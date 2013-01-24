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    Lumea Advanced

    IPL - Tüy alma cihazı

    SC1999/00
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Hassas ve uzun süreli tüy azaltma Hassas ve uzun süreli tüy azaltma Hassas ve uzun süreli tüy azaltma
      -{discount-value}

      Lumea Advanced IPL - Tüy alma cihazı

      SC1999/00
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Hassas ve uzun süreli tüy azaltma

      Philips Lumea Advanced tüylerin vücudunuzda ve yüzünüzde tekrar uzamasına engel olur. Düzenli olarak uygulanan hassas ışık darbeleri cildinizin her gün ipek kadar pürüzsüz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Lumea Advanced IPL - Tüy alma cihazı

      Hassas ve uzun süreli tüy azaltma

      Philips Lumea Advanced tüylerin vücudunuzda ve yüzünüzde tekrar uzamasına engel olur. Düzenli olarak uygulanan hassas ışık darbeleri cildinizin her gün ipek kadar pürüzsüz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün

      Hassas ve uzun süreli tüy azaltma

      Philips Lumea Advanced tüylerin vücudunuzda ve yüzünüzde tekrar uzamasına engel olur. Düzenli olarak uygulanan hassas ışık darbeleri cildinizin her gün ipek kadar pürüzsüz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Lumea Advanced IPL - Tüy alma cihazı

      Hassas ve uzun süreli tüy azaltma

      Philips Lumea Advanced tüylerin vücudunuzda ve yüzünüzde tekrar uzamasına engel olur. Düzenli olarak uygulanan hassas ışık darbeleri cildinizin her gün ipek kadar pürüzsüz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün

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        Lumea Advanced

        Lumea Advanced

        IPL - Tüy alma cihazı

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Hassas ve uzun süreli tüy azaltma

        • Vücut, yüz ve bikini bölgesi için
        • Alt bacak uygulaması 15 dakika
        • 250.000'den fazla ışık atışı
        • Ekstra uzun kablo
        Evde güvenli ve etkili kullanım için geliştirilmiştir

        Evde güvenli ve etkili kullanım için geliştirilmiştir

        Philips Lumea, IPL (Yoğunlaştırılmış Işık Teknolojisi) adı verilen ve profesyonel güzellik salonlarında kullanılan teknolojiyi temel alan ışık bazlı yenilikçi bir teknoloji kullanır. Philips bu teknolojiyi evinizin rahatlığında, güvenli ve etkili biçimde kullanabilmeniz için tasarladı. Philips, devrim niteliğindeki tüy alma sistemimizi geliştirmek için önde gelen dermatologlarla işbirliği yaptı. 10 yıldan uzun süredir 2000'den fazla gönüllüyle kapsamlı tüketici araştırmaları gerçekleştirdi.

        Her gün pürüzsüz cildin keyfini çıkarın

        Her gün pürüzsüz cildin keyfini çıkarın

        Philips Lumea tüy köklerine yumuşak ışık atışları uygular. Bunun sonucunda uzayan tüy miktarı zaman içerisinde azalır. Bu işlemin düzenli olarak tekrar edilmesiyle tüylerden arınmış, yumuşak ve pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarabilirsiniz.

        Zahmetsiz ve etkili

        Zahmetsiz ve etkili

        Klinik çalışmalarımız, iki haftada bir gerçekleştirilen dört uygulamadan sonra tüylerin önemli ölçüde azaldığını ve ipeksi, pürüzsüz bir cilde ulaşıldığını göstermiştir. Pürüzsüz bir cilde sahip olmanın keyfini uzun süre çıkarmak için gerektiğinde işlemi tekrarlamanız yeter. İşlemler arasındaki süre, tüylerinizin tekrar çıkma süresine göre değişir. Resmi büyütmek için lütfen sayfanın en üstündeki resim galerisinde yer alan görsele tıklayın.

        Birçok tüy ve cilt tipine uygundur

        Birçok tüy ve cilt tipine uygundur

        Philips Lumea, doğal rengi kumral, kahverengi ve siyah olan tüylerde kullanım için uygundur. Diğer ışık bazlı uygulamalar gibi Philips Lumea da kızıl, açık sarışın veya beyaz/gri tüylerde kullanım için uygun DEĞİLDİR. Bu ürün koyu ciltler için de uygun DEĞİLDİR.

