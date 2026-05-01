2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
PAW0010/01
Kedinizin suyu her zaman temiz ve taze!
Filtrelerimiz her zaman temiz ve taze içme suyu garanti eder. Aktif karbonla üretilen bu filtre, kedinizin her zaman tertemiz suyla iyi hidrate kalmasını sağlar.
Her zaman temiz akan su
Çok katmanlı filtreleme sistemi
Kullanımı kolay
Kediniz için güvenli
Kedinizin susuz kalmaması için Philips 3000 Serisi Su Pınarı için özel olarak tasarlanmış filtremizi sunuyoruz
Aktif karbon teknolojisiyle tüylü dostunuz için taze ve temiz su garanti eder
Kedinizin suyunu taze tutmak için filtreleri düzenli olarak değiştirmek önemlidir. Optimum tazelik ve saflığı korumak için filtreleri her 30 günde bir değiştirmenizi öneririz
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