gereğince %0 BPA
Kolik nedir ve bebekleri nasıl etkiler? Kolik, beslenme sırasında hava yutulmasıyla oluşur ve bebeğinizin sindirim sistemine rahatsızlık verir. Semptomlar arasında ağlama ve huzursuzluk görülür.