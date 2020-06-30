Bebeğim için sadece Philips kullanıyorum biberonları asla sızdırmıyor ve uçları anne memesiyle aşırı benzer ve yumuşak olduğu için bebeğimi hem emziriyorum hem biberon veriyorum geçiş muazzam rahat oldu. Ben göğüs pompasını da kullanıyorum aynı zamanda hem sessiz hem çekim gücü harika hem de çok pratik. Emzik de aldım ama nadir veriyorum zaten gerek e kalmıyor. Sıra katı gıdaya geçtiğinde kaşıklar ve türevlerini kullanmakta:) sadece sana güveniyorum philips teşekkürler;)