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PerfectCare 7000 Serisi Steam Generator Iron
Üretimden kaldırıldı
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PSG7014/10
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EDC UKCA - English (US)
Common IIB for boiler type PSG_EU9_[20735]_NCN
Tümü (4)
Philips Buharlı Ütüme/Buhar Üreticime uygun su nedir?
Philips Buhar Kazanlı Ütümün kirecini nasıl temizlerim?
Philips Buhar Kazanlı Ütümün tabanını nasıl temizlerim?
Philips Buhar Kazanlı Ütümün su haznesini nasıl temizleyebilirim?
Philips Buhar Kazanlı Ütüm buhar üretmiyor
Ütü masam ıslak ve yerde su var
Philips Buhar Kazanlı Ütümün mavi ışığı yanıp sönüyor
Philips Buhar Kazanlı Ütüm artık ısınmıyor
Kireç temizleme düğmesinden ve Philips Buhar Kazanlı Ütümün tabanının altından su/buhar sızıyor
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