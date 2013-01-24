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Skype™ TV'nizde
Artık nerede olurlarsa olsunlar, sevdiklerinizle konuşmak son derece kolay. Televizyonunuzun Skype™ desteği sayesinde sesli ve görüntülü aramalarınızı ücretsiz olarak yapabilirsiniz. Bu yüksek kaliteli kamerayı İnternet bağlantısı olan Philips Smart LED TV'nize bağlayın ve aramaya başlayın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Skype™ TV'nizde
Artık nerede olurlarsa olsunlar, sevdiklerinizle konuşmak son derece kolay. Televizyonunuzun Skype™ desteği sayesinde sesli ve görüntülü aramalarınızı ücretsiz olarak yapabilirsiniz. Bu yüksek kaliteli kamerayı İnternet bağlantısı olan Philips Smart LED TV'nize bağlayın ve aramaya başlayın. Tüm faydaları görün
Skype™ TV'nizde
Artık nerede olurlarsa olsunlar, sevdiklerinizle konuşmak son derece kolay. Televizyonunuzun Skype™ desteği sayesinde sesli ve görüntülü aramalarınızı ücretsiz olarak yapabilirsiniz. Bu yüksek kaliteli kamerayı İnternet bağlantısı olan Philips Smart LED TV'nize bağlayın ve aramaya başlayın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Skype™ TV'nizde
Artık nerede olurlarsa olsunlar, sevdiklerinizle konuşmak son derece kolay. Televizyonunuzun Skype™ desteği sayesinde sesli ve görüntülü aramalarınızı ücretsiz olarak yapabilirsiniz. Bu yüksek kaliteli kamerayı İnternet bağlantısı olan Philips Smart LED TV'nize bağlayın ve aramaya başlayın. Tüm faydaları görün
TV kamerası
Toplam:
Philips Smart TV ile Skype üzerinden görüntülü arama yapın. Kamerayı TV'nin USB konektörüne takın ve TV'nin internet bağlantısını yapın. Ekrandaki basit yönergeleri izleyin ve arkadaşlarınızla ya da ailenizle anında görüntülü sohbetin tadını çıkarın.
Skype üzerinden sevdiklerinizi ücretsiz olarak arayabilirsiniz, peki ya onları TV'nizden, dünyanın her yerinden çok uygun tarifelerle telefonlarından arayabileceğinizi biliyor muydunuz? Bu Philips TV kamerasındaki 2 dahili mikrofon sayesinde yüksek ses kalitesiyle konuşabilirsiniz.
TV'nizden tek aramayla istediğiniz sayıda kişiyle konuşun. Skype kullanan arkadaşlarınızla aynı anda konuşup organizasyonlarınızı hep birlikte yapın.
Tüm Philips Smart TV Premium TV'lerde kullanılabilen yüksek kaliteli Philips TV kamerası, mükemmel görüntü kalitesi sunar. Görüntülü aramalarınızı geniş ekranlı TV'nizde harika ayrıntılarla yapabilirsiniz.
3x dijital zoom özelliği sayesinde, televizyondan ne kadar uzakta oturursanız oturun, zoom'u istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Üstelik, TV'niz ister odanın köşesinde ister kanepenin tam karşısında olsun, eğme ve döndürme işleviyle görüntüyü mükemmel biçimde ayarlayabilirsiniz.
Bu kamera, yankı engelleyici ses işleme fonksiyonuna sahiptir. Bu özellik sayesinde, dahili mikrofonların yakaladığı yankı azaltılır. Böylece Skype aramalarınızda konuşmalar çok daha net hale gelir ve mükemmel ses kalitesinin tadını çıkarabilirsiniz.
Tüm Skype onaylı Philips Smart LED TV'lerle uyumlu olan bu kamera, hızlı kurulum için kullanışlı bir kelepçe ile birlikte gelir. Kamerayı televizyonun USB konektörüne taktıktan sonra birkaç basit adımı gerçekleştirip Skype üzerinden arama yapmaya başlayabilirsiniz.
Kullanılabilirlik
Boyutlar
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