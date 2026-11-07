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5000 Serisi Kameralı Akıllı Mama Kabı Yedek Nem Kurutucu
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PAW0020/01
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Her an, her yerde elinizin altında 7/24 bakım. Nem kontrol paketi, kedinizin her zaman taze mamaya sahip olmasını sağlamak için kokusuz ve aşındırıcı olmayan silika jel parçacıklarıyla üretilmiştir. Yüksek nem emilimi, uzun süreli tazelik sağlar.