2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
PAW0020/01
Kedinizin maması her zaman taze!
Her an, her yerde elinizin altında 7/24 bakım. Nem kontrol paketi, kedinizin her zaman taze mamaya sahip olmasını sağlamak için kokusuz ve aşındırıcı olmayan silika jel parçacıklarıyla üretilmiştir. Yüksek nem emilimi, uzun süreli tazelik sağlar.
Her zaman taze mama
Kokusuz ve hijyenik
Silika Jel ile Üretilmiştir
12'li Paket
Kokusuz, ve güvenli silika jel parçacıkları içerir. Yüksek nem kurutma oranı sayesinde her zaman taze mama garantisi sunar.
Kedinizin mamasını taze tutmak için filtreleri düzenli olarak değiştirmek önemlidir. Optimum tazeliği korumak için her 30 günde bir değiştirmenizi öneririz.
Etkisini korumak için hava geçirmez dış ambalajı yalnızca kullanım gerektiğinde açın. Sızdırmaz iç poşeti besleyicinin üst kısmında bulunan yuvaya yerleştirin.
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