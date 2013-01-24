Nazik bir düzeltme için cilt dostu, yüksek performanslı bıçaklar

Yüksek performanslı ve nazik bir düzeltici edinmenin zamanı geldi. Kendiliğinden bilenen ve hassas şekilde taşlanmış krom çelikten üretilmiş bıçaklar size uzun ömürlü performans sunar. Bıçakların yuvarlatılmış uçları ve taraklar cildinizle yumuşak ve güvenli bir temas sağlar.