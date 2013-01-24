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    Aktif 3D gözlükler

    PTA509/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • 3D Max Ev sineması deneyimi 3D Max Ev sineması deneyimi 3D Max Ev sineması deneyimi
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      Aktif 3D gözlükler

      PTA509/00
      Genel Derecelendirme / 5

      3D Max Ev sineması deneyimi

      3D Max gözlüklerle 3D filmlerden, oyunlardan ve maçlardan aldığınız keyfi ikiye katlayın. Philips'in en yeni Aktif 3D teknolojisi, son derece gerçekçi Full HD 3D görüntüler üretir. 3D kalitesindeki mükemmel çözünürlükle siz de hareketin parçası olun! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Aktif 3D gözlükler

      3D Max Ev sineması deneyimi

      3D Max gözlüklerle 3D filmlerden, oyunlardan ve maçlardan aldığınız keyfi ikiye katlayın. Philips'in en yeni Aktif 3D teknolojisi, son derece gerçekçi Full HD 3D görüntüler üretir. 3D kalitesindeki mükemmel çözünürlükle siz de hareketin parçası olun! Tüm faydaları görün

      3D Max Ev sineması deneyimi

      3D Max gözlüklerle 3D filmlerden, oyunlardan ve maçlardan aldığınız keyfi ikiye katlayın. Philips'in en yeni Aktif 3D teknolojisi, son derece gerçekçi Full HD 3D görüntüler üretir. 3D kalitesindeki mükemmel çözünürlükle siz de hareketin parçası olun! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Aktif 3D gözlükler

      3D Max Ev sineması deneyimi

      3D Max gözlüklerle 3D filmlerden, oyunlardan ve maçlardan aldığınız keyfi ikiye katlayın. Philips'in en yeni Aktif 3D teknolojisi, son derece gerçekçi Full HD 3D görüntüler üretir. 3D kalitesindeki mükemmel çözünürlükle siz de hareketin parçası olun! Tüm faydaları görün

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      Aktif 3D gözlükler

      Toplam:

      3D Max Ev sineması deneyimi

      Gerçek seyir deneyimi için Full HD 3D

      • 3D Max TV'ler için
      Full HD 3D deneyimi için Aktif 3D Max teknolojisi

      Full HD 3D deneyimi için Aktif 3D Max teknolojisi

      3D Max ile 3D filmlerin tadını oturma odanızda çıkarın. Ultra hızlı ekran ve Active shutter gözlüklerle gerçekçi derinliğin ve çarpıcı Full HD çözünürlüğün keyfini yaşayın. 3D Max gözlük ve 3D Max TV'nizle 3D TV de izleyebilirsiniz.

      Benzersiz 3D Max İki Kişilik Tam Ekran Oyun modu

      Benzersiz 3D Max İki Kişilik Tam Ekran Oyun modu

      Bu 3D Max aktif gözlüklerle TV'nizde eşsiz bir İki Kişilik Tam Ekran Oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. İki kişilik 2D oyunlarda genellikle her oyuncu kendi oyununu ekranın yarısında görür. 3D teknolojisi sayesinde artık oyuncular gözlüklerinde tek bir düğmeye basarak aynı anda tam ekran oyun keyfinin tadını çıkarabilir.

      3D keyfini Philips 3D Max ve Full HD 3D ready TV'lerle yaşayın

      Bu aktif 3D gözlüklerle Full HD 3D deneyimini hem 3D Max TV'lerde hem de önceki Full HD 3D ready TV modellerinde yaşayabilirsiniz.

      Maksimum konfor için esnek ve hafif tasarım

      Hafif ve esnek malzemeler kullanılarak özenle tasarlanan bu gözlükler o kadar rahattır ki gözlük taktığınızı kolayca unutabilirsiniz.

      Gözlüklerinizi güvenle saklamanız için koruyucu çanta

      Kullanmadığınız zamanlarda kolayca saklayabilmeniz için gözlükle birlikte koruyucu çanta verilir.

      En iyi 3D deneyimi için yüksek kontrastlı aktif 3D gözlük

      Polarize filtreli normal aktif 3D gözlükler, ışık geçerken bile hafifçe kararır. Bu yüksek kontrastlı mercekler sayesinde 3D deneyiminiz çok daha keyifli hale gelir.

      Teknik Özellikler

      • Kullanılabilirlik

        Kullanım kolaylığı
        • zayıf pil göstergesi
        • otomatik kapanma
        • açma-kapama düğmesi
        • iki kişilik oyun için otomatik mod

      • Boyutlar

        Ürün ağırlığı
        0,07  kg
        Ürün boyutları (GxDxY)
        75 x 88 x 238 mm

      • Aksesuarlar

        Birlikte verilen aksesuarlar
        • 1x pil CR2032
        • 1x temizleme bezi çantası
        • Kullanım Kılavuzu

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        tüm Philips Aktif 3D TV'ler

      Kutuda neler var?

      Kutudaki diğer öğeler

      • 1x pil CR2032
      • 1x temizleme bezi çantası
      • Kullanım Kılavuzu

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          • Sağlık Uyarısı:
          • Sizde veya ailenizde epilepsi veya ışığa duyarlı nöbet gibi rahatsızlıklar varsa, yanıp sönen ışık kaynaklarına, hızlı görüntü değişimlerine veya 3D görüntülere maruz kalmadan önce tıbbi bir uzmana danışın.
          • Baş dönmesi, baş ağrısı veya yönelim bozukluğu gibi rahatsızlık verici durumlardan kaçınmak için 3D görüntülerin uzun süre izlenmemesini tavsiye ediyoruz. Herhangi bir rahatsızlık hissettiğiniz anda 3D izlemeyi bırakın ve semptomlar ortadan kalkana kadar potansiyel olarak tehlikeli aktivitelerden kaçının.
          • Ebeveynler, 3D izleme sırasında çocuklarının yanında bulunmalı ve yukarıda belirtilen rahatsızlıklardan birini yaşamadıklarından emin olmalıdır. 3D izleme, görsel sistemleri tam olarak gelişmemiş olduğundan 6 yaş altındaki çocuklara önerilmez.
          • 3D gözlüğünü, 3D TV izleme dışında herhangi bir amaçla kullanmayın.
          • BOĞULMA TEHLİKESİ - 3 yaş altındaki çocukların 3D gözlüklerle oynamalarına izin vermeyin; pil kapağı veya pil boğulmalarına neden olabilir.

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