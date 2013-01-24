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    Portatif DVD Oynatıcı

    PET742/12
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Yolda daha uzun film keyfi Yolda daha uzun film keyfi Yolda daha uzun film keyfi
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      DVD playback

      Portatif DVD Oynatıcı

      PET742/12
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Yolda daha uzun film keyfi

      Her zaman, her yerde film izleyin! 7 inç TFT LCD ekranlı taşınabilir PET742 DVD oynatıcı size yolda mükemmel film izleme deneyimini sunuyor. Yolda 5 saate kadar DVD/DivX®/MPEG film, MP3-CD/CD müzik ve JPEG fotoğraf keyfi yaşayabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Portatif DVD Oynatıcı

      Yolda daha uzun film keyfi

      Her zaman, her yerde film izleyin! 7 inç TFT LCD ekranlı taşınabilir PET742 DVD oynatıcı size yolda mükemmel film izleme deneyimini sunuyor. Yolda 5 saate kadar DVD/DivX®/MPEG film, MP3-CD/CD müzik ve JPEG fotoğraf keyfi yaşayabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Yolda daha uzun film keyfi

      Her zaman, her yerde film izleyin! 7 inç TFT LCD ekranlı taşınabilir PET742 DVD oynatıcı size yolda mükemmel film izleme deneyimini sunuyor. Yolda 5 saate kadar DVD/DivX®/MPEG film, MP3-CD/CD müzik ve JPEG fotoğraf keyfi yaşayabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Portatif DVD Oynatıcı

      Yolda daha uzun film keyfi

      Her zaman, her yerde film izleyin! 7 inç TFT LCD ekranlı taşınabilir PET742 DVD oynatıcı size yolda mükemmel film izleme deneyimini sunuyor. Yolda 5 saate kadar DVD/DivX®/MPEG film, MP3-CD/CD müzik ve JPEG fotoğraf keyfi yaşayabilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        Portatif DVD Oynatıcı

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Yolda daha uzun film keyfi

        • 17,8cm (7") geniş ekran LCD
        DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD uyumlu

        DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD uyumlu

        Philips Taşınabilir DVD oynatıcı piyasada bulunan DVD ve CD disklerin çoğuyla uyumludur. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD ve CD – tümünü DVD oynatıcıda çalıştırabilirsiniz. DVD+/-R, en yaygın kaydedilebilir DVD formatlarının her ikisiyle de uyumlu bir DVD sürücü için kullanılan kısaltmadır. Aynı şekilde, DVD+/-RW de en yaygın tekrar yazılabilir disk türlerinin her ikisine de uygundur.

        MP3-CD, CD ve CD-RW çalma

        MP3-CD, CD ve CD-RW çalma

        MP3, büyük dijital müzik dosyalarının ses kalitesinde önemli bir azalma olmaksızın 10 kata kadar küçültülebildiği, devrim niteliğinde bir sıkıştırma teknolojisidir. Tek bir CD'de 10 saate kadar müzik saklanabilir.

        Görüntü diskinden JPEG fotoğraflar görüntüleyin

        Görüntü diskinden JPEG fotoğraflar görüntüleyin

        Diskinizde kayıtlı JPEG fotoğraflar görüntüleyin. En sevdiğiniz anlarınızı aileniz ve dostlarınızda istediğiniz zaman yeniden yaşayabileceksiniz!

        Şarj edilebilir dahili pil ile 5 saate kadar kullanım*

        Şarj edilebilir dahili pil ile 5 saate kadar kullanım*

        Bu Philips oynatıcı, uzun süreli kullanım için küçük boyutlu şarj edilebilir bir dahili pille birlikte gelir. Tek şarjla 5 saate kadar kesintisiz film, fotoğraf ve müzik keyfi. Şarj etmek için tek yapmanız gereken güç kablosunu takmak - bu kadar basit.

        AC adaptör, araç adaptörü ve AV kablosu dahildir

        AC adaptör, araç adaptörü ve AV kablosu dahildir

        Bu Philips oynatıcı ile birlikte rahatlığınız için bir AC adaptör, araç adaptörü ve AV kablosu da verilmektedir.

        Dahili stereo hoparlörler

        Dahili stereo hoparlörler

        Stereo hoparlörler kaliteli ses sağlar ve serbestçe dinleyebilmenizi mümkün kılar. Yalnızca kulaklığı çıkararak müzik çalma rahatlığı ve keyfi sağlayan dahili stereo hoparlörler ile her zaman, her yerde müziğin tadını çıkarın.

        Aracınızda kolay kullanım için araç montaj çantası dahildir

        Aracınızda kolay kullanım için araç montaj çantası dahildir

        Portatif DVD oynatıcıyı kolayca aracınızın koltuk başlığına takın. Yolda DVD film keyfi yaşayabilirsiniz.

        DivX videolarının standart oynatımı için DivX Sertifikalı

        DivX videolarının standart oynatımı için DivX Sertifikalı

        DivX® desteği sayesinde DivX® video dosyalarının keyfini çıkarabilirsiniz. DivX formatı, filmler, tanıtımlar ve müzik dosyaları gibi büyük dosyaları CD-R/RW ve DVD kaydedilebilir diskler gibi formatlarda kaydedebilmenizi sağlayan, MPEG4 tabanlı bir video sıkıştırma teknolojisidir.

