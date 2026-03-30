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  • En güçlü buhar kazanlı ütümüz*
  • En güçlü buhar kazanlı ütümüz*
  • En güçlü buhar kazanlı ütümüz*
  • En güçlü buhar kazanlı ütümüz*
  • En güçlü buhar kazanlı ütümüz*
  • En güçlü buhar kazanlı ütümüz*
  • En güçlü buhar kazanlı ütümüz*
  • En güçlü buhar kazanlı ütümüz*
  • En güçlü buhar kazanlı ütümüz*
  • En güçlü buhar kazanlı ütümüz*
  • En güçlü buhar kazanlı ütümüz*
  • En güçlü buhar kazanlı ütümüz*

PerfectCare Buhar kazanlı ütüGiysi bakımı

PSG8300/20

En güçlü buhar kazanlı ütümüz*
En güçlü buhar kazanlı ütümüz olan yeni 8000 serisi, akıllı yapay zeka hareket sensörü ile ütüleme hızınıza uyum sağlar. OptimalTEMP teknolojisi ütülenebilir tüm kumaşlarda sıfır yanık garantisi verir. Ütü yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! ​
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Dünyanın 1 numaralı ütü markası*

Buharı ütüleme hızınıza uyarlayan AI sensörü

En güçlü buhar kazanlı ütümüz*

  • 215 g/dk'ya kadar buhar ve 850 g buhar püskürtme

  • OptimalTEMP, tüm giysilerde sıfır yanık riskini garanti eder

  • Hareket sensörlü akıllı otomatik buhar

  • Büyük 1,4 L su haznesiyle 1 saat ütüleme

  • Kolay bakım için Easy De-Calc sistemi

Güçlü buhar için TurboPower buhar motoru

Güçlü buhar için TurboPower buhar motoru

Gelişmiş ütüleme deneyimi için TurboPower buhar motoru ile kesintisiz ve daha güçlü buhar akışı. TurboPower motoru, ütüleme sırasında giysilerinizdeki su lekelerini azaltır* ve kurumasını beklemeden gardırobunuza koymaya hazır hale getirir.

OptimalTEMP teknolojisi ile sıfır yanık garantisi​

OptimalTEMP teknolojisi ile sıfır yanık garantisi​

Hangi buhar ayarını seçerseniz seçin OptimalTEMP teknolojisi, ütülenebilir tüm kumaşlarda sıfır yanık garantisi verir. İpek bluzlardan pamuklu gömleklere kadar her türlü kumaşı içiniz rahat bir şekilde ütüleyin. Ütüyü gözetimsiz bıraktığınızda bile ütünüzün ütülenebilir kumaşlarda yanığa neden olmayacağını garanti ediyoruz. Kıyafetlerinizin veya ütü masasının üzerinde güvenle bırakabilirsiniz.​

Zahmetsiz ütüleme için akıllı otomatik buhar

Zahmetsiz ütüleme için akıllı otomatik buhar

Akıllı yapay zeka hareket sensörü teknolojisi, ütünün kıyafetlerinizin üzerinde hareket ettiğini algılar ve otomatik olarak güçlü buhar salar. Ütünüz buhar işini sizin için yaparken zahmetsiz ve hızlı ütülemenin keyfini çıkarın.​

Teknik Özellikler

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Feragatnameler

  1. Buhar oranı (norm IEC60311) diğer buhar jeneratörlerine kıyasla; Haziran 2025.

  2. PSG8000S'ye kıyasla

  3. MAX moduna kıyasla

  4. 1 dakikalık buharlama süresiyle harici kuruluş tarafından Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 bakteri türleri için test edilmiştir.