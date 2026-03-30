En güçlü buhar kazanlı ütümüz*

En güçlü buhar kazanlı ütümüz olan yeni 8000 serisi, akıllı yapay zeka hareket sensörü ile ütüleme hızınıza uyum sağlar. OptimalTEMP teknolojisi ütülenebilir tüm kumaşlarda sıfır yanık garantisi verir. Ütü yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! ​