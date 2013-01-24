Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin

Philips OneBlade Pro Face + Body, her uzunluktaki kılı düzeltir, şekillendirir ve tıraş eder. Yüzünüz için bir bıçak, vücudunuz için cildi koruyan başka bir bıçak sunulur. Birden çok araç kullanmayı unutun. OneBlade ile her şeyi yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün