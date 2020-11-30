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    OneBlade

    Yedek bıçak

    QP220/50
    Genel Derecelendirme / 5
    • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
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      OneBlade Yedek bıçak

      QP220/50
      Genel Derecelendirme / 5

      Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin

      Çığır açan, yeni hibrit şekillendirici Philips OneBlade, her uzunluktaki sakalı düzeltir, tıraş eder ve net hatlar, kenarlar oluşturur. Birden çok yöntemi ve aracı unutun. OneBlade ile her şeyi yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 157,00 TL

      OneBlade Yedek bıçak

      Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin

      Çığır açan, yeni hibrit şekillendirici Philips OneBlade, her uzunluktaki sakalı düzeltir, tıraş eder ve net hatlar, kenarlar oluşturur. Birden çok yöntemi ve aracı unutun. OneBlade ile her şeyi yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin

      Çığır açan, yeni hibrit şekillendirici Philips OneBlade, her uzunluktaki sakalı düzeltir, tıraş eder ve net hatlar, kenarlar oluşturur. Birden çok yöntemi ve aracı unutun. OneBlade ile her şeyi yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 157,00 TL

      OneBlade Yedek bıçak

      Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin

      Çığır açan, yeni hibrit şekillendirici Philips OneBlade, her uzunluktaki sakalı düzeltir, tıraş eder ve net hatlar, kenarlar oluşturur. Birden çok yöntemi ve aracı unutun. OneBlade ile her şeyi yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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        OneBlade

        OneBlade

        Yedek bıçak

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin

        Kesiksiz, güvenli sakal tıraşı için tasarlanmıştır

        • Düzeltin, şekillendirin, tıraş edin
        • 2 yedek bıçak
        • Tüm OneBlade gövdelerine uyum sağlar
        • Her biri 4 ay kullanılabilir*
        Benzersiz OneBlade teknolojisi

        Benzersiz OneBlade teknolojisi

        Philips OneBlade'in çığır açan teknolojisi, sakal şekillendirme ve vücut bakımı için tasarlanmıştır. OneBlade ile her uzunluktaki sakalı düzeltebilir, şekillendirebilir ve tıraş edebilirsiniz. Yuvarlak uçlara sahip kaydırıcı kaplamadan oluşan çift koruma sistemi, kolay ve konforlu tıraş olanağı sağlar. Tıraş teknolojisi hızlı hareket eden kesicilere (saniyede 200 kez) sahiptir; böylece uzun kıllarda bile verimli sonuçlar alırsınız.

        Dayanıklı OneBlade

        Dayanıklı OneBlade

        Bıçaklar, uzun süreli performans için tasarlanmıştır. Optimum performans için her bir bıçağı yalnızca 4 ayda bir değiştirmeniz gerekir*. Bıçak değişimi, kolay ve zahmetsizdir.

        Teknik Özellikler

        • Düzeltme ve tıraş performansı

          Tıraş sistemi
          • Yüz hatlarına uyumlu teknoloji
          • Çift koruma sistemi
          Düzeltme sistemi
          Yüz hatlarına uyumlu teknoloji

        • OneBlade yedek bıçak

          Paket başına yedek bıçak
          2
          Aşağıdaki ürün modelleriyle uyumludur
          • OneBlade (QP25xx)
          • OneBlade (QP26xx)
          • OneBlade Pro (QP65xx)
          • OneBlade Pro (QP66xx)

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            • Her bir bıçağın kullanım ömrü en iyi tıraş performansı için 4 aydır. Haftada 2 tam tıraş baz alınmıştır. Gerçek sonuçlar farklılık gösterebilir.
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