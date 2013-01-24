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- Araç seti
- Uzaktan kumanda
- Adaptör
- Kısa AV kablosu (dişi)
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Yolda daha uzun film keyfi
Her zaman, her yerde film izleyin! 7 inç TFT LCD ekranlı taşınabilir PET742 DVD oynatıcı size yolda mükemmel film izleme deneyimini sunuyor. Yolda 5 saate kadar DVD/DivX®/MPEG film, MP3-CD/CD müzik ve JPEG fotoğraf keyfi yaşayabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yolda daha uzun film keyfi
Her zaman, her yerde film izleyin! 7 inç TFT LCD ekranlı taşınabilir PET742 DVD oynatıcı size yolda mükemmel film izleme deneyimini sunuyor. Yolda 5 saate kadar DVD/DivX®/MPEG film, MP3-CD/CD müzik ve JPEG fotoğraf keyfi yaşayabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Yolda daha uzun film keyfi
Her zaman, her yerde film izleyin! 7 inç TFT LCD ekranlı taşınabilir PET742 DVD oynatıcı size yolda mükemmel film izleme deneyimini sunuyor. Yolda 5 saate kadar DVD/DivX®/MPEG film, MP3-CD/CD müzik ve JPEG fotoğraf keyfi yaşayabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yolda daha uzun film keyfi
Her zaman, her yerde film izleyin! 7 inç TFT LCD ekranlı taşınabilir PET742 DVD oynatıcı size yolda mükemmel film izleme deneyimini sunuyor. Yolda 5 saate kadar DVD/DivX®/MPEG film, MP3-CD/CD müzik ve JPEG fotoğraf keyfi yaşayabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Portatif DVD Oynatıcı
Philips Online Mağaza fiyatı
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Philips Taşınabilir DVD oynatıcı piyasada bulunan DVD ve CD disklerin çoğuyla uyumludur. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD ve CD – tümünü DVD oynatıcıda çalıştırabilirsiniz. DVD+/-R, en yaygın kaydedilebilir DVD formatlarının her ikisiyle de uyumlu bir DVD sürücü için kullanılan kısaltmadır. Aynı şekilde, DVD+/-RW de en yaygın tekrar yazılabilir disk türlerinin her ikisine de uygundur.
MP3, büyük dijital müzik dosyalarının ses kalitesinde önemli bir azalma olmaksızın 10 kata kadar küçültülebildiği, devrim niteliğinde bir sıkıştırma teknolojisidir. Tek bir CD'de 10 saate kadar müzik saklanabilir.
Diskinizde kayıtlı JPEG fotoğraflar görüntüleyin. En sevdiğiniz anlarınızı aileniz ve dostlarınızda istediğiniz zaman yeniden yaşayabileceksiniz!
Bu Philips oynatıcı, uzun süreli kullanım için küçük boyutlu şarj edilebilir bir dahili pille birlikte gelir. Tek şarjla 5 saate kadar kesintisiz film, fotoğraf ve müzik keyfi. Şarj etmek için tek yapmanız gereken güç kablosunu takmak - bu kadar basit.
Bu Philips oynatıcı ile birlikte rahatlığınız için bir AC adaptör, araç adaptörü ve AV kablosu da verilmektedir.
Stereo hoparlörler kaliteli ses sağlar ve serbestçe dinleyebilmenizi mümkün kılar. Yalnızca kulaklığı çıkararak müzik çalma rahatlığı ve keyfi sağlayan dahili stereo hoparlörler ile her zaman, her yerde müziğin tadını çıkarın.
Portatif DVD oynatıcıyı kolayca aracınızın koltuk başlığına takın. Yolda DVD film keyfi yaşayabilirsiniz.
DivX® desteği sayesinde DivX® video dosyalarının keyfini çıkarabilirsiniz. DivX formatı, filmler, tanıtımlar ve müzik dosyaları gibi büyük dosyaları CD-R/RW ve DVD kaydedilebilir diskler gibi formatlarda kaydedebilmenizi sağlayan, MPEG4 tabanlı bir video sıkıştırma teknolojisidir.
Filmlerinizi ve dijital fotoğraflarınızı görüntüleyin ve aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın. 16:9 geniş ekran en-boy oranı, evrensel - yüksek çözünürlüklü dijital televizyon için standarttır. Yerel 16:9 en-boy oranı, görüntünün alt ve üstünde boşluk ve ölçeklemeden ve görüntüyü farklı bir ekran boyutuna sığdırmaktan kaynaklanan kalite kaybı olmadan video görüntüleme anlamına gelir.
Görüntü/Ekran
Ses
Video Oynatma
Müzik Çalma
Bağlantı
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Boyutlar