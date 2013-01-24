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    TV kamerası

    PTA317/00
    Genel Derecelendirme / 5
    2 Ödüller
    • Skype™ TV'nizde Skype™ TV'nizde Skype™ TV'nizde
      -{discount-value}

      TV kamerası

      PTA317/00
      Genel Derecelendirme / 5
      2 Ödüller

      Skype™ TV'nizde

      Artık nerede olurlarsa olsunlar, sevdiklerinizle konuşmak son derece kolay. Televizyonunuzun Skype™ desteği sayesinde sesli ve görüntülü aramalarınızı ücretsiz olarak yapabilirsiniz. Bu yüksek kaliteli kamerayı İnternet bağlantısı olan Philips Smart LED TV'nize bağlayın ve aramaya başlayın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      TV kamerası

      Skype™ TV'nizde

      Artık nerede olurlarsa olsunlar, sevdiklerinizle konuşmak son derece kolay. Televizyonunuzun Skype™ desteği sayesinde sesli ve görüntülü aramalarınızı ücretsiz olarak yapabilirsiniz. Bu yüksek kaliteli kamerayı İnternet bağlantısı olan Philips Smart LED TV'nize bağlayın ve aramaya başlayın. Tüm faydaları görün

      Skype™ TV'nizde

      Artık nerede olurlarsa olsunlar, sevdiklerinizle konuşmak son derece kolay. Televizyonunuzun Skype™ desteği sayesinde sesli ve görüntülü aramalarınızı ücretsiz olarak yapabilirsiniz. Bu yüksek kaliteli kamerayı İnternet bağlantısı olan Philips Smart LED TV'nize bağlayın ve aramaya başlayın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      TV kamerası

      Skype™ TV'nizde

      Artık nerede olurlarsa olsunlar, sevdiklerinizle konuşmak son derece kolay. Televizyonunuzun Skype™ desteği sayesinde sesli ve görüntülü aramalarınızı ücretsiz olarak yapabilirsiniz. Bu yüksek kaliteli kamerayı İnternet bağlantısı olan Philips Smart LED TV'nize bağlayın ve aramaya başlayın. Tüm faydaları görün

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      TV kamerası

      Toplam:

      Skype™ TV'nizde

      Salonunuzun konforunda sesli ve görüntülü arama

      • Philips TV'ler için

      Ücretsiz görüntülü arama ile sevdiklerinizle yüz yüze konuşun

      Philips Smart TV ile Skype üzerinden görüntülü arama yapın. Kamerayı TV'nin USB konektörüne takın ve TV'nin internet bağlantısını yapın. Ekrandaki basit yönergeleri izleyin ve arkadaşlarınızla ya da ailenizle anında görüntülü sohbetin tadını çıkarın.

      Dünyanın her yerini en uygun tarifelerle arayın

      Skype üzerinden sevdiklerinizi ücretsiz olarak arayabilirsiniz, peki ya onları TV'nizden, dünyanın her yerinden çok uygun tarifelerle telefonlarından arayabileceğinizi biliyor muydunuz? Bu Philips TV kamerasındaki 2 dahili mikrofon sayesinde yüksek ses kalitesiyle konuşabilirsiniz.

      TV'nizden tek aramayla çok sayıda kişiyle konuşun

      TV'nizden tek aramayla istediğiniz sayıda kişiyle konuşun. Skype kullanan arkadaşlarınızla aynı anda konuşup organizasyonlarınızı hep birlikte yapın.

      Yüksek kaliteli TV kamerasıyla görüntülü aramaların tadını çıkarın

      Tüm Philips Smart TV Premium TV'lerde kullanılabilen yüksek kaliteli Philips TV kamerası, mükemmel görüntü kalitesi sunar. Görüntülü aramalarınızı geniş ekranlı TV'nizde harika ayrıntılarla yapabilirsiniz.

      3x dijital zoom ile nerede oturursanız oturun net görüntüler

      3x dijital zoom özelliği sayesinde, televizyondan ne kadar uzakta oturursanız oturun, zoom'u istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Üstelik, TV'niz ister odanın köşesinde ister kanepenin tam karşısında olsun, eğme ve döndürme işleviyle görüntüyü mükemmel biçimde ayarlayabilirsiniz.

      Mesafe ne olursa olsun net ve anlaşılır konuşma

      Bu kamera, yankı engelleyici ses işleme fonksiyonuna sahiptir. Bu özellik sayesinde, dahili mikrofonların yakaladığı yankı azaltılır. Böylece Skype aramalarınızda konuşmalar çok daha net hale gelir ve mükemmel ses kalitesinin tadını çıkarabilirsiniz.

      Philips Smart TV Premium TV'lere kolayca takılır

      Tüm Skype onaylı Philips Smart LED TV'lerle uyumlu olan bu kamera, hızlı kurulum için kullanışlı bir kelepçe ile birlikte gelir. Kamerayı televizyonun USB konektörüne taktıktan sonra birkaç basit adımı gerçekleştirip Skype üzerinden arama yapmaya başlayabilirsiniz.

      Teknik Özellikler

      • Kullanılabilirlik

        Kullanım kolaylığı
        • 2 mikrofon (hüzme şekillendirme)
        • 3x zoom, eğme ve döndürme fonksiyonu*
        • Tak ve Çalıştır
        • Evrensel kelepçe ile her TV'de kullanılabilir
        • Sınırsız sabit odak

      • Boyutlar

        Ürün ağırlığı
        0,12  kg
        Ambalajla birlikte Ağırlık
        0,49  kg
        Ürün boyutları (GxDxY)
        105 x 40 x 105 mm
        Kutu derinliği
        133  mm
        Kutu yüksekliği
        162  mm
        Kutu genişliği
        158  mm

      • İlgili Ürünler

        Aşağıdakilerle uyumludur
        • _PFL6xx7 (AB)
        • _PFL7007 (AB)
        • _PFL8007 (AB)
        • _PDL6907
        • 46PFL9707
        • 60PFL9607
        • _PFL5007 (Latin Amerika)
        • _PFL6007 (Latin Amerika)
        • _PFL7007 (Latin Amerika)
        • _PFL3208 (AB)
        • _PFL4208 (AB)
        • _PFL4508 (AB)
        • _PFL5008 (AB)
        • _PFL6008 (AB)
        • _PFL3508 (LATİN AMERİKA)
        • _PFL4508 (LATİN AMERİKA)
        • _PFL5008 (LATİN AMERİKA)
        • _PFL5508 (LATİN AMERİKA)
        • _PFL7008 (LATİN AMERİKA)

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          • Skype ile Acil Aramalar Yapılamaz - Skype, normal telefonunuzun yerine geçemez ve acil aramalar için kullanılamaz.
          • TV'nizi kullanarak Skype™ üzerinden ücretsiz görüntülü arama yapabilmek için TV'nizin İnternet'e bağlı olması gerekir.
          • Zoom, eğme ve döndürme fonksiyonları sadece Avrupa/Rusya pazarındaki TV'lerde mevcuttur.

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