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    Multigroom series 7000

    10'u 1 arada Baştan aşağı düzeltici

    QG3380/16
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    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Sakal, saç ve vücut tüyleri için hepsi bir arada hassas düzeltici Sakal, saç ve vücut tüyleri için hepsi bir arada hassas düzeltici Sakal, saç ve vücut tüyleri için hepsi bir arada hassas düzeltici
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      Multigroom series 7000 10'u 1 arada Baştan aşağı düzeltici

      QG3380/16
      Bu ürün için destek alın

      Sakal, saç ve vücut tüyleri için hepsi bir arada hassas düzeltici

      Bu hepsi bir arada su geçirmez düzelticiyle sakalınızı, saçınızı ve vücut tüylerinizi düzeltin. Turbo güç kalın tüyleri eşit şekilde ve nazikçe düzeltirken 10 farklı başlık seçeneği ise size baştan aşağı farklı stiller yaratma özgürlüğü sunar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 349,99 TL
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      Multigroom series 7000 10'u 1 arada Baştan aşağı düzeltici

      Sakal, saç ve vücut tüyleri için hepsi bir arada hassas düzeltici

      Bu hepsi bir arada su geçirmez düzelticiyle sakalınızı, saçınızı ve vücut tüylerinizi düzeltin. Turbo güç kalın tüyleri eşit şekilde ve nazikçe düzeltirken 10 farklı başlık seçeneği ise size baştan aşağı farklı stiller yaratma özgürlüğü sunar. Tüm faydaları görün

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        Multigroom series 7000

        Multigroom series 7000

        10'u 1 arada Baştan aşağı düzeltici

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Sakal, saç ve vücut tüyleri için hepsi bir arada hassas düzeltici

        Çok amaçlı kullanım için 10'u 1 arada eksiksiz düzeltici

        • 5 başlık ve 5 tarak
        • kablosuz, duşta kullanılabilir
        • yüksek performanslı bıçak
        • 50 dk. kablosuz kullanım/1 saat şarj
        Yüzünüze, boynunuza ve favorilerinize ufak rötuşlar yaparak görünüşünüzü tamamlayın

        Yüzünüze, boynunuza ve favorilerinize ufak rötuşlar yaparak görünüşünüzü tamamlayın

        Taraksız tam boyutlu metal düzelticiyi kullanarak stilinizi tamamlayın ve sakalınızın kenarlarında düz, keskin hatlar oluşturun.

        Eşit bir sakal veya kirli sakal için ayarlanabilir 18 uzunluk (1-18 mm) seçeneği

        Eşit bir sakal veya kirli sakal için ayarlanabilir 18 uzunluk (1-18 mm) seçeneği

        İstediğiniz görünüme uyan ayar seçeneğini kilitleyerek sakalınızı düzeltin. Sakal ve kirli sakal tarağı, her bir ayar arasında 1 mm hassaslıkla 1 mm'den 18 mm'ye kadar 18 uzunluk ayarı sunar.

        Eşit kirli sakal için ayarlanabilir 12 uzunluk (1-12 mm) seçeneği

        Eşit kirli sakal için ayarlanabilir 12 uzunluk (1-12 mm) seçeneği

        İstediğiniz görünüme uyan ayar seçeneğini kilitleyerek kirli sakalınızı düzeltin. Özel kirli sakal tarağı, her bir ayar arasında 1 mm hassaslıkla 1 mm'den 12 mm'ye kadar 12 uzunluk ayarı sunar.

        Sakalınızın veya keçi sakalınızın kenarında keskin hatlar oluşturun

        Sakalınızın veya keçi sakalınızın kenarında keskin hatlar oluşturun

        Stilinizi belirlemek veya değiştirmek için ince hatlar, kıvrımlar ve detaylar oluşturun.

        Yanaklarınızdaki ve çenenizdeki küçük bölgeleri hassas şekilde tıraş edin

        Yanaklarınızdaki ve çenenizdeki küçük bölgeleri hassas şekilde tıraş edin

        Pürüzsüz bir dokunuş için yanaklarınızdaki ve çenenizdeki küçük bölgelerde bulunan istenmeyen tüylerden hassas bir şekilde kurtulun.

        Kaşlarınızı ve favorilerinizi eşit uzunluğa getirin

        Kaşlarınızı ve favorilerinizi eşit uzunluğa getirin

        Pürüzsüz bir görünüm için kaşlarınızı ve favorilerinizi hassas bir şekilde tarayın ve düzeltin.

        Burnunuzdaki ve kulağınızdaki istenmeyen tüylerden nazik bir şekilde kurtulun

        Burnunuzdaki ve kulağınızdaki istenmeyen tüylerden nazik bir şekilde kurtulun

        Burnunuzdaki ve kulağınızdaki istenmeyen kıllardan kolay ve rahat bir şekilde kurtulun.

        Eşit saç kesimi için ayarlanabilir 18 uzunluk (3-20 mm) seçeneği

        Eşit saç kesimi için ayarlanabilir 18 uzunluk (3-20 mm) seçeneği

        Saçınızı farklı uzunluklarda keserek saç stilinizi koruyun veya yeni bir stil yaratın. Saç tarağı, her bir ayar arasında 1 mm hassasiyetle 3 mm'den 20 mm'ye kadar 18 uzunluk ayarı sunar.

