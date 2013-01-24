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Smart TV'nin tadını kablosuz çıkarın
Bu kablosuz USB adaptörle, Philips TV'nizde Smart TV'nin tadını kablosuz olarak çıkarın. Zengin çevrimiçi içeriği büyük ekranda keşfedin. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Smart TV'nin tadını kablosuz çıkarın
Bu kablosuz USB adaptörle, Philips TV'nizde Smart TV'nin tadını kablosuz olarak çıkarın. Zengin çevrimiçi içeriği büyük ekranda keşfedin. Tüm faydaları görün
Smart TV'nin tadını kablosuz çıkarın
Bu kablosuz USB adaptörle, Philips TV'nizde Smart TV'nin tadını kablosuz olarak çıkarın. Zengin çevrimiçi içeriği büyük ekranda keşfedin. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Smart TV'nin tadını kablosuz çıkarın
Bu kablosuz USB adaptörle, Philips TV'nizde Smart TV'nin tadını kablosuz olarak çıkarın. Zengin çevrimiçi içeriği büyük ekranda keşfedin. Tüm faydaları görün
Wi-Fi USB Adaptör
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
802.11n kablosuz adaptör ile hızlı bağlantı. Geleneksel Wi-Fi 802.11g standardına göre 5 kata kadar daha hızlı. Wi-Fi 802.11n özelliklerini temel almaktadır.
Gizliliğinizi korumak ve güvenli bağlantı kurmak için WPA2 şifreleme
TV'nizde tak ve çalıştır tipi kurulumla kullanılan WPS Wi-Fi bağlantısı
Smart TV için sağlanan Philips x2 Wi-Fi USB adaptörü ile zengin içerikli çevrimiçi servislerden yararlanın. Adaptörü TV'nin yan tarafındaki USB konektörüne takın ve TV'nizi doğrudan ev ağınıza bağlayın. 2 entegre antenle evinizde daha geniş kablosuz kapsama alanının keyfini çıkarın.
Akıllı telefon, tablet veya bilgisayarınızdaki fotoğraf, müzik ve filmleri büyük ekranda paylaşın.
TV'nizi en kolay ve rahat biçimde kontrol edin. Smart TV'nizi kontrol etmek için bir kablosuz klavye bağlamanız veya akıllı telefonunuzu ya da tablet bilgisayarınızı kullanmanız yeterli.
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