2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
PSG7014/10
Hızlı ve güçlü
PerfectCare 7000 Serisi konforunuz ve kullanım kolaylığınız için tasarlandı. Çıkarılabilir su haznesi ile kolay kullanım ve daha hızlı mükemmel sonuçlar için güçlü buhar. OptimalTEMP sayesinde, ütülenebilir tüm kumaşlarda yanık olmayacağını garanti ediyoruz.
Dünyanın 1 numaralı ütü markası*
Maksimum 7 bar basınç
450 g'a varan şok buhar
1,8 l çıkarılabilir su haznesi
Taşıma kilidi
Birçok işi aynı anda yaptığınızda veya dikkatiniz dağınık olduğunda bile kıyafetleriniz asla yanmaz. OptimalTEMP teknolojimiz sayesinde bu buhar kazanlı ütü, ütülenebilir hiçbir kumaşı yakmaz. Hatta ütüyü kıyafetlerinizin veya ütü masasının üzerinde bırakabilirsiniz. Sıfır yanık ve parlama riski garanti ediyoruz.
Haftalık ütü rutininizde bir adımı atlayın. Artık kumaşları ayırmanıza veya ayarları değiştirip sıcaklığın değişmesini beklemenize gerek yok. OptimalTEMP sayesinde, kot pantolonlardan hassas ipeklilere kadar her şeyi sıcaklığı ayarlamadan ütüleyebilirsiniz. Her şeyi sizin için otomatik olarak ve anında yapar.
Zorlu kırışıkların üstesinden kolayca gelmek için sürekli buhar işlevimize güvenin. İhtiyaç duyduğunuz yerlerde ekstra buhar püskürterek kırışıklıkların yok oluşunu izleyin. Ayrıca perdeleri dikey olarak ütülemek veya asılı kıyafetleri havalandırmak için de idealdir.
Ödüller
Yorumlar
IEC 603311'e göre, maksimum sıcaklıkta FastCare Compact'a kıyasla %30'a kadar enerji tasarrufu