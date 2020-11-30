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Hassas ve uzun süreli tüy azaltma
Philips Lumea Advanced tüylerin vücudunuzda ve yüzünüzde tekrar uzamasına engel olur. Düzenli olarak uygulanan hassas ışık darbeleri cildinizin her gün ipek kadar pürüzsüz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hassas ve uzun süreli tüy azaltma
Philips Lumea Advanced tüylerin vücudunuzda ve yüzünüzde tekrar uzamasına engel olur. Düzenli olarak uygulanan hassas ışık darbeleri cildinizin her gün ipek kadar pürüzsüz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün
Hassas ve uzun süreli tüy azaltma
Philips Lumea Advanced tüylerin vücudunuzda ve yüzünüzde tekrar uzamasına engel olur. Düzenli olarak uygulanan hassas ışık darbeleri cildinizin her gün ipek kadar pürüzsüz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hassas ve uzun süreli tüy azaltma
Philips Lumea Advanced tüylerin vücudunuzda ve yüzünüzde tekrar uzamasına engel olur. Düzenli olarak uygulanan hassas ışık darbeleri cildinizin her gün ipek kadar pürüzsüz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün