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Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
Philips OneBlade Pro Face + Body, her uzunluktaki kılı düzeltir, şekillendirir ve tıraş eder. Yüzünüz için bir bıçak, vücudunuz için cildi koruyan başka bir bıçak sunulur. Birden çok araç kullanmayı unutun. OneBlade ile her şeyi yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
Philips OneBlade Pro Face + Body, her uzunluktaki kılı düzeltir, şekillendirir ve tıraş eder. Yüzünüz için bir bıçak, vücudunuz için cildi koruyan başka bir bıçak sunulur. Birden çok araç kullanmayı unutun. OneBlade ile her şeyi yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
Philips OneBlade Pro Face + Body, her uzunluktaki kılı düzeltir, şekillendirir ve tıraş eder. Yüzünüz için bir bıçak, vücudunuz için cildi koruyan başka bir bıçak sunulur. Birden çok araç kullanmayı unutun. OneBlade ile her şeyi yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
Philips OneBlade Pro Face + Body, her uzunluktaki kılı düzeltir, şekillendirir ve tıraş eder. Yüzünüz için bir bıçak, vücudunuz için cildi koruyan başka bir bıçak sunulur. Birden çok araç kullanmayı unutun. OneBlade ile her şeyi yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Yüz + Vücut
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Philips OneBlade'in çığır açan teknolojisi, sakal şekillendirme ve vücut bakımı için tasarlanmıştır. OneBlade ile her uzunluktaki sakalı düzeltebilir, şekillendirebilir ve tıraş edebilirsiniz. Yuvarlak uçlara sahip kaydırıcı kaplamadan oluşan çift koruma sistemi, kolay ve konforlu tıraş olanağı sağlar. Tıraş teknolojisi hızlı hareket eden kesicilere (saniyede 200 kez) sahiptir; böylece uzun kıllarda bile verimli sonuçlar alırsınız.
Ürünle birlikte verilen ayarlanabilir hassas tarak ile sakalınızı eşit uzunlukta düzeltin. Kilitli 14 uzunluk ayarından birini seçin ve gün sonu sakalından yoğun kısaltmaya ve daha uzun sakal stillerine kadar istediğiniz her görünümü elde edin. Takılıp çıkarılabilir vücut tarağıyla (3 mm) vücut kıllarınızı istediğiniz yönde düzeltin.
Çift taraflı bıçak sayesinde hassas şekillendirme çok kolay. Daha iyi bir görüş açısı elde edebilmek için her iki yönden de tıraş olabilir ve tıraş ettiğiniz her bir sakalı görebilirsiniz. Yeni stiliniz saniyeler içinde hazır!
OneBlade, geleneksel bıçaklar kadar cilde yakın tıraş etmediğinden cildinizi rahatsız etmez. Yüzünüzde ya da vücudunuzda kılların yönüne ters bir şekilde ve istediğiniz uzunluktaki kılları tıraş edebilirsiniz. Biri yüz, diğeriyse vücut için olmak üzere iki bıçağa sahiptir.
Hassas bölgelerde ekstra koruma elde etmek için cilt korumasını takın.
Kılları istediğiniz yönde kolaylıkla düzeltebilmek için vücut tarağını (3 mm) takın.
Çok yönlü hassas kısaltma tarağı, 0,4 mm ile 10 mm arasındaki farklı uzunluk ayarlarıyla sakalınızı istediğiniz uzunlukta kesmenizi sağlar.
OneBlade, yüz hatlarınıza uyum sağlayarak yüzünüzdeki tüm bölgeleri kolay ve rahat bir şekilde tıraş etmenizi sağlar. Bıçağı dilediğiniz yönde hareket ettirerek kenarları şekillendirmek ve keskin çizgiler oluşturmak için çift taraflı bıçağı kullanın.
Bıçaklar, uzun süreli performans için tasarlanmıştır. Optimum performans için her bir bıçağı yalnızca 4 ayda bir değiştirmeniz gerekir*. Bıçak değişimi, kolay ve zahmetsizdir.
Su geçirmeyen OneBlade'i temizlemek kolaydır: Musluk suyu altında durulayın. Dilediğiniz şekilde ıslak veya kuru; köpüklü veya köpüksüz tıraş olabilirsiniz.
Şarj edilebilir Lityum iyon pil, 1 saatlik şarjdan sonra 120 dakika boyunca kesintisiz şekillendirme performansı sunar.
Düzeltme ve tıraş performansı
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