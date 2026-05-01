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  • Tek ürün çekimi
  • filter, four layer filter, water filter, pet series, PAW, Water Fountain
  • filter, four layer filter, water filter, pet series, PAW, Water Fountain
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Product Detail Photograph (PPL) filter 16X9 PAW0010
  • filter, four layer filter, water filter, pet series, PAW, Water Fountain, PAW3210
  • Tek ürün çekimi
  • filter, four layer filter, water filter, pet series, PAW, Water Fountain
  • filter, four layer filter, water filter, pet series, PAW, Water Fountain
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Product Detail Photograph (PPL) filter 16X9 PAW0010
  • filter, four layer filter, water filter, pet series, PAW, Water Fountain, PAW3210

3000 Serisi Su Pınarı Yedek Filtreleri

PAW0010/01

Kedinizin suyu her zaman temiz ve taze!

Filtrelerimiz her zaman temiz ve taze içme suyu garanti eder. Aktif karbonla üretilen bu filtre, kedinizin her zaman tertemiz suyla iyi hidrate kalmasını sağlar.

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Evcil Hayvan Serisi

Evcil Hayvan Serisi
Su pınarı

PAW3210/02

Onları her zaman şımartın.

Kedinizin suyu her zaman temiz ve taze!

  • Her zaman temiz akan su

  • Çok katmanlı filtreleme sistemi

  • Kullanımı kolay

  • Kediniz için güvenli

Su pınarı filtresi

Su pınarı filtresi

Kedinizin susuz kalmaması için Philips 3000 Serisi Su Pınarı için özel olarak tasarlanmış filtremizi sunuyoruz

Çok Katmanlı Filtreleme

Çok Katmanlı Filtreleme

Aktif karbon teknolojisiyle tüylü dostunuz için taze ve temiz su garanti eder

Optimum Tazelik

Optimum Tazelik

Kedinizin suyunu taze tutmak için filtreleri düzenli olarak değiştirmek önemlidir. Optimum tazelik ve saflığı korumak için filtreleri her 30 günde bir değiştirmenizi öneririz

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları