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Üretimden kaldırıldı

PicoPix MaxTVMobil projektör

PPX720/INT

Xtreme Parlaklık, Xtreme Ses ve Taşınabilirlik

Android TV tabanlı PicoPix MaxTV, 120 inç'e kadar görüntüleri Üstün Full HD kalitesinde yansıtır. Çoklu görüntü düzeltmeleri, otomatik parlaklık, 4 saate kadar dayanan pil ve boombox işlevi sayesinde bağımlısı olacaksınız!

Tüm avantajları görüntüleyin

Xtreme Parlaklık, Xtreme Ses ve Taşınabilirlik

  • 120 inç True FULL HD 1080p

  • Xtreme ses ve taşınabilirlik

  • Android TV deneyimi

  • Bluetooth boombox özelliği

Akıllı Otomatik Odaklama

Akıllı Otomatik Odaklama

Tek tıklamayla otomatik odaklama, manuel kurulum zahmetini ve yükünü ortadan kaldırır. Yüksek çözünürlüklü kamera ve yapay zeka destekli otomatik odaklama, her zaman en net görüntüyü otomatik olarak elde etmenizi sağlar.

Xtreme taşınabilirlik

Xtreme taşınabilirlik

İhtiyacınız olan her şeye sahip ultra kompakt PicoPix Max TV projektörü. Projeksiyon modunda 4 saat veya Bluetooth Hoparlör modunda 10 saate kadar oynatma sunan pilin keyfini çıkarın. Ayrıca, PowerBank işlevi sayesinde USB-C veya USB-A bağlantı noktasıyla tüm cihazlarınızı şarj edin.

TI DLP teknolojisi / REC709

TI DLP teknolojisi / REC709

Dünya çapında 10 sinemadan 9'unda kullanılan Texas Instruments DLP teknolojisi; her koşulda canlı görüntüler, derin kontrast ve parlak görüntü sunar. REC709 sinyalinin %100'ünü sunan canlı renklerle rakipsiz bir görsel deneyim yaşarsınız.

Teknik Özellikler

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  2. Akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, PC, Blu-ray Oynatıcı gibi bir otomatik veri işleme makinesine doğrudan bağlamak ve bunlarla birlikte kullanmak için projektörler.