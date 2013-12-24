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    PTA509/00 Aktif 3D gözlükler
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    Aktif 3D gözlükler

    PTA509/00

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          • Sağlık Uyarısı:
          • Sizde veya ailenizde epilepsi veya ışığa duyarlı nöbet gibi rahatsızlıklar varsa, yanıp sönen ışık kaynaklarına, hızlı görüntü değişimlerine veya 3D görüntülere maruz kalmadan önce tıbbi bir uzmana danışın.
          • Baş dönmesi, baş ağrısı veya yönelim bozukluğu gibi rahatsızlık verici durumlardan kaçınmak için 3D görüntülerin uzun süre izlenmemesini tavsiye ediyoruz. Herhangi bir rahatsızlık hissettiğiniz anda 3D izlemeyi bırakın ve semptomlar ortadan kalkana kadar potansiyel olarak tehlikeli aktivitelerden kaçının.
          • Ebeveynler, 3D izleme sırasında çocuklarının yanında bulunmalı ve yukarıda belirtilen rahatsızlıklardan birini yaşamadıklarından emin olmalıdır. 3D izleme, görsel sistemleri tam olarak gelişmemiş olduğundan 6 yaş altındaki çocuklara önerilmez.
          • 3D gözlüğünü, 3D TV izleme dışında herhangi bir amaçla kullanmayın.
          • BOĞULMA TEHLİKESİ - 3 yaş altındaki çocukların 3D gözlüklerle oynamalarına izin vermeyin; pil kapağı veya pil boğulmalarına neden olabilir.

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