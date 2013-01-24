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Dönebilen ekran, esnek görünüm
10,2” LCD panel ve 180 derece dönebilen ekranıyla Philips PET1030 Portable DVD Oynatıcıda film seyretmenin keyfine varın. Ayrıca, hafıza kartı yuvası ve USB2.0 konnektörüyle en sevdiğiniz video deneyimlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın. Akıllı Araç Montaj Seti, ürünle birlikte verilir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dönebilen ekran, esnek görünüm
10,2” LCD panel ve 180 derece dönebilen ekranıyla Philips PET1030 Portable DVD Oynatıcıda film seyretmenin keyfine varın. Ayrıca, hafıza kartı yuvası ve USB2.0 konnektörüyle en sevdiğiniz video deneyimlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın. Akıllı Araç Montaj Seti, ürünle birlikte verilir. Tüm faydaları görün
Dönebilen ekran, esnek görünüm
10,2” LCD panel ve 180 derece dönebilen ekranıyla Philips PET1030 Portable DVD Oynatıcıda film seyretmenin keyfine varın. Ayrıca, hafıza kartı yuvası ve USB2.0 konnektörüyle en sevdiğiniz video deneyimlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın. Akıllı Araç Montaj Seti, ürünle birlikte verilir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dönebilen ekran, esnek görünüm
10,2” LCD panel ve 180 derece dönebilen ekranıyla Philips PET1030 Portable DVD Oynatıcıda film seyretmenin keyfine varın. Ayrıca, hafıza kartı yuvası ve USB2.0 konnektörüyle en sevdiğiniz video deneyimlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın. Akıllı Araç Montaj Seti, ürünle birlikte verilir. Tüm faydaları görün
Portatif DVD Oynatıcı
Philips Online Mağaza fiyatı
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DivX® desteğiyle, DivX®'le şifrelenmiş görüntüleri oturma odanızın rahatlığı içinde izleyebilirsiniz. DivX® medya formatı, filmler, film fragmanları ve müzik videoları gibi büyük dosyaları CD-R/RW, hafıza kartı ve DVD-video gibi medya araçlarında saklayabilmenize olanak sağlayan MPEG4 tabanlı bir görüntü sıkıştırma teknolojisidir. DivX® CD'leri, DVD oynatıcı, DVD kaydedici ya da ev sinema sistemlerinde oynatılabilir.
Eğlence deneyiminizi zenginleştirin ve ücretsiz dijital kanalların keyfini çıkarın. DVB-T (Dijital Görüntü Yayıncılığı - Karasal) ile Avrupa'daki ücretsiz dijital TV ve radyo yayınlarını alabilirsiniz. En yüksek kalitenin korunması için, arada analog adım olmadan sinyal sürekli dijital olarak korunur.
Bu yüksek çözünürlüklü renkli LCD ekran, yüksek kaliteli baskılar ile aynı 'gerçek yaşam' detaylarıyla en sevdiğiniz fotoğraf, film ve müziklerinizi canlandırır.
Bu Philips oynatıcı, uzun süreli kullanım için küçük boyutlu şarj edilebilir bir dahili pille birlikte gelir. Tek şarjla 4 saate kadar kesintisiz film, fotoğraf ve müzik keyfi. Şarj etmek için tek yapmanız gereken güç kablosunu takmak - bu kadar basit.
Ses sıkıştırma teknolojisi, ses kalitelerini düşürmeden büyük dijital müzik dosyalarının boyut olarak 10 kata kadar küçültülmesine olanak verir. MP3 veya WMA, Philips oynatıcınızda dijital müzik dünyasının keyfini çıkarmanıza olanak veren sıkıştırma formatlarından ikisidir. Internet'teki yetkili müzik sitelerinden MP3 veya WMA şarkılar indirin veya ses CD'lerinizi dönüştürerek kendi MP3 veya WMA müzik dosyalarınızı oluşturun ve bunları cihazınıza aktarın.
Birden çok formatı destekleyen oynatma yeteneği, resimleri görüntüleyebilmenize ve birçok disk formatını oynatabilmenize olanak vererek en fazla disk uyumluluğunu ve izleme keyfini sağlar.
Eksiksiz dosya aktarım özelliği sayesinde USB ve SD kart yuvaları üzerinden daha fazla müzik dinlemenin ve fotoğraf görüntülemenin rahatlığıyla keyfinize keyif katacaksınız.
Seyahat çantası yolda tam koruma sağlar.
LCD ekranındaki rahatsız edici boş noktalardan arınmış, en yüksek kalitedeki görüntülerin keyfini çıkarın. LCD ekranlarında genellikle, LCD endüstrisinde 'parlak nokta' denilen kusurlar bulunmaktadır. Sınırlı sayıda parlak nokta, bir zamanlar LCD seri üretiminin kaçınılmaz sonucu olarak değerlendirilmekteydi. Philips'in portatif DVD Oynatıcılarda uyguladığı titiz kalite kontrol prosedürleri ile LCD ekranlarımız parlak noktalara sıfır toleransla üretilmektedir. İdeal ekran kalitesinden emin olmak için Philips Zero Bright Dot™ (Sıfır Parlak Nokta) kullanılan portatif DVD Oynatıcıları tercih edin.
Görüntü/Ekran
Ses
Video Oynatma
Müzik Çalma
Bağlanabilirlik
Kullanılabilirlik
Radyo/Alım/İletim
Video Çözümleme
Aksesuarlar
Boyutlar