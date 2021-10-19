2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
PPX720/INT
Xtreme Parlaklık, Xtreme Ses ve Taşınabilirlik
Android TV tabanlı PicoPix MaxTV, 120 inç'e kadar görüntüleri Üstün Full HD kalitesinde yansıtır. Çoklu görüntü düzeltmeleri, otomatik parlaklık, 4 saate kadar dayanan pil ve boombox işlevi sayesinde bağımlısı olacaksınız!
120 inç True FULL HD 1080p
Xtreme ses ve taşınabilirlik
Android TV deneyimi
Bluetooth boombox özelliği
Tek tıklamayla otomatik odaklama, manuel kurulum zahmetini ve yükünü ortadan kaldırır. Yüksek çözünürlüklü kamera ve yapay zeka destekli otomatik odaklama, her zaman en net görüntüyü otomatik olarak elde etmenizi sağlar.
İhtiyacınız olan her şeye sahip ultra kompakt PicoPix Max TV projektörü. Projeksiyon modunda 4 saat veya Bluetooth Hoparlör modunda 10 saate kadar oynatma sunan pilin keyfini çıkarın. Ayrıca, PowerBank işlevi sayesinde USB-C veya USB-A bağlantı noktasıyla tüm cihazlarınızı şarj edin.
Dünya çapında 10 sinemadan 9'unda kullanılan Texas Instruments DLP teknolojisi; her koşulda canlı görüntüler, derin kontrast ve parlak görüntü sunar. REC709 sinyalinin %100'ünü sunan canlı renklerle rakipsiz bir görsel deneyim yaşarsınız.
Yorumlar
Google, Google Play, YouTube, Android TV ve diğer markalar Google LLC'nin ticari markalarıdır. Google Assistant belirli dillerde ve ülkelerde kullanılamaz.
Akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, PC, Blu-ray Oynatıcı gibi bir otomatik veri işleme makinesine doğrudan bağlamak ve bunlarla birlikte kullanmak için projektörler.