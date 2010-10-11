Hayatınızın projektörü
Kompakt ve hafif Philips cep projektörü çok çeşitli cihazlara (iPod/iPhone, dijital fotoğraf makinesi, cep telefonu vb.) kolayca bağlanır ve bu cihazlardaki içerikleri istediğiniz zaman, istediğiniz yerde paylaşmanızı sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hayatınızın projektörü
Kompakt ve hafif Philips cep projektörü çok çeşitli cihazlara (iPod/iPhone, dijital fotoğraf makinesi, cep telefonu vb.) kolayca bağlanır ve bu cihazlardaki içerikleri istediğiniz zaman, istediğiniz yerde paylaşmanızı sağlar. Tüm faydaları görün
Hayatınızın projektörü
Kompakt ve hafif Philips cep projektörü çok çeşitli cihazlara (iPod/iPhone, dijital fotoğraf makinesi, cep telefonu vb.) kolayca bağlanır ve bu cihazlardaki içerikleri istediğiniz zaman, istediğiniz yerde paylaşmanızı sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hayatınızın projektörü
Kompakt ve hafif Philips cep projektörü çok çeşitli cihazlara (iPod/iPhone, dijital fotoğraf makinesi, cep telefonu vb.) kolayca bağlanır ve bu cihazlardaki içerikleri istediğiniz zaman, istediğiniz yerde paylaşmanızı sağlar. Tüm faydaları görün
Cep projektörü
Toplam:
Teknoloji/ optik
Desteklenen video standartları
Ses
Bağlantı
Güç Kaynağı
Boyutlar
Ağırlık
Sıcaklık aralığı
Bağıl nem
Standart paket içeriği
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