Her an, her yerde elinizin altında 7/24 bakım. Nem kontrol paketi, kedinizin her zaman taze mamaya sahip olmasını sağlamak için kokusuz ve aşındırıcı olmayan silika jel parçacıklarıyla üretilmiştir. Yüksek nem emilimi, uzun süreli tazelik sağlar.