2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Şarj edilebilir Lityum iyon pil
14 uzunluk ayarlı hassas tarak
Islak ve Kuru kullanım
LED dijital ekran
Yüz şekillendirme ve vücut bakımı için tasarlanan Philips OneBlade, her uzunluktaki saçı düzeltir, şekillendirir ve tıraş eder. Kaygan kaplama ve yuvarlak uçlar sayesinde kolay ve rahat bir tıraş sağlar. Saniyede 200 kat daha fazla hareket eden bir kesici sayesinde uzun tüylerde bile etkilidir.
Ürünle birlikte verilen ayarlanabilir hassas tarak ile sakalınızı eşit uzunlukta düzeltin. Kilitli 14 uzunluk ayarından birini seçin ve gün sonu sakalından yoğun kısaltmaya ve daha uzun sakal stillerine kadar istediğiniz her görünümü elde edin. Takılıp çıkarılabilir vücut tarağıyla (3 mm) vücut kıllarınızı istediğiniz yönde düzeltin.
Kestiğiniz tüm kılları görmenizi sağlayan çift taraflı bıçakla saniyeler içinde kusursuz hatlar elde edin.
Ödüller
4.6
5 üzerinden
25
İncelemeler
92%
bu ürünü tavsiye ediyor
Akademisyen21
17/02/2026
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Fiyat- kalite performansı dört dörtlük!
Philipps kalitesi malum! Performansı çok iyi özellikle sıfır bıçak neredeyse jilet kadar iyi traş ediyor kesinlikle tavsiye ederim.
Avantajlar
Fiyat-kalite performansı
Dezavantajlar
Bana göre yok!
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme OneBlade Pro QP6542/10 Yüz + Vücut için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme OneBlade Pro QP6542/10 Yüz + Vücut için yapılmıştır
Andy7x
02/08/2025
Türkiye
Great performance
Great performance, and style, long battery and confortable product
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme OneBlade Pro QP6542/10 Yüz + Vücut için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme OneBlade Pro QP6542/10 Yüz + Vücut için yapılmıştır
Göz-göz35
11/11/2022
Türkiye
Kaliteyi yaşatıyor
Ben yaklaşık 1 Aydır kullanıyorum Philips oneblade ürününü beklentilerimi fazlası ile karşılıyor kaliteli ve tasarımı oldukça yaratıcı şarj standı ve Seyehat çantası olmaması üzücü olsada ürünün genel performansı çok iyi
Avantajlar
Hafif ve şarj performansı başarılı
Dezavantajlar
Şarj standı olmaması yedek aksesuarların pahalı oluşu
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme OneBlade Pro QP6550/15 Yüz + Vücut için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme OneBlade Pro QP6550/15 Yüz + Vücut için yapılmıştır
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