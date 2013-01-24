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Çekme hissi olmadan tıraş eder
Philips NOSETRIMMER 1000 serisi, burun ve kulak kıllarını nazikçe alır. ProtecTube teknolojisi ve düzelticinin özel olarak tasarlanmış açısı kılları çekilme hissi olmadan, hızlı, kolay ve rahat bir şekilde düzeltmenizi sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Çekme hissi olmadan tıraş eder
Philips NOSETRIMMER 1000 serisi, burun ve kulak kıllarını nazikçe alır. ProtecTube teknolojisi ve düzelticinin özel olarak tasarlanmış açısı kılları çekilme hissi olmadan, hızlı, kolay ve rahat bir şekilde düzeltmenizi sağlar. Tüm faydaları görün
Çekme hissi olmadan tıraş eder
Philips NOSETRIMMER 1000 serisi, burun ve kulak kıllarını nazikçe alır. ProtecTube teknolojisi ve düzelticinin özel olarak tasarlanmış açısı kılları çekilme hissi olmadan, hızlı, kolay ve rahat bir şekilde düzeltmenizi sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Çekme hissi olmadan tıraş eder
Philips NOSETRIMMER 1000 serisi, burun ve kulak kıllarını nazikçe alır. ProtecTube teknolojisi ve düzelticinin özel olarak tasarlanmış açısı kılları çekilme hissi olmadan, hızlı, kolay ve rahat bir şekilde düzeltmenizi sağlar. Tüm faydaları görün