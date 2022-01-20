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Üretimden kaldırıldı

Nose trimmer series 1000Konforlu burun ve kulak kılı düzeltici

NT1150/10

4.3

| (24) İncelemeler | 85% bu ürünü tavsiye ediyor

Çekme hissi olmadan tıraş eder

Philips NOSETRIMMER 1000 serisi, burun ve kulak kıllarını nazikçe alır. ProtecTube teknolojisi ve düzelticinin özel olarak tasarlanmış açısı kılları çekilme hissi olmadan, hızlı, kolay ve rahat bir şekilde düzeltmenizi sağlar.

Tüm avantajları görüntüleyin
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Dünyanın en çok tercih edilen elektrikli erkek bakım markası1

Burun ve kulak kılları için hızlı ve güvenli düzeltme

Çekme hissi olmadan tıraş eder

  • Çekme hissi olmadan tıraş eder

  • Koruma sistemi, ideal açı

  • Tamamen yıkanabilir, AA pil

Gelişmiş koruma sistemi çekme hissi, çizik ve kesikleri önler

Gelişmiş koruma sistemi çekme hissi, çizik ve kesikleri önler

Devrim yaratan ProtecTube teknolojisiyle, kesici ünite yuvarlak uçlu, son derece ince bir folyoyla korunarak cildin tahriş olmasını önler. Ayrıca, kesici ünite tüylerin birbirinden ayrı hareket eden iki kesme bıçağının arasında sıkışmasını engelleyecek şekilde tasarlanmıştır; kesinlikle çekme hissi olmaz.

Kulak veya burun kıllarına kolaylıkla ulaşın

Philips burun kılı düzeltici, kulak ve burun içindeki kıllara kolaylıkla ulaşılmasını sağlayacak mükemmel bir açıyla tasarlanmıştır. Philips burun kılı düzeltici ile tüm istenmeyen tüylerinizden etkili bir şekilde kurtulacağınızdan emin olabilirsiniz.

Son derece hassas ve keskin kesme yuvaları

Son derece hassas ve keskin kesme yuvaları

Tüylerin tamamından hızlı ve etkili bir şekilde kurtulmayı sağlamak için hem kesici ünitede hem de koruyucuda son derece hassas ve keskin kesme yuvaları mevcuttur.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.3

5 üzerinden

24

İncelemeler

85%

bu ürünü tavsiye ediyor

2

20/01/2022

Türkiye

Türkiye

Yedek parça

Yedek başlık alabilirmiyiz harika bir ürün yapmışsınız çok çok teşekkür ediyorum gerçekten biz kaliteyiz diyorsunuz harika

Avantajlar

Mükemmel kullanım teferruatsız ve kullanışlı

Dezavantajlar

Yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Konforlu burun ve kulak kılı düzeltici için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-01-20

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Konforlu burun ve kulak kılı düzeltici için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-01-20

11/06/2021

Türkiye

Türkiye

NT1150

Bu urunu 8-9 yil once aldim artik kesmiyor bicagi korelmis. Yeni urunlere bakiyorum uc kismi kisa ve bicak kisminda koruyuculari var (kisa kesim yok) NT1650 aldim Philips bicak kalitesine guvendigim icin. Urun guzel fakat NT1150yi aratiyor Neden bir marka daha iyi bir urun cikarmadan memnun olunan urununun uretimini durdurur anlamis degilim. Philips servisini arayarak NT1150nin kafa kismini soracağım varsa yeni kafa alarak kullanmaya devam edecegim.

Avantajlar

kisa kesim ve heryere ulasim

Dezavantajlar

yok

Bu değerlendirme Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Konforlu burun ve kulak kılı düzeltici için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2019-06-11

Bu değerlendirme Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Konforlu burun ve kulak kılı düzeltici için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2019-06-11

02/12/2020

Türkiye

Türkiye

çok kullanışlı bir ürün...

UZUN DAYANAN PİL TUTARKEN KULLANIŞLI...SUYA DAYANIKLI OLMASI

Avantajlar

KOLAY KULLANIMLI

Bu değerlendirme Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Konforlu burun ve kulak kılı düzeltici için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2018-12-02

Bu değerlendirme Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Konforlu burun ve kulak kılı düzeltici için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2018-12-02

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