        Duştayken vücudunuzu rahat bir şekilde tıraş edin

        Duştayken vücudunuzu rahat bir şekilde tıraş edin

        Boyun altındaki istediğiniz herhangi bir bölgeyi rahat bir şekilde tıraş edin. Vücut bakım seti başlığı, hipoalerjenik folyodan üretilmiştir ve cildinizi korumak için yuvarlatılmış uçlara sahiptir.

        Rahat bir vücut bakımı için ayarlanabilir 10 uzunluk (3-12 mm) seçeneği

        Rahat bir vücut bakımı için ayarlanabilir 10 uzunluk (3-12 mm) seçeneği

        Vücut kıllarınızı tam olarak istediğiniz uzunlukta düzeltin. Vücut tarağı göğüs, kol altı veya kasık bölgelerinde temiz ve rahat bir düzeltme işlemi için 10 farklı ayar sunar.

        Nazik bir düzeltme için cilt dostu, yüksek performanslı bıçaklar

        Nazik bir düzeltme için cilt dostu, yüksek performanslı bıçaklar

        Yüksek performanslı ve nazik bir düzeltici edinmenin zamanı geldi. Kendiliğinden bilenen ve hassas şekilde taşlanmış krom çelikten üretilmiş bıçaklar size uzun ömürlü performans sunar. Bıçakların yuvarlatılmış uçları ve taraklar cildinizle yumuşak ve güvenli bir temas sağlar.

        1 saatlik şarjla 50 dakikalık kablosuz kullanım

        1 saatlik şarjla 50 dakikalık kablosuz kullanım

        Gelişmiş şarj sistemimiz size kullanışlı iki seçenek sunar; bir saat şarj ettikten sonra 50 dakika çalışma süresi elde edebilir veya 5 dakikada hızlıca şarj ederek bir düzeltme işleminizi tamamlayabilirsiniz.

        Kalın tüylerin bile üstesinden gelen yüksek kesme hızı

        Kalın tüylerin bile üstesinden gelen yüksek kesme hızı

        Kalın tüylerin bile üstesinden gelir. Turbo güç özelliği, en uzun tüyleri ve tüylerin en yoğun olduğu bölgeleri kesme hızını artırarak halletmenize yardımcı olur.

        Duştayken bile vücut kıllarınıza rahat bir şekilde bakım yapın

        Duştayken bile vücut kıllarınıza rahat bir şekilde bakım yapın

        Bu MultiGroomer kablosuz çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır. Bu sayede duştayken güvenli ve rahat bir şekilde kullanabilirsiniz.

        Düzelticiyi ve başlıkları kolayca saklayın veya rahatça yanınızda taşıyın

        Düzelticiyi ve başlıkları kolayca saklayın veya rahatça yanınızda taşıyın

        Hareket halindeyken düzelticinizi ve tüm başlıklarınızı koruyan kullanışlı çanta ile hepsi bir arada düzelticinizi düzenli tutun.

        Teknik Özellikler

        • İstediğiniz görünümü yaratın

          Aparat/tarak sayısı
          5 başlık ve 5 tarak
          Şekillendirme başlıkları
          • Tam boyutlu metal düzeltici
          • Hassas düzeltici
          • Hassas tıraş başlığı
          • Döner burun kılı alma makinesi
          • Vücut tıraş başlığı
          • 18 ayarlı sakal ve kirli sakal tarağı
          • 12 ayarlı kirli sakal tarağı
          • Detay ve kaş tarağı
          • 18 ayarlı saç kesme makinesi tarağı
          • 10 ayarlı vücut tarağı
          Uzunluk ayarı sayısı
          18 entegre uzunluk ayarı
          Vücut bakım/Saç kesme/Sakal
          • Bıyık
          • Uzun sakal
          • Kısa sakal
          • Kirli sakal görüntüsü
          • Keskin hatlar
          • Ayrıntılı şekillendirme
          • Keçi sakal

        • Düzeltme performansı

          Yüksek performanslı bıçak
          Nazik bir düzeltme için
          Turbo güç düğmesi
          Daha iyi performans için

        • Aksesuarlar

          Kese
          Saklama kesesi
          Paketlenmiş yağ
          Evet

        • Kolay kullanım

          Islak ve Kuru
          Duşta kullanılabilir ve kolay temizlenir
          Ekran
          • Şarj tam göstergesi
          • Şarj göstergesi
          • Düşük pil seviyesi göstergesi

        • Tasarım

          Renk
          Fırçalanmış krom gövdeli, siyah renkli
          Gövde
          Kolay tutuş

        • Güç

          Pil tipi
          Ni-MH
          Çalışma süresi
          50 dakika
          Şarj
          • 1 saat tam şarj
          • 5 dakika hızlı şarj
          Otomatik voltaj
          100-240 V

        • Servis

          2 yıl garanti
          Evet

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