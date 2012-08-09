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    PTA317/00 TV kamerası
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    TV kamerası

    PTA317/00

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          • Skype ile Acil Aramalar Yapılamaz - Skype, normal telefonunuzun yerine geçemez ve acil aramalar için kullanılamaz.
          • TV'nizi kullanarak Skype™ üzerinden ücretsiz görüntülü arama yapabilmek için TV'nizin İnternet'e bağlı olması gerekir.
          • Zoom, eğme ve döndürme fonksiyonları sadece Avrupa/Rusya pazarındaki TV'lerde mevcuttur.

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