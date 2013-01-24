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Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
Philips OneBlade Face + Body, her uzunluktaki kılı düzeltir, şekillendirir ve tıraş eder. Yüzünüz için bir bıçak, vücudunuz için cildi koruyan başka bir bıçak sunulur. Birden çok araç kullanmayı unutun. OneBlade ile her şeyi yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
Philips OneBlade Face + Body, her uzunluktaki kılı düzeltir, şekillendirir ve tıraş eder. Yüzünüz için bir bıçak, vücudunuz için cildi koruyan başka bir bıçak sunulur. Birden çok araç kullanmayı unutun. OneBlade ile her şeyi yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
Philips OneBlade Face + Body, her uzunluktaki kılı düzeltir, şekillendirir ve tıraş eder. Yüzünüz için bir bıçak, vücudunuz için cildi koruyan başka bir bıçak sunulur. Birden çok araç kullanmayı unutun. OneBlade ile her şeyi yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
Philips OneBlade Face + Body, her uzunluktaki kılı düzeltir, şekillendirir ve tıraş eder. Yüzünüz için bir bıçak, vücudunuz için cildi koruyan başka bir bıçak sunulur. Birden çok araç kullanmayı unutun. OneBlade ile her şeyi yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Philips OneBlade'in çığır açan teknolojisi, sakal şekillendirme ve vücut bakımı için tasarlanmıştır. OneBlade ile her uzunluktaki sakalı düzeltebilir, şekillendirebilir ve tıraş edebilirsiniz. Yuvarlak uçlara sahip kaydırıcı kaplamadan oluşan çift koruma sistemi, kolay ve konforlu tıraş olanağı sağlar. Tıraş teknolojisi hızlı hareket eden kesicilere (saniyede 200 kez) sahiptir; böylece uzun kıllarda bile verimli sonuçlar alırsınız.
Sakal için 3 kirli sakal tarağından (1, 3 ve 5 mm) birini ve vücut için vücut tarağını (3 mm) istediğiniz yönde kullanın.
Çift taraflı bıçak sayesinde hassas şekillendirme çok kolay. Daha iyi bir görüş açısı elde edebilmek için her iki yönden de tıraş olabilir ve tıraş ettiğiniz her bir sakalı görebilirsiniz. Yeni stiliniz saniyeler içinde hazır!
OneBlade, geleneksel bıçaklar kadar cilde yakın tıraş etmediğinden cildinizi rahatsız etmez. Yüzünüzde ya da vücudunuzda kılların yönüne ters bir şekilde ve istediğiniz uzunluktaki kılları tıraş edebilirsiniz. Biri yüz, diğeriyse vücut için olmak üzere iki bıçağa sahiptir.
Hassas bölgelerde ekstra koruma elde etmek için cilt korumasını takın.
Kılları istediğiniz yönde kolaylıkla düzeltebilmek için vücut tarağını (3 mm) takın.
Dilediğiniz kirli sakal uzunluğunu elde etmek için takıp çıkarılabilir taraklardan birini takın.
OneBlade, yüz hatlarınıza uyum sağlayarak yüzünüzdeki tüm bölgeleri kolay ve konforlu bir şekilde tıraş etmenizi sağlar. Bıçağı dilediğiniz yönde hareket ettirerek kenarları şekillendirmek ve keskin çizgiler oluşturmak için çift taraflı bıçağı kullanın.
Bıçaklar, uzun süreli performans için tasarlanmıştır. Optimum performans için her bir bıçağı yalnızca 4 ayda bir değiştirmeniz gerekir*. Bıçak değişimi, kolay ve zahmetsizdir.
Su geçirmeyen OneBlade'i temizlemek kolaydır: Musluk suyu altında durulayın. Dilediğiniz şekilde, köpüklü veya köpüksüz tıraş olabilirsiniz.
Şarj edilebilir pil, 8 saatlik şarjdan sonra 45 dakika boyunca kesintisiz performans sunar.
Düzeltme ve tıraş performansı
Aksesuarlar
Kullanım kolaylığı
Tasarım
Güç
Servis
QP220/50
QP210/50
QP610/50
CP0365/01