        Hassas bölgelerde bile güvenli ve etkili

        Hassas bölgelerde bile güvenli ve etkili

        Yüzünüzdeki (dudak üstü, çene ve favoriler) ve bacaklar, kol altı, bikini bölgesi, karın ve kol gibi vücut bölgelerindeki tüylerden kurtulmak için güvenle kullanın.

        Hızlı uygulama için geniş pencere alanı

        Hızlı uygulama için geniş pencere alanı

        Bacak gibi geniş bölgelerde hızlı uygulama için geniş uygulama penceresi.

        Yüzde ekstra güvenlik için hassas bölge başlığı

        Yüzde ekstra güvenlik için hassas bölge başlığı

        Ek entegre ışık filtresiyle dudağın üzerindeki bölgede, çenede, yanaklarda bulunan yüz tüylerinde ve diğer hassas bölgelerde güvenli bir şekilde kullanılabilir.

        Bikini bölgesine özel uygulama başlığı

        Bikini bölgesine özel uygulama başlığı

        Bikini bölgesi başlığı, bikini bölgesindeki tüylere etkili bir uygulama sağlar. Bu bölgedeki tüyler genellikle bacak tüylerine göre daha güçlü ve daha kalındır.

        Entegre cilt tonu sensörü

        Entegre cilt tonu sensörü

        Entegre cilt tonu sensörü, güvenlik amacıyla her seansın başında ve zaman zaman seans sırasında uygulama yapılan cildin tonunu kontrol eder. Bu ürünün kullanılamayacağı kadar koyu bir cilt tonu algılarsa ışık darbesi uygulamayı otomatik olarak durdurur.

        Hassas uygulama

        Hassas uygulama

        Cildinize özen gösterir.

        Yedek parça yok, ek masraf yok

        Yedek parça yok, ek masraf yok

        Philips Lumea, ek bir malzemeye gerek duymadan kullanabileceğiniz eksiksiz bir çözümdür. Daha da önemlisi, yedek lamba ya da jel gerektirmez.

        Daha rahat uygulama için Kaydırarak Uygulama modu

        Daha rahat uygulama için Kaydırarak Uygulama modu

        Daha rahat ve kesintisiz uygulama için kaydırarak ürünü kullanma rahatlığı sağlar.

        Ayarlanabilir beş ışık enerji seviyesi

        Ayarlanabilir beş ışık enerji seviyesi

        Philips Lumea nazik, ancak etkili bir uygulama için ayarlanabilir beş ışık enerji seviyesine sahiptir. Philips Lumea'nın IPL işlemi doğru kullanıldığında hassas ciltler ve hassas bölgeler için bile güvenli ve naziktir.

        Teknik Özellikler

        • Technical specifications

          High performance lamp
          250.000'den fazla ışık atışı gönderir

        • Application areas

          Body areas
          • Kollar
          • Bacaklar
          • Karın
          • Bikini bölgesi
          • Koltuk altları
          Face areas
          • Çene
          • Favoriler
          • Dudak üstü

        • Başlıklar

          Hassas bölge başlığı (2 cm2)
          Yüzde güvenli uygulama için
          Bikini bölgesi aparatı (2 cm2)
          Bikini bölgesindeki tüyler için özel uygulama

        • Attachments

          Vücut başlığı(4cm2)
          Boyun altında kullanım için

        • Items included

          Instructions for use
          Kullanım kılavuzu
          Storage
          Kese
          Adapter
          24 V / 1500 mA

        • Dahil olanlar

          Aksesuar
          Temizleme bezi

        • Power

          Voltage
          100-240 V

        • Güç

          Kablolu kullanım
          Evet

        • Safety and adjustable settings

          Integrated UV filter
          Cildi UV ışınlarına karşı korur
          5 light energy settings
          Cilt tipinize göre ayarlanabilir
          Integrated safety system
          İstenmeyen atışları önler
          Skin Tone sensor
          Cilt tonunuzu algılar

        • Service

          Warranty
          Dünya çapında 2 yıl garanti

        • Uygulama süresi

          Alt bacak
          8 dk

        • Application time

          Armpit
          1 dk
          Bikini line
          1 dk
          Face areas
          1 dk

        • Application mode

          Slide and Flash
          Kolay uygulama için
          Corded / cordless use
          Kablolu
          Stamp and Flash
          Kıvrımlı bölgelerde uygulama için

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        • Adaptör
          -{discount-value}

          Adaptör

          CP9889/00

          Philips Online Mağaza fiyatı
          157,00 TL*
          * Önerilen perakende satış fiyatı

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