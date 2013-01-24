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    OneBlade

    Yüz + Vücut

    QP2620/20
    Genel Derecelendirme / 5
    2 Ödüller
    • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
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      OneBlade Yüz + Vücut

      QP2620/20
      Genel Derecelendirme / 5
      2 Ödüller

      Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin

      Philips OneBlade Face + Body, her uzunluktaki kılı düzeltir, şekillendirir ve tıraş eder. Yüzünüz için bir bıçak, vücudunuz için cildi koruyan başka bir bıçak sunulur. Birden çok araç kullanmayı unutun. OneBlade ile her şeyi yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı

      OneBlade Yüz + Vücut

      Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin

      Philips OneBlade Face + Body, her uzunluktaki kılı düzeltir, şekillendirir ve tıraş eder. Yüzünüz için bir bıçak, vücudunuz için cildi koruyan başka bir bıçak sunulur. Birden çok araç kullanmayı unutun. OneBlade ile her şeyi yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin

      Philips OneBlade Face + Body, her uzunluktaki kılı düzeltir, şekillendirir ve tıraş eder. Yüzünüz için bir bıçak, vücudunuz için cildi koruyan başka bir bıçak sunulur. Birden çok araç kullanmayı unutun. OneBlade ile her şeyi yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı

      OneBlade Yüz + Vücut

      Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin

      Philips OneBlade Face + Body, her uzunluktaki kılı düzeltir, şekillendirir ve tıraş eder. Yüzünüz için bir bıçak, vücudunuz için cildi koruyan başka bir bıçak sunulur. Birden çok araç kullanmayı unutun. OneBlade ile her şeyi yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        OneBlade

        OneBlade

        Yüz + Vücut

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin

        Kesiksiz, güvenli sakal tıraşı için tasarlanmıştır

        • Düzeltin, şekillendirin, tıraş edin
        • Tüm sakal uzunlukları için
        • Yüz için 1 bıçak, vücut için 1 bıçak
        • 3 kirli sakal tarağı, 1 vücut tarağı
        Benzersiz OneBlade teknolojisi

        Benzersiz OneBlade teknolojisi

        Philips OneBlade'in çığır açan teknolojisi, sakal şekillendirme ve vücut bakımı için tasarlanmıştır. OneBlade ile her uzunluktaki sakalı düzeltebilir, şekillendirebilir ve tıraş edebilirsiniz. Yuvarlak uçlara sahip kaydırıcı kaplamadan oluşan çift koruma sistemi, kolay ve konforlu tıraş olanağı sağlar. Tıraş teknolojisi hızlı hareket eden kesicilere (saniyede 200 kez) sahiptir; böylece uzun kıllarda bile verimli sonuçlar alırsınız.

        Düzeltin

        Düzeltin

        Sakal için 3 kirli sakal tarağından (1, 3 ve 5 mm) birini ve vücut için vücut tarağını (3 mm) istediğiniz yönde kullanın.

        Şekillendirin

        Şekillendirin

        Çift taraflı bıçak sayesinde hassas şekillendirme çok kolay. Daha iyi bir görüş açısı elde edebilmek için her iki yönden de tıraş olabilir ve tıraş ettiğiniz her bir sakalı görebilirsiniz. Yeni stiliniz saniyeler içinde hazır!

        Tıraş edin

        Tıraş edin

        OneBlade, geleneksel bıçaklar kadar cilde yakın tıraş etmediğinden cildinizi rahatsız etmez. Yüzünüzde ya da vücudunuzda kılların yönüne ters bir şekilde ve istediğiniz uzunluktaki kılları tıraş edebilirsiniz. Biri yüz, diğeriyse vücut için olmak üzere iki bıçağa sahiptir.

        Hassas bölgeler için takılıp çıkarılabilir cilt koruması

        Hassas bölgeler için takılıp çıkarılabilir cilt koruması

        Hassas bölgelerde ekstra koruma elde etmek için cilt korumasını takın.

        Kılları istediğiniz yönde düzeltin (3 mm)

        Kılları istediğiniz yönde düzeltin (3 mm)

        Kılları istediğiniz yönde kolaylıkla düzeltebilmek için vücut tarağını (3 mm) takın.

        Eşit uzunlukta kirli sakal için takıp çıkarılabilir 3 kirli sakal tarağı (1, 3, 5 mm)

        Eşit uzunlukta kirli sakal için takıp çıkarılabilir 3 kirli sakal tarağı (1, 3, 5 mm)

        Dilediğiniz kirli sakal uzunluğunu elde etmek için takıp çıkarılabilir taraklardan birini takın.

        Çift taraflı bıçak ile şekilli kenarlar ve keskin çizgiler oluşturun

        Çift taraflı bıçak ile şekilli kenarlar ve keskin çizgiler oluşturun

        OneBlade, yüz hatlarınıza uyum sağlayarak yüzünüzdeki tüm bölgeleri kolay ve konforlu bir şekilde tıraş etmenizi sağlar. Bıçağı dilediğiniz yönde hareket ettirerek kenarları şekillendirmek ve keskin çizgiler oluşturmak için çift taraflı bıçağı kullanın.

        Dayanıklı OneBlade

        Dayanıklı OneBlade

        Bıçaklar, uzun süreli performans için tasarlanmıştır. Optimum performans için her bir bıçağı yalnızca 4 ayda bir değiştirmeniz gerekir*. Bıçak değişimi, kolay ve zahmetsizdir.

        Islak ve kuru

        Islak ve kuru

        Su geçirmeyen OneBlade'i temizlemek kolaydır: Musluk suyu altında durulayın. Dilediğiniz şekilde, köpüklü veya köpüksüz tıraş olabilirsiniz.

        Uzun ömürlü pil

        Uzun ömürlü pil

        Şarj edilebilir pil, 8 saatlik şarjdan sonra 45 dakika boyunca kesintisiz performans sunar.

        Teknik Özellikler

        • Düzeltme ve tıraş performansı

          Tıraş sistemi
          • Yüz hatlarına uyumlu teknoloji
          • Çift koruma sistemi
          Düzeltme sistemi
          Yüz hatlarına uyumlu teknoloji

        • Aksesuarlar

          Tarak
          • 3 kirli sakal tarağı (1, 3, 5 mm)
          • Takılıp çıkarılabilir cilt koruması
          • Takılıp çıkarılabilir vücut tarağı
          Ekstra yedek bıçak
          Evet
          Bakım
          Saklama kapağı

        • Kullanım kolaylığı

          Şarj
          Şarj edilebilir
          Ekran
          Adaptör üzerindeki şarj göstergesi
          Islak ve kuru kullanım
          Evet

        • Tasarım

          Renk
          Misket limonu yeşili, kömür grisi
          Gövde
          Tırtıklı lastik tutma yeri

        • Güç

          Çalışma süresi
          45 dakika
          Şarj
          8 saatte tam şarj
          Pil tipi
          Ni-MH
          Otomatik voltaj
          100-240 V
          Maksimum güç tüketimi
          2  W

        • Servis

          2 yıl garanti
          Gövdede
          Yedek başlık
          • QP210, QP220, QP610, QP620
          • 4 ayda bir değiştirin*

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              • Her bir bıçağın kullanım ömrü en iyi tıraş performansı için 4 aydır. Haftada 2 tam tıraş baz alınmıştır. Gerçek sonuçlar farklılık gösterebilir.
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