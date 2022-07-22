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PicoPix MaxTV Mobil projektör

Üretimden kaldırıldı

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PicoPix MaxTVMobil projektör

PPX720/INT

PicoPix MaxTV Mobil projektör

Üretimden kaldırıldı

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Yazılımlar ve sürücüler

Yazılım yükseltmesi

  • sürüm: V1.0.56
  • ZIP dosya, 469.7 MB
  • 22 July 2022

Son Kullanıcı Lisans Anlaşması

  • sürüm: 1.0
  • TXT dosya, 14.4 kB
  • 23 January 2023

Kılavuzlar ve Belgeler

Yerelleştirilmiş reklam kitapçığı

  • PDF dosya, 731.4 kB
  • 6 May 2023

Kullanıcı El Kitabı

  • PDF dosya, 5.1 MB
  • 20 December 2022

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Garanti

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