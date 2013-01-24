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    Multigroom series 9000

    12'si 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut

    MG9710/90
    Genel Derecelendirme / 5
    • Yüz, saç ve vücuda yönelik üstün şekillendirme Yüz, saç ve vücuda yönelik üstün şekillendirme Yüz, saç ve vücuda yönelik üstün şekillendirme
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      Multigroom series 9000 12'si 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut

      MG9710/90
      Genel Derecelendirme / 5

      Yüz, saç ve vücuda yönelik üstün şekillendirme

      Kendiliğinden bilenen metal bıçaklar ve OneBlade Face + Body dahil 12 kaliteli aparatı Çoklu Bakım Setiyle bir araya getiren Prestige Edition düzeltme setiyle kusursuz bir stil oluşturmak üzere her uzunluktaki kılı kısaltabilir, şekillendirebilir ve tıraş edebilirsiniz Tüm faydaları görün

      Multigroom series 9000 12'si 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut

      Yüz, saç ve vücuda yönelik üstün şekillendirme

      Kendiliğinden bilenen metal bıçaklar ve OneBlade Face + Body dahil 12 kaliteli aparatı Çoklu Bakım Setiyle bir araya getiren Prestige Edition düzeltme setiyle kusursuz bir stil oluşturmak üzere her uzunluktaki kılı kısaltabilir, şekillendirebilir ve tıraş edebilirsiniz Tüm faydaları görün

      Yüz, saç ve vücuda yönelik üstün şekