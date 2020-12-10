2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
ComfortCut Bıçak Sistemi
5 yönde esneyen Oynar Başlıklar
5 adet bağımsız hareket özelliğine sahip 5 boyutlu Oynar Başlıklar, boyunda ve çene hattında bile hızlı ve yakın bir tıraş için yakın cilt teması sunar.
İster ıslak ister kuru; rahat tıraşın keyfini çıkarın. Yuvarlak profilli başlığa sahip ComfortCut bıçaklarımız cildinizi kesikten veya çizikten koruyarak, cildinizde pürüzsüz biçimde kayar.
Nasıl tıraş etmek istediğinize karar verin. Aquatec Islak ve Kuru tıraş özelliği sayesinde, hızlı ve rahat bir kuru tıraş tercih edebilirsiniz. İsterseniz de jel ve köpük ile duşun altında ıslak tıraşı seçebilirsiniz.
5.0
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Başkan 01
10/12/2020
Türkiye
Mükemmel ürünler
Halen kullaniyorum ve çok memnunum.her erkeğe tavsiye ederim.
Avantajlar
Mükemmel tras.
Dezavantajlar
Yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 5000 S5080/03 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 5000 S5080/03 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
DREYFUSS
26/07/2020
Türkiye
MÜKEMMEL
çok güzel ürünler 17 Haziranda şarj ettiğim ürünü 27 Temmuzda bitmeden şarj ettim
Avantajlar
PRATİK
Dezavantajlar
ŞU AN YOK
Bu değerlendirme Shaver series 5000 S5080/03 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
Bu değerlendirme Shaver series 5000 S5080/03 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır