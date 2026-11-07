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5000 Serisi Kameralı Akıllı Mama Kabı Yedek Nem Kurutucu

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5000 Serisi Kameralı Akıllı Mama Kabı Yedek Nem Kurutucu

PAW0020/01

5000 Serisi Kameralı Akıllı Mama Kabı Yedek Nem Kurutucu

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Kılavuzlar ve Belgeler

Her an, her yerde elinizin altında 7/24 bakım. Nem kontrol paketi, kedinizin her zaman taze mamaya sahip olmasını sağlamak için kokusuz ve aşındırıcı olmayan silika jel parçacıklarıyla üretilmiştir. Yüksek nem emilimi, uzun süreli tazelik sağlar.

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  • 7 November 2026