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  • Her uzunluktaki sakalı kısalt, şekillendir ve tıraş et
  • Her uzunluktaki sakalı kısalt, şekillendir ve tıraş et
  • Her uzunluktaki sakalı kısalt, şekillendir ve tıraş et
  • Her uzunluktaki sakalı kısalt, şekillendir ve tıraş et
  • Her uzunluktaki sakalı kısalt, şekillendir ve tıraş et
  • Her uzunluktaki sakalı kısalt, şekillendir ve tıraş et
  • Her uzunluktaki sakalı kısalt, şekillendir ve tıraş et
  • Her uzunluktaki sakalı kısalt, şekillendir ve tıraş et
  • Her uzunluktaki sakalı kısalt, şekillendir ve tıraş et
  • Her uzunluktaki sakalı kısalt, şekillendir ve tıraş et
  • Her uzunluktaki sakalı kısalt, şekillendir ve tıraş et
  • Her uzunluktaki sakalı kısalt, şekillendir ve tıraş et
  • Her uzunluktaki sakalı kısalt, şekillendir ve tıraş et
  • Her uzunluktaki sakalı kısalt, şekillendir ve tıraş et
  • Her uzunluktaki sakalı kısalt, şekillendir ve tıraş et
  • Her uzunluktaki sakalı kısalt, şekillendir ve tıraş et
  • Her uzunluktaki sakalı kısalt, şekillendir ve tıraş et
  • Her uzunluktaki sakalı kısalt, şekillendir ve tıraş et
  • Her uzunluktaki sakalı kısalt, şekillendir ve tıraş et
  • Her uzunluktaki sakalı kısalt, şekillendir ve tıraş et
  • Her uzunluktaki sakalı kısalt, şekillendir ve tıraş et
  • Her uzunluktaki sakalı kısalt, şekillendir ve tıraş et
  • Her uzunluktaki sakalı kısalt, şekillendir ve tıraş et
  • Her uzunluktaki sakalı kısalt, şekillendir ve tıraş et

OneBladeYüz + Vücut

QP1624/10

4.6
| (284) İncelemeler | 91% bu ürünü tavsiye ediyor
Her uzunluktaki sakalı kısalt, şekillendir ve tıraş et
Çığır açan, yeni hibrit şekillendirici Philips OneBlade, her uzunluktaki sakalı kısaltır, tıraş eder, net hatlar ve kenarlar oluşturur. Birden çok yöntemi ve aracı unutun. OneBlade ile her şeyi yapabilirsiniz.
Tüm avantajları görüntüleyin
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

1 numaralı tercih edilen elektrikli bakım markası Philips OneBlade'i seçin1

Kesiksiz, güvenli sakal tıraşı için tasarlanmıştır

Her uzunluktaki sakalı kısalt, şekillendir ve tıraş et

  • Kısalt, şekillendir ve tıraş et

  • Tüm sakal uzunlukları için

  • Yüz için 1 adet bıçak, vücut için 1 adet bıçak

  • 3 x takılıp çıkarılabilir kirli sakal tarağı (1, 3, 5 mm), takılıp çıkarılabilir cilt koruyucu, takılıp çıkarılabilir vücut tarağı

  • Şarj edilebilir, ıslak ve kuru kullanım

Benzersiz OneBlade Teknolojisi

Benzersiz OneBlade Teknolojisi

Philips OneBlade'in çığır açan teknolojisi sakal tıraşı için tasarlanmıştır. OneBlade ile her uzunluktaki sakalı tıraş edebilirsiniz. Yuvarlak uçlarla birleştirilmiş kaygan kaplamaya sahip çift koruma sistemi, tıraşı daha kolay ve rahat hale getirir. Hızlı hareket eden kesicili tıraş teknolojisi sayesinde (dakikada 6000 kez) uzun kıllarda bile etkili sonuçlar alırsınız.

Kısaltın

Kısaltın

Ürünle birlikte verilen 3 kirli sakal tarağı ile sakalınızı dilediğiniz uzunlukta kısaltın. Gün sonu sakalı için 1 mm, yoğun düzeltme için 3 mm, uzun kirli sakal için 5 mm'yi kullanın.

Şekillendirin

Şekillendirin

Çift taraflı bıçak sayesinde hassas şekillendirme artık çok kolay. Daha iyi bir görüş açısı elde edebilmek için her iki yönden de tıraş olabilir ve tıraş ettiğiniz her bir sakalı görebilirsiniz. Yeni stiliniz saniyeler içinde hazır!

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.6

5 üzerinden

284

İncelemeler

91%

bu ürünü tavsiye ediyor

19/12/2024

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Jilet gibi

Bukadar sıfır traş beklemiyodum ve cildim hassas olmasına rağmen hiç tahriş olmadı

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme OneBlade QP2724/20 Yüz için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme OneBlade QP2724/20 Yüz için yapılmıştır

25/12/2023

Türkiye

Türkiye

Philips Çalışanı

Satın aldığımdan beri elim kolum oldu.

[Employee of philipsglobal] Ürünü satın aldığımdan beri tıraş bıçağı kullanmayı bıraktım. Başlıkları ile birlikte sakala şekil vermek çok pratik ve kolay. Zamandan taşarruf sağlıyor. OneBlade'i Philips 3 başlıklı tıraş makinesi ile kombine olarak kullanıyorum. Yaklaşık 2-3 aylık periyodlarda bıçağını değiştiriyorum. Herkese rahatlıkla önerebilirim.

Avantajlar

Kolay ve pratik tıraş.

Dezavantajlar

Vücut içinde daha fazla başlık olabilir.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme QP2510/11 OneBlade için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme QP2510/11 OneBlade için yapılmıştır

09/10/2022

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Tıraş sürem artık 2 dakika

Tüm yüzü mükemmel kısa sürede tıraş etmek artık gerçekten Philips ile çok kolay. Verilen parayı sonuna kadar hakediyor. Fiyat performans ürünü

Avantajlar

Çok hızlı tıraş ediyor, çok pratik

Dezavantajlar

Vücut kitleri çok kullanışlı değil

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme QP2520/20 OneBlade için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme QP2520/20 OneBlade için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. 2024 yılında 16.003 erkek elektrikli bakım ürünü kullanıcısıyla gerçekleştirilen çevrimiçi anket. 

  1. En iyi tıraş deneyimi için. Haftada 2 tam tıraş baz alınmıştır. Gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir.