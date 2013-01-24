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İkinci TFT LCD ekranla
İki adet 7 inç TFT LCD ekranı olan Philips PET718 ile yolda eğlence keyfinizi ikiye katlayın! Aracınızda mükemmel bir eğlence istiyorsanız, DVD filmleri veya JPEG fotoğrafları paylaşmak için ikinci ekranı bağlamanız yeterlidir. Akıllı Araç Montaj Seti birlikte verilir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İkinci TFT LCD ekranla
İki adet 7 inç TFT LCD ekranı olan Philips PET718 ile yolda eğlence keyfinizi ikiye katlayın! Aracınızda mükemmel bir eğlence istiyorsanız, DVD filmleri veya JPEG fotoğrafları paylaşmak için ikinci ekranı bağlamanız yeterlidir. Akıllı Araç Montaj Seti birlikte verilir. Tüm faydaları görün
İkinci TFT LCD ekranla
İki adet 7 inç TFT LCD ekranı olan Philips PET718 ile yolda eğlence keyfinizi ikiye katlayın! Aracınızda mükemmel bir eğlence istiyorsanız, DVD filmleri veya JPEG fotoğrafları paylaşmak için ikinci ekranı bağlamanız yeterlidir. Akıllı Araç Montaj Seti birlikte verilir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İkinci TFT LCD ekranla
İki adet 7 inç TFT LCD ekranı olan Philips PET718 ile yolda eğlence keyfinizi ikiye katlayın! Aracınızda mükemmel bir eğlence istiyorsanız, DVD filmleri veya JPEG fotoğrafları paylaşmak için ikinci ekranı bağlamanız yeterlidir. Akıllı Araç Montaj Seti birlikte verilir. Tüm faydaları görün
Portatif DVD Oynatıcı
Philips Online Mağaza fiyatı
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Bu Philips oynatıcı, piyasada bulunan DVD disklerin çoğuyla uyumludur. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW ve (S)VCD diskler - tümünü bu oynatıcıda kullanabilirsiniz. DVD+/-R, en yaygın kaydedilebilir DVD formatlarının her ikisiyle de uyumlu bir DVD sürücü için kullanılan kısaltmadır. Aynı şekilde, DVD+/-RW de en yaygın tekrar yazılabilir disk türlerinin her ikisine de uygundur. SVCD, "Super VideoCD" için kullanılan bir kısaltmadır. Daha yüksek çözünürlük sayesinde çok daha net görüntüler sunan SVCD disklerin kalitesi VCD disklerden çok daha iyidir.
Birden çok formatı destekleyen oynatma yeteneği, resimleri görüntüleyebilmenize ve birçok disk formatını oynatabilmenize olanak vererek en fazla disk uyumluluğunu ve izleme keyfini sağlar.
Bu yüksek çözünürlüklü renkli LCD ekran, yüksek kaliteli baskılar ile aynı 'gerçek yaşam' detaylarıyla en sevdiğiniz fotoğraf, film ve müziklerinizi canlandırır.
Filmlerinizi ve dijital fotoğraflarınızı görüntüleyin ve aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın. 16:9 geniş ekran en-boy oranı, evrensel - yüksek çözünürlüklü dijital televizyon için standarttır. Yerel 16:9 en-boy oranı, görüntünün alt ve üstünde boşluk ve ölçeklemeden ve görüntüyü farklı bir ekran boyutuna sığdırmaktan kaynaklanan kalite kaybı olmadan video görüntüleme anlamına gelir.
Çift ekran, portatif DVD oynatıcılardaki görüntüleri izleyebilmenizi sağlar. Yalnızca takın ve aracınızın koltuk başlığındaki ekranları bağlayın. Artık en sevdiğiniz DVD filmlerin ve JPEG fotoğrafların keyfini, aileniz ve arkadaşlarınızla aracınızın arka koltuğunda kolaylıkla çıkarabilirsiniz.
Stereo hoparlörler kaliteli ses sağlar ve serbestçe dinleyebilmenizi mümkün kılar. Yalnızca kulaklığı çıkararak müzik çalma rahatlığı ve keyfi sağlayan dahili stereo hoparlörler ile her zaman, her yerde müziğin tadını çıkarın.
Bu Philips oynatıcı, uzun süreli kullanım için küçük boyutlu şarj edilebilir bir dahili pille birlikte gelir. Tek şarjla 2,5 saate kadar kesintisiz film, fotoğraf ve müzik keyfi. Şarj etmek için tek yapmanız gereken güç kablosunu takmak - bu kadar basit.
Yolda eğlencenin tadını çıkarmak için neden portatif DVD oynatıcınızı yanınızda taşımayasınız? Benzersiz Araç Montaj Seti, oynatıcının kolayca çıkarılmasına olanak veren hızlı çıkarma kolu sayesinde kullanım kolaylığı sağlar. Seti aracınızda bırakarak portatif DVD oynatıcınızı yanınıza alabilirsiniz.
Kişisel müzik deneyiminizi paylaşabilmeniz için çift kulaklık jakı ürünle birlikte verilir. Bir çift kulaklık alın, cihaza bağlayın ve arkadaşınız ya da sevgilinizle eğlenceyi ikiye katlayın!
MP3, büyük dijital müzik dosyalarının ses kalitesinde önemli bir azalma olmaksızın 10 kata kadar küçültülebildiği, devrim niteliğinde bir sıkıştırma teknolojisidir. Tek bir CD'de 10 saate kadar müzik saklanabilir.
Görüntü/Ekran
Ses
Video Oynatma
Müzik Çalma
Bağlanabilirlik
Kullanılabilirlik
Aksesuarlar
Boyutlar