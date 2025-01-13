2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SteelPrecision bıçakları
Güç Uyum sensörü
360-D Esnek başlıklar
Entegre hassas düzeltici
Bu Philips tıraş makinesindeki kendiliğinden bilenen güçlü ve hassas 45 SteelPrecision bıçağı, dakikada 90.000 kesme işlemi ile her harekette daha fazla kıl keserek** temiz ve rahat bir sonuç sunar.
Elektrikli tıraş makinesi, saniyede 125 kez kıl yoğunluğunu okuyan akıllı yüz kılı sensörüne sahiptir. Teknoloji, zahmetsiz ve hassas bir tıraş için kesme gücünü otomatik olarak ayarlar.
Yüzünüzün kıvrımlarına uyum sağlayacak şekilde tasarlanan bu Philips elektrikli tıraş makinesi, 360° dönebilen ve tamamen esneyebilen başlıklarıyla eksiksiz ve rahat bir tıraş deneyimi sunar.
4.4
5 üzerinden
28
İncelemeler
88%
bu ürünü tavsiye ediyor
Bülent4327
13/01/2025
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Beğendim.
Daha önce kullanmış olduğum farklı marka makine ye göre gayet güzel cildimde tahriş alerji falan yapmadı yaşamış olduğum tek sıkıntı favori kısmını düzgün alamıyorum. Muhtemelen oda kendimden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. kesinlikle tavsiye ediyorum. Teşekkürler Philips
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver Series 5000 S5887/10 Islak ve Kuru elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver Series 5000 S5887/10 Islak ve Kuru elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
fashionable
25/12/2023
Türkiye
Promosyonun bir parçası
shaver series 5000 S5887/10 ıslak ve kuru
memnunum gayet iyi ama temizleme fırçası yok yada ben bulamadım
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver Series 5000 S5887/10 Islak ve Kuru elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver Series 5000 S5887/10 Islak ve Kuru elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
Mclaren-Manchester
05/06/2022
Türkiye
Kaliteli ürün
Ürün güzel ve kaliteli, çok kısa sürede traş tamamlanıyor, şarjı uzun süre dayanıyor, bıçakları çok iyi, tek seferde sinekkaydı traş olabiliyorsunuz. Teşekkürler Philips
Avantajlar
Çok ağır değil, kısa sürede traş olunabilmesi
Dezavantajlar
Şarjı daha uzun süre kullanılabilinir
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 5000 S5587/10 Islak ve Kuru elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 5000 S5587/10 Islak ve Kuru elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
Philips 3000 Serisine kıyasla test edilmiştir.