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PerfectCare Buhar kazanlı ütü Giysi bakımı

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PerfectCare Buhar kazanlı ütüGiysi bakımı

PSG8200/80

PerfectCare Buhar kazanlı ütü Giysi bakımı

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Kılavuzlar ve Belgeler

UK Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF dosya, 470.4 kB
  • 13 March 2026

Hızlı başlangıç kılavuzu

  • PDF dosya, 13.9 MB
  • 13 March 2026

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