DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD uyumlu

Philips Taşınabilir DVD oynatıcı piyasada bulunan DVD ve CD disklerin çoğuyla uyumludur. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD ve CD – tümünü DVD oynatıcıda çalıştırabilirsiniz. DVD+/-R, en yaygın kaydedilebilir DVD formatlarının her ikisiyle de uyumlu bir DVD sürücü için kullanılan kısaltmadır. Aynı şekilde, DVD+/-RW de en yaygın tekrar yazılabilir disk türlerinin her ikisine de uygundur.