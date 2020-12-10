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  • Yakın ve Hızlı Tıraş
  • Yakın ve Hızlı Tıraş
  • Yakın ve Hızlı Tıraş
  • Yakın ve Hızlı Tıraş
  • Yakın ve Hızlı Tıraş
  • Yakın ve Hızlı Tıraş
  • Yakın ve Hızlı Tıraş
  • Yakın ve Hızlı Tıraş
  • Yakın ve Hızlı Tıraş
  • Yakın ve Hızlı Tıraş
  • Yakın ve Hızlı Tıraş
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  • Yakın ve Hızlı Tıraş
  • Yakın ve Hızlı Tıraş
  • Yakın ve Hızlı Tıraş
  • Yakın ve Hızlı Tıraş
  • Yakın ve Hızlı Tıraş
  • Yakın ve Hızlı Tıraş
  • Yakın ve Hızlı Tıraş
  • Yakın ve Hızlı Tıraş
  • Yakın ve Hızlı Tıraş
  • Yakın ve Hızlı Tıraş

Üretimden kaldırıldı

Shaver series 5000Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi

S5080/03

5
| (2) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Yakın ve Hızlı Tıraş
Shaver Series 5000, hızlı ComfortCut Bıçak Sistemi ve tamamen yıkanabilir başlıklarla sabah rutininizi hızla tamamlamanızı sağlar.
Tüm avantajları görüntüleyin

Yakın ve Hızlı Tıraş

  • ComfortCut Bıçak Sistemi

  • 5 yönde esneyen Oynar Başlıklar

Hızlı ve yakın bir tıraş için başlıklar 5 yönde esner

Hızlı ve yakın bir tıraş için başlıklar 5 yönde esner

5 adet bağımsız hareket özelliğine sahip 5 boyutlu Oynar Başlıklar, boyunda ve çene hattında bile hızlı ve yakın bir tıraş için yakın cilt teması sunar.

Yuvarlak köşeler cildinizde yavaşça kayarak güvenli tıraş sağlar

Yuvarlak köşeler cildinizde yavaşça kayarak güvenli tıraş sağlar

İster ıslak ister kuru; rahat tıraşın keyfini çıkarın. Yuvarlak profilli başlığa sahip ComfortCut bıçaklarımız cildinizi kesikten veya çizikten koruyarak, cildinizde pürüzsüz biçimde kayar.

AquaTec ile rahat bir kuru tıraş veya ferahlatıcı bir ıslak tıraş deneyimi yaşayın

AquaTec ile rahat bir kuru tıraş veya ferahlatıcı bir ıslak tıraş deneyimi yaşayın

Nasıl tıraş etmek istediğinize karar verin. Aquatec Islak ve Kuru tıraş özelliği sayesinde, hızlı ve rahat bir kuru tıraş tercih edebilirsiniz. İsterseniz de jel ve köpük ile duşun altında ıslak tıraşı seçebilirsiniz.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

5.0

5 üzerinden

2

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

10/12/2020

Türkiye

Türkiye

Mükemmel ürünler

Halen kullaniyorum ve çok memnunum.her erkeğe tavsiye ederim.

Avantajlar

Mükemmel tras.

Dezavantajlar

Yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 5000 S5080/03 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 5000 S5080/03 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

26/07/2020

Türkiye

Türkiye

MÜKEMMEL

çok güzel ürünler 17 Haziranda şarj ettiğim ürünü 27 Temmuzda bitmeden şarj ettim

Avantajlar

PRATİK

Dezavantajlar

ŞU AN YOK

Bu değerlendirme Shaver series 5000 S5080/03 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

Bu değerlendirme Shaver series 5000 S5080/03 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları