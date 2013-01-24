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    Nose trimmer series 1000

    Konforlu burun ve kulak kılı düzeltici

    NT1150/10
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Çekme hissi olmadan tıraş eder Çekme hissi olmadan tıraş eder Çekme hissi olmadan tıraş eder
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      Nose trimmer series 1000 Konforlu burun ve kulak kılı düzeltici

      NT1150/10
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Çekme hissi olmadan tıraş eder

      Philips NOSETRIMMER 1000 serisi, burun ve kulak kıllarını nazikçe alır. ProtecTube teknolojisi ve düzelticinin özel olarak tasarlanmış açısı kılları çekilme hissi olmadan, hızlı, kolay ve rahat bir şekilde düzeltmenizi sağlar. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 99,99 TL

      Nose trimmer series 1000 Konforlu burun ve kulak kılı düzeltici

      Çekme hissi olmadan tıraş eder

      Philips NOSETRIMMER 1000 serisi, burun ve kulak kıllarını nazikçe alır. ProtecTube teknolojisi ve düzelticinin özel olarak tasarlanmış açısı kılları çekilme hissi olmadan, hızlı, kolay ve rahat bir şekilde düzeltmenizi sağlar. Tüm faydaları görün

      Çekme hissi olmadan tıraş eder

      Philips NOSETRIMMER 1000 serisi, burun ve kulak kıllarını nazikçe alır. ProtecTube teknolojisi ve düzelticinin özel olarak tasarlanmış açısı kılları çekilme hissi olmadan, hızlı, kolay ve rahat bir şekilde düzeltmenizi sağlar. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 99,99 TL

      Nose trimmer series 1000 Konforlu burun ve kulak kılı düzeltici

      Çekme hissi olmadan tıraş eder

      Philips NOSETRIMMER 1000 serisi, burun ve kulak kıllarını nazikçe alır. ProtecTube teknolojisi ve düzelticinin özel olarak tasarlanmış açısı kılları çekilme hissi olmadan, hızlı, kolay ve rahat bir şekilde düzeltmenizi sağlar. Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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        Nose trimmer series 1000

        Nose trimmer series 1000

        Konforlu burun ve kulak kılı düzeltici

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Çekme hissi olmadan tıraş eder

        Burun ve kulak kılları için hızlı ve güvenli düzeltme

        • Çekme hissi olmadan tıraş eder
        • Koruma sistemi, ideal açı
        • Tamamen yıkanabilir, AA pil
        Gelişmiş koruma sistemi çekme hissi, çizik ve kesikleri önler

        Gelişmiş koruma sistemi çekme hissi, çizik ve kesikleri önler

        Devrim yaratan ProtecTube teknolojisiyle, kesici ünite yuvarlak uçlu, son derece ince bir folyoyla korunarak cildin tahriş olmasını önler. Ayrıca, kesici ünite tüylerin birbirinden ayrı hareket eden iki kesme bıçağının arasında sıkışmasını engelleyecek şekilde tasarlanmıştır; kesinlikle çekme hissi olmaz.

        Kulak veya burun kıllarına kolaylıkla ulaşın

        Kulak veya burun kıllarına kolaylıkla ulaşın

        Philips burun kılı düzeltici, kulak ve burun içindeki kıllara kolaylıkla ulaşılmasını sağlayacak mükemmel bir açıyla tasarlanmıştır. Philips burun kılı düzeltici ile tüm istenmeyen tüylerinizden etkili bir şekilde kurtulacağınızdan emin olabilirsiniz.

        Son derece hassas ve keskin kesme yuvaları

        Son derece hassas ve keskin kesme yuvaları

        Tüylerin tamamından hızlı ve etkili bir şekilde kurtulmayı sağlamak için hem kesici ünitede hem de koruyucuda son derece hassas ve keskin kesme yuvaları mevcuttur.

        Tamamen yıkanabilir

        Tamamen yıkanabilir

        Düzeltici, muslukta kolayca temizlenebilir ve duşta kullanılabilir.

        AA pil dahildir

        AA pil dahildir

        AA pil ile çalışan düzelticiniz anında kullanıma hazırdır.

        Bıçakların hiçbir zaman yağlanması gerekmez

        Bıçakların hiçbir zaman yağlanması gerekmez

        Kolay bakım için hiçbir zaman yağlama gerektirmez.

        2 yıl garanti

        2 yıl garanti

        Tüm erkek bakım ürünlerimiz uzun ömürlüdür. Düzeltici 2 yıllık garantiye sahiptir.

        Teknik Özellikler

        • Kesme sistemi

          Burun kılı düzelticinin kesici genişliği
          21 mm (13/16 inç)
          Kesici ünite
          Paslanmaz çelik bıçaklar
          Uzunluk ayarı sayısı
          1

        • Kullanım kolaylığı

          Bakım gerektirmez
          Yağlamak gerekmez
          Temizleme
          Tamamen yıkanabilir

        • Tasarım

          Renk
          Siyah
          Kaplama
          Düz plastik

        • Güç

          Güç kaynağı
          AA pil

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
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