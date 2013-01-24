Birçok tüy ve cilt tipine uygundur

Philips Lumea, doğal rengi kumral, kahverengi ve siyah olan tüylerde kullanım için uygundur. Diğer ışık bazlı uygulamalar gibi Philips Lumea da kızıl, açık sarışın veya beyaz/gri tüylerde kullanım için uygun DEĞİLDİR. Bu ürün koyu ciltler için de uygun DEĞİLDİR.