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Sakal, saç ve vücut tüyleri için hepsi bir arada hassas düzeltici
Bu hepsi bir arada su geçirmez düzelticiyle sakalınızı, saçınızı ve vücut tüylerinizi düzeltin. Turbo güç kalın tüyleri eşit şekilde ve nazikçe düzeltirken 10 farklı başlık seçeneği ise size baştan aşağı farklı stiller yaratma özgürlüğü sunar. Tüm faydaları görün
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Sakal, saç ve vücut tüyleri için hepsi bir arada hassas düzeltici
Bu hepsi bir arada su geçirmez düzelticiyle sakalınızı, saçınızı ve vücut tüylerinizi düzeltin. Turbo güç kalın tüyleri eşit şekilde ve nazikçe düzeltirken 10 farklı başlık seçeneği ise size baştan aşağı farklı stiller yaratma özgürlüğü sunar. Tüm faydaları görün
10'u 1 arada Baştan aşağı düzeltici
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Taraksız tam boyutlu metal düzelticiyi kullanarak stilinizi tamamlayın ve sakalınızın kenarlarında düz, keskin hatlar oluşturun.
İstediğiniz görünüme uyan ayar seçeneğini kilitleyerek sakalınızı düzeltin. Sakal ve kirli sakal tarağı, her bir ayar arasında 1 mm hassaslıkla 1 mm'den 18 mm'ye kadar 18 uzunluk ayarı sunar.
İstediğiniz görünüme uyan ayar seçeneğini kilitleyerek kirli sakalınızı düzeltin. Özel kirli sakal tarağı, her bir ayar arasında 1 mm hassaslıkla 1 mm'den 12 mm'ye kadar 12 uzunluk ayarı sunar.
Stilinizi belirlemek veya değiştirmek için ince hatlar, kıvrımlar ve detaylar oluşturun.
Pürüzsüz bir dokunuş için yanaklarınızdaki ve çenenizdeki küçük bölgelerde bulunan istenmeyen tüylerden hassas bir şekilde kurtulun.
Pürüzsüz bir görünüm için kaşlarınızı ve favorilerinizi hassas bir şekilde tarayın ve düzeltin.
Burnunuzdaki ve kulağınızdaki istenmeyen kıllardan kolay ve rahat bir şekilde kurtulun.
Saçınızı farklı uzunluklarda keserek saç stilinizi koruyun veya yeni bir stil yaratın. Saç tarağı, her bir ayar arasında 1 mm hassasiyetle 3 mm'den 20 mm'ye kadar 18 uzunluk ayarı sunar.
Boyun altındaki istediğiniz herhangi bir bölgeyi rahat bir şekilde tıraş edin. Vücut bakım seti başlığı, hipoalerjenik folyodan üretilmiştir ve cildinizi korumak için yuvarlatılmış uçlara sahiptir.
Vücut kıllarınızı tam olarak istediğiniz uzunlukta düzeltin. Vücut tarağı göğüs, kol altı veya kasık bölgelerinde temiz ve rahat bir düzeltme işlemi için 10 farklı ayar sunar.
Yüksek performanslı ve nazik bir düzeltici edinmenin zamanı geldi. Kendiliğinden bilenen ve hassas şekilde taşlanmış krom çelikten üretilmiş bıçaklar size uzun ömürlü performans sunar. Bıçakların yuvarlatılmış uçları ve taraklar cildinizle yumuşak ve güvenli bir temas sağlar.
Gelişmiş şarj sistemimiz size kullanışlı iki seçenek sunar; bir saat şarj ettikten sonra 50 dakika çalışma süresi elde edebilir veya 5 dakikada hızlıca şarj ederek bir düzeltme işleminizi tamamlayabilirsiniz.
Kalın tüylerin bile üstesinden gelir. Turbo güç özelliği, en uzun tüyleri ve tüylerin en yoğun olduğu bölgeleri kesme hızını artırarak halletmenize yardımcı olur.
Bu MultiGroomer kablosuz çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır. Bu sayede duştayken güvenli ve rahat bir şekilde kullanabilirsiniz.
Hareket halindeyken düzelticinizi ve tüm başlıklarınızı koruyan kullanışlı çanta ile hepsi bir arada düzelticinizi düzenli tutun.
İstediğiniz görünümü yaratın
Düzeltme performansı
Aksesuarlar
Kolay kullanım
Tasarım
Güç
Servis
CP9329/01
CP9327/01
CP9326/01
CP0823/01
CP0859/01
CP0796/01
CRP136/01