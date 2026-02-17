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  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin

Üretimden kaldırıldı

OneBlade ProYüz + Vücut

QP6550/15

4.6
| (25) İncelemeler | 92% bu ürünü tavsiye ediyor

1 ödül

Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
Philips OneBlade Pro Face + Body, her uzunluktaki kılı düzeltir, şekillendirir ve tıraş eder. Yüzünüz için bir bıçak, vücudunuz için cildi koruyan başka bir bıçak sunulur. Birden çok araç kullanmayı unutun. OneBlade ile her şeyi yapabilirsiniz.
Tüm avantajları görüntüleyin
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

1 numaralı tercih edilen elektrikli bakım markası Philips OneBlade'i seçin1

Kesiksiz, güvenli sakal tıraşı için tasarlanmıştır

Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin

  • Şarj edilebilir Lityum iyon pil

  • 14 uzunluk ayarlı hassas tarak

  • Islak ve Kuru kullanım

  • LED dijital ekran

Benzersiz OneBlade teknolojisi

Benzersiz OneBlade teknolojisi

Yüz şekillendirme ve vücut bakımı için tasarlanan Philips OneBlade, her uzunluktaki saçı düzeltir, şekillendirir ve tıraş eder. Kaygan kaplama ve yuvarlak uçlar sayesinde kolay ve rahat bir tıraş sağlar. Saniyede 200 kat daha fazla hareket eden bir kesici sayesinde uzun tüylerde bile etkilidir.

Düzeltin

Düzeltin

Ürünle birlikte verilen ayarlanabilir hassas tarak ile sakalınızı eşit uzunlukta düzeltin. Kilitli 14 uzunluk ayarından birini seçin ve gün sonu sakalından yoğun kısaltmaya ve daha uzun sakal stillerine kadar istediğiniz her görünümü elde edin. Takılıp çıkarılabilir vücut tarağıyla (3 mm) vücut kıllarınızı istediğiniz yönde düzeltin.

Şekillendirin

Şekillendirin

Kestiğiniz tüm kılları görmenizi sağlayan çift taraflı bıçakla saniyeler içinde kusursuz hatlar elde edin.

Teknik Özellikler

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Ödüller

  • Award image AWARD-3112060

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.6

5 üzerinden

25

İncelemeler

92%

bu ürünü tavsiye ediyor

2

17/02/2026

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Fiyat- kalite performansı dört dörtlük!

Philipps kalitesi malum! Performansı çok iyi özellikle sıfır bıçak neredeyse jilet kadar iyi traş ediyor kesinlikle tavsiye ederim.

Avantajlar

Fiyat-kalite performansı

Dezavantajlar

Bana göre yok!

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme OneBlade Pro QP6542/10 Yüz + Vücut için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme OneBlade Pro QP6542/10 Yüz + Vücut için yapılmıştır

02/08/2025

Türkiye

Türkiye

Great performance

Great performance, and style, long battery and confortable product

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme OneBlade Pro QP6542/10 Yüz + Vücut için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme OneBlade Pro QP6542/10 Yüz + Vücut için yapılmıştır

11/11/2022

Türkiye

Türkiye

Kaliteyi yaşatıyor

Ben yaklaşık 1 Aydır kullanıyorum Philips oneblade ürününü beklentilerimi fazlası ile karşılıyor kaliteli ve tasarımı oldukça yaratıcı şarj standı ve Seyehat çantası olmaması üzücü olsada ürünün genel performansı çok iyi

Avantajlar

Hafif ve şarj performansı başarılı

Dezavantajlar

Şarj standı olmaması yedek aksesuarların pahalı oluşu

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme OneBlade Pro QP6550/15 Yüz + Vücut için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme OneBlade Pro QP6550/15 Yüz + Vücut için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. 2024 yılında 16.003 erkek elektrikli bakım ürünü kullanıcısıyla gerçekleştirilen çevrimiçi anket. 

  1. En iyi tıraş deneyimi için. Haftada 2 tam tıraş baz alınmıştır. Gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir.