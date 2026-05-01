ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • desiccant bag, dry bag, silica, pet series, PAW, Automatic Feeder, Automatic Feeder with Camera
  • desiccant bag, dry bag, silica, pet series, PAW, Automatic Feeder, Automatic Feeder with Camera
  • desiccant bag, dry bag, silica, pet series, PAW, Automatic Feeder, Automatic Feeder with Camera
  • Pet Series Smart Feeder with Camera PAW5320/02 Dark Grey Feature image (PPL) paw_proof_ 16X9 PAW0020
  • PS_2024_PAW5320_02_FIM5_16x9 feature image, Smart Feeder with Camera PAW0020
  • desiccant bag, dry bag, silica, pet series, PAW, Automatic Feeder, Automatic Feeder with Camera
  • desiccant bag, dry bag, silica, pet series, PAW, Automatic Feeder, Automatic Feeder with Camera
  • desiccant bag, dry bag, silica, pet series, PAW, Automatic Feeder, Automatic Feeder with Camera
  • Pet Series Smart Feeder with Camera PAW5320/02 Dark Grey Feature image (PPL) paw_proof_ 16X9 PAW0020
  • PS_2024_PAW5320_02_FIM5_16x9 feature image, Smart Feeder with Camera PAW0020

5000 Serisi Kameralı Akıllı Mama Kabı Yedek Nem Kurutucu

PAW0020/01

Kedinizin maması her zaman taze!

Her an, her yerde elinizin altında 7/24 bakım. Nem kontrol paketi, kedinizin her zaman taze mamaya sahip olmasını sağlamak için kokusuz ve aşındırıcı olmayan silika jel parçacıklarıyla üretilmiştir. Yüksek nem emilimi, uzun süreli tazelik sağlar.

Tüm avantajları görüntüleyin

Uyumlu ürünler

Evcil Hayvan Serisi

Evcil Hayvan Serisi
Kameralı Akıllı Besleyici

PAW5320/02

Onları her zaman şımartın.

Kedinizin maması her zaman taze!

  • Her zaman taze mama

  • Kokusuz ve hijyenik

  • Silika Jel ile Üretilmiştir

  • 12'li Paket

Silika Jel İçerir

Silika Jel İçerir

Kokusuz, ve güvenli silika jel parçacıkları içerir. Yüksek nem kurutma oranı sayesinde her zaman taze mama garantisi sunar.

Optimum Tazelik

Optimum Tazelik

Kedinizin mamasını taze tutmak için filtreleri düzenli olarak değiştirmek önemlidir. Optimum tazeliği korumak için her 30 günde bir değiştirmenizi öneririz.

Kullanımı kolay

Kullanımı kolay

Etkisini korumak için hava geçirmez dış ambalajı yalnızca kullanım gerektiğinde açın. Sızdırmaz iç poşeti besleyicinin üst kısmında bulunan yuvaya yerleştirin.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları