2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
PSG8300/20
Dünyanın 1 numaralı ütü markası*
215 g/dk'ya kadar buhar ve 850 g buhar püskürtme
OptimalTEMP, tüm giysilerde sıfır yanık riskini garanti eder
Hareket sensörlü akıllı otomatik buhar
Büyük 1,4 L su haznesiyle 1 saat ütüleme
Kolay bakım için Easy De-Calc sistemi
Gelişmiş ütüleme deneyimi için TurboPower buhar motoru ile kesintisiz ve daha güçlü buhar akışı. TurboPower motoru, ütüleme sırasında giysilerinizdeki su lekelerini azaltır* ve kurumasını beklemeden gardırobunuza koymaya hazır hale getirir.
Hangi buhar ayarını seçerseniz seçin OptimalTEMP teknolojisi, ütülenebilir tüm kumaşlarda sıfır yanık garantisi verir. İpek bluzlardan pamuklu gömleklere kadar her türlü kumaşı içiniz rahat bir şekilde ütüleyin. Ütüyü gözetimsiz bıraktığınızda bile ütünüzün ütülenebilir kumaşlarda yanığa neden olmayacağını garanti ediyoruz. Kıyafetlerinizin veya ütü masasının üzerinde güvenle bırakabilirsiniz.
Akıllı yapay zeka hareket sensörü teknolojisi, ütünün kıyafetlerinizin üzerinde hareket ettiğini algılar ve otomatik olarak güçlü buhar salar. Ütünüz buhar işini sizin için yaparken zahmetsiz ve hızlı ütülemenin keyfini çıkarın.
Yorumlar
Buhar oranı (norm IEC60311) diğer buhar jeneratörlerine kıyasla; Haziran 2025.
PSG8000S'ye kıyasla
MAX moduna kıyasla
1 dakikalık buharlama süresiyle harici kuruluş tarafından Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 bakteri türleri için test edilmiştir.