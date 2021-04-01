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  • Hızlı ve güçlü
  • Hızlı ve güçlü
  • Hızlı ve güçlü
  • Hızlı ve güçlü
  • Hızlı ve güçlü
  • Hızlı ve güçlü
  • Hızlı ve güçlü
  • Hızlı ve güçlü
  • Hızlı ve güçlü
  • Hızlı ve güçlü
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Üretimden kaldırıldı

PerfectCare 7000 SerisiSteam Generator Iron

PSG7014/10

1 ödül

Hızlı ve güçlü

PerfectCare 7000 Serisi konforunuz ve kullanım kolaylığınız için tasarlandı. Çıkarılabilir su haznesi ile kolay kullanım ve daha hızlı mükemmel sonuçlar için güçlü buhar. OptimalTEMP sayesinde, ütülenebilir tüm kumaşlarda yanık olmayacağını garanti ediyoruz.

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Dünyanın 1 numaralı ütü markası*

büyük çıkarılabilir su haznesi ile

Hızlı ve güçlü

  • Maksimum 7 bar basınç

  • 450 g'a varan şok buhar

  • 1,8 l çıkarılabilir su haznesi

  • Taşıma kilidi

Sıfır yanık riski

Sıfır yanık riski

Birçok işi aynı anda yaptığınızda veya dikkatiniz dağınık olduğunda bile kıyafetleriniz asla yanmaz. OptimalTEMP teknolojimiz sayesinde bu buhar kazanlı ütü, ütülenebilir hiçbir kumaşı yakmaz. Hatta ütüyü kıyafetlerinizin veya ütü masasının üzerinde bırakabilirsiniz. Sıfır yanık ve parlama riski garanti ediyoruz.

Ayarları değiştirmeniz gerekmez

Ayarları değiştirmeniz gerekmez

Haftalık ütü rutininizde bir adımı atlayın. Artık kumaşları ayırmanıza veya ayarları değiştirip sıcaklığın değişmesini beklemenize gerek yok. OptimalTEMP sayesinde, kot pantolonlardan hassas ipeklilere kadar her şeyi sıcaklığı ayarlamadan ütüleyebilirsiniz. Her şeyi sizin için otomatik olarak ve anında yapar.

Üstün kırışık giderme için güçlü buhar

Zorlu kırışıkların üstesinden kolayca gelmek için sürekli buhar işlevimize güvenin. İhtiyaç duyduğunuz yerlerde ekstra buhar püskürterek kırışıklıkların yok oluşunu izleyin. Ayrıca perdeleri dikey olarak ütülemek veya asılı kıyafetleri havalandırmak için de idealdir.

Teknik Özellikler

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Ödüller

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Yasal Uyarılar

  1. IEC 603311'e göre, maksimum sıcaklıkta FastCare Compact'a kıyasla %30'a kadar enerji tasarrufu