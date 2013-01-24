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    OneBlade Pro

    Yüz + Vücut

    QP6550/15
    Genel Derecelendirme / 5
    • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
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      OneBlade Pro Yüz + Vücut

      QP6550/15
      Genel Derecelendirme / 5

      Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin

      Philips OneBlade Pro Face + Body, her uzunluktaki kılı düzeltir, şekillendirir ve tıraş eder. Yüzünüz için bir bıçak, vücudunuz için cildi koruyan başka bir bıçak sunulur. Birden çok araç kullanmayı unutun. OneBlade ile her şeyi yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      OneBlade Pro Yüz + Vücut

      Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin

      Philips OneBlade Pro Face + Body, her uzunluktaki kılı düzeltir, şekillendirir ve tıraş eder. Yüzünüz için bir bıçak, vücudunuz için cildi koruyan başka bir bıçak sunulur. Birden çok araç kullanmayı unutun. OneBlade ile her şeyi yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin

      Philips OneBlade Pro Face + Body, her uzunluktaki kılı düzeltir, şekillendirir ve tıraş eder. Yüzünüz için bir bıçak, vücudunuz için cildi koruyan başka bir bıçak sunulur. Birden çok araç kullanmayı unutun. OneBlade ile her şeyi yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      OneBlade Pro Yüz + Vücut

      Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin

      Philips OneBlade Pro Face + Body, her uzunluktaki kılı düzeltir, şekillendirir ve tıraş eder. Yüzünüz için bir bıçak, vücudunuz için cildi koruyan başka bir bıçak sunulur. Birden çok araç kullanmayı unutun. OneBlade ile her şeyi yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        OneBlade Pro

        OneBlade Pro

        Yüz + Vücut

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin

        Kesiksiz, güvenli sakal tıraşı için tasarlanmıştır

        • Şarj edilebilir Lityum iyon pil
        • 14 uzunluk ayarlı hassas tarak
        • Islak ve Kuru kullanım
        • LED dijital ekran
        Benzersiz OneBlade teknolojisi

        Benzersiz OneBlade teknolojisi

        Philips OneBlade'in çığır açan teknolojisi, sakal şekillendirme ve vücut bakımı için tasarlanmıştır. OneBlade ile her uzunluktaki sakalı düzeltebilir, şekillendirebilir ve tıraş edebilirsiniz. Yuvarlak uçlara sahip kaydırıcı kaplamadan oluşan çift koruma sistemi, kolay ve konforlu tıraş olanağı sağlar. Tıraş teknolojisi hızlı hareket eden kesicilere (saniyede 200 kez) sahiptir; böylece uzun kıllarda bile verimli sonuçlar alırsınız.

        Düzeltin

        Düzeltin

        Ürünle birlikte verilen ayarlanabilir hassas tarak ile sakalınızı eşit uzunlukta düzeltin. Kilitli 14 uzunluk ayarından birini seçin ve gün sonu sakalından yoğun kısaltmaya ve daha uzun sakal stillerine kadar istediğiniz her görünümü elde edin. Takılıp çıkarılabilir vücut tarağıyla (3 mm) vücut kıllarınızı istediğiniz yönde düzeltin.

        Şekillendirin

        Şekillendirin

        Çift taraflı bıçak sayesinde hassas şekillendirme çok kolay. Daha iyi bir görüş açısı elde edebilmek için her iki yönden de tıraş olabilir ve tıraş ettiğiniz her bir sakalı görebilirsiniz. Yeni stiliniz saniyeler içinde hazır!

        Tıraş edin

        Tıraş edin

        OneBlade, geleneksel bıçaklar kadar cilde yakın tıraş etmediğinden cildinizi rahatsız etmez. Yüzünüzde ya da vücudunuzda kılların yönüne ters bir şekilde ve istediğiniz uzunluktaki kılları tıraş edebilirsiniz. Biri yüz, diğeriyse vücut için olmak üzere iki bıçağa sahiptir.

        Hassas bölgeler için takılıp çıkarılabilir cilt koruması

        Hassas bölgeler için takılıp çıkarılabilir cilt koruması

        Hassas bölgelerde ekstra koruma elde etmek için cilt korumasını takın.

        Kılları istediğiniz yönde düzeltin (3 mm)

        Kılları istediğiniz yönde düzeltin (3 mm)

        Kılları istediğiniz yönde kolaylıkla düzeltebilmek için vücut tarağını (3 mm) takın.

        Hassas kısaltma tarağında 14 uzunluk ayarı (0,4 - 10 mm) bulunur

        Hassas kısaltma tarağında 14 uzunluk ayarı (0,4 - 10 mm) bulunur

        Çok yönlü hassas kısaltma tarağı, 0,4 mm ile 10 mm arasındaki farklı uzunluk ayarlarıyla sakalınızı istediğiniz uzunlukta kesmenizi sağlar.

        Çift taraflı bıçak ile şekilli kenarlar ve keskin çizgiler oluşturun

        Çift taraflı bıçak ile şekilli kenarlar ve keskin çizgiler oluşturun

        OneBlade, yüz hatlarınıza uyum sağlayarak yüzünüzdeki tüm bölgeleri kolay ve rahat bir şekilde tıraş etmenizi sağlar. Bıçağı dilediğiniz yönde hareket ettirerek kenarları şekillendirmek ve keskin çizgiler oluşturmak için çift taraflı bıçağı kullanın.

        Dayanıklı OneBlade

        Dayanıklı OneBlade

        Bıçaklar, uzun süreli performans için tasarlanmıştır. Optimum performans için her bir bıçağı yalnızca 4 ayda bir değiştirmeniz gerekir*. Bıçak değişimi, kolay ve zahmetsizdir.

        Su geçirmez: Islak ve kuru kullanım

        Su geçirmez: Islak ve kuru kullanım

        Su geçirmeyen OneBlade'i temizlemek kolaydır: Musluk suyu altında durulayın. Dilediğiniz şekilde ıslak veya kuru; köpüklü veya köpüksüz tıraş olabilirsiniz.

        120 dk Lityum iyon pil

        120 dk Lityum iyon pil

        Şarj edilebilir Lityum iyon pil, 1 saatlik şarjdan sonra 120 dakika boyunca kesintisiz şekillendirme performansı sunar.

        Teknik Özellikler

        • Düzeltme ve tıraş performansı

          Tıraş sistemi
          • Yüz hatlarına uyumlu teknoloji
          • Çift koruma sistemi
          Düzeltme sistemi
          Yüz hatlarına uyumlu teknoloji

        • Aksesuarlar

          Tarak
          • 14 farklı uzunluk ayarına (0,4 - 10 mm) sahip tarak
          • Takılıp çıkarılabilir cilt koruması
          • Takılıp çıkarılabilir vücut tarağı
          Ekstra yedek bıçak
          Evet
          Kese
          Yumuşak çanta

        • Kullanım kolaylığı

          Şarj
          Şarj edilebilir
          Ekran
          • full LED dijital ekran
          • Seyahat kilidi göstergesi
          Islak ve kuru kullanım
          Evet

        • Tasarım

          Renk
          Krom
          Gövde
          Ergonomik tutuş ve kavrama

        • Güç

          Çalışma süresi
          120 dakika
          Şarj
          1 saat tam şarj
          Pil tipi
          Lityum-iyon
          Otomatik voltaj
          100-240 V
          Maksimum güç tüketimi
          5,4  W

        • Servis

          2 yıl garanti
          Gövdede
          Yedek başlık
          • 4 ayda bir değiştirin*
          • QP210, QP220, QP230
          • QP610, QP620

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            • En iyi tıraş deneyimi için. Haftada 2 tam tıraş baz alınmıştır. Gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir.
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