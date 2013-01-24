Skype™ TV'nizde

Artık nerede olurlarsa olsunlar, sevdiklerinizle konuşmak son derece kolay. Televizyonunuzun Skype™ desteği sayesinde sesli ve görüntülü aramalarınızı ücretsiz olarak yapabilirsiniz. Bu yüksek kaliteli kamerayı İnternet bağlantısı olan Philips Smart LED TV'nize bağlayın ve aramaya başlayın. Tüm faydaları görün