Ayarları değiştirmeniz gerekmez

Haftalık ütü rutininizde bir adımı atlayın. Artık kumaşları ayırmanıza veya ayarları değiştirip sıcaklığın değişmesini beklemenize gerek yok. OptimalTEMP sayesinde, kot pantolonlardan hassas ipeklilere kadar her şeyi sıcaklığı ayarlamadan ütüleyebilirsiniz. Her şeyi sizin için otomatik olarak ve anında yapar.