        16:9 geniş ekran formatında film keyfini çıkarın

        16:9 geniş ekran formatında film keyfini çıkarın

        Filmlerinizi ve dijital fotoğraflarınızı görüntüleyin ve aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın. 16:9 geniş ekran en-boy oranı, evrensel - yüksek çözünürlüklü dijital televizyon için standarttır. Yerel 16:9 en-boy oranı, görüntünün alt ve üstünde boşluk ve ölçeklemeden ve görüntüyü farklı bir ekran boyutuna sığdırmaktan kaynaklanan kalite kaybı olmadan video görüntüleme anlamına gelir.

        Daha esnek görüntüleme için 7 inçlik döner renkli LCD panel

        Daha esnek görüntüleme için 7 inçlik döner renkli LCD panel

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Çapraz ekran boyutu (inç)
          7  inç
          Çözünürlük
          480(g)x234(y)x3(RGB)
          Ekran tipi
          LCD TFT
          Parlaklık
          120  cd/m²
          Kontrast oranı (tipik)
          200:1
          LCD panel tipi
          Parlama önleyici polarize yüzey
          Etkin izleme alanı
          154,1x86,6 mm
          Tepki süresi (tipik)
          30  ms

        • Ses

          Çıkış Gücü
          250mW RMS(dahili hoparlörler)
          Çıkış gücü (RMS)
          5mW RMS (kulaklık)
          Sinyal gürültü oranı
          >80dB(hat çıkışı), >76dB(kulaklık), >62dB(dahili hoparlörler)

        • Video Oynatma

          Oynatılabilen Ortamlar
          • DVD
          • Picture CD
          • SVCD
          • Video CD
          • DVD-R/-RW
          • MP3-CD
          • CD-R/CD-RW
          • DVD+R/+RW
          • CD
          Disk Çalma Modları
          • Disk Menüsü
          • Hızlı Geri
          • Hızlı İleri
          • OSD
          • Tekrarlama
          • Büyütme
          Video disk oynatma sistemi
          • PAL
          • NTSC
          Sıkıştırma formatları
          • Divx
          • MPEG4

        • Müzik Çalma

          MP3 bit hızları
          32 - 320 kbps
          Sıkıştırma formatı
          • Dolby Dijital
          • MP3
          Oynatılabilen Ortamlar
          • CD
          • CD-RW
          • MP3-CD
          • CD-R
          Desteklenen dosya sistemleri
          • ISO-9660
          • Jolliet

        • Bağlantı

          DC girişi
          9V, 1A
          Kulaklık jakı
          3,5 mm Stereo Kulaklık x 1
          AV çıkışı
          Kompozit (CVBS) x1

        • Kullanılabilirlik

          Pil şarj göstergesi
          Evet
          Darbeye dayanıklı
          Evet

        • Aksesuarlar

          AC/DC Adaptörü
          DC 9V, 1A, 110-240v, 50/60Hz
          Kablolar
          1 x AV Kabloları
          Uzaktan kumanda
          AY5521 ince uzaktan kumanda
          Kullanım Kılavuzu
          Birden Fazla Dil
          Araç seti
          araç adaptörü, 12vDC
          Çanta
          Evet

        • Güç

          Pil Tipi
          Dahili pil
          Pil ömrü
          5 saate kadar*

        • Boyutlar

          Ana karton genişliği
          225  mm
          Ana karton derinliği
          245  mm
          Ana karton yüksekliği
          270  mm
          Ana karton miktarı
          3
          Ana karton ağırlığı
          4,12  kg
          Ambalaj Genişliği
          233  mm
          Ambalaj Derinliği
          70  mm
          Ambalaj Yüksekliği
          251  mm
          Ürün genişliği
          195  mm
          Ürün derinliği
          153  mm
          Ürün yüksekliği
          39  mm
          Ambalaj türü
          D-box
          Ürün ağırlığı
          0,77  kg

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Araç montaj çantası
        • Araç seti
        • Uzaktan kumanda
        • Adaptör
        • Kısa AV kablosu (dişi)

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            • DivX, DivX Certified, ve ilgili logolar, DivXNetworks, Inc.adına tescil edilmiş ticari markalardır ve lisansla kullanılmaktadırlar.
            • Şarj edilebilir pillerin şarj edilme sayısı sınırlıdır ve bir süre sonunda değiştirilmeleri gerekebilir. Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.
            • Pil ömrü, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.
            • Çalma süresi için pil ömrü tahminidir ve uygulama durumuna bağlı olarak değişebilir. Pil ömrünü optimize etmek için kullanıcı, LCD arka aydınlatmasını minimum seviyeye ayarlamalı, kulaklıkları bağlamalı (dahili hoparlörlerle değil) ve orta ses seviyesinde dinlemeli ve ürünü oda sıcaklığında kullanmalıdır.

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