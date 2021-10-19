Xtreme taşınabilirlik

İhtiyacınız olan her şeye sahip ultra kompakt PicoPix Max TV projektörü. Projeksiyon modunda 4 saat veya Bluetooth Hoparlör modunda 10 saate kadar oynatma sunan pilin keyfini çıkarın. Ayrıca, PowerBank işlevi sayesinde USB-C veya USB-A bağlantı noktasıyla tüm cihazlarınızı şarj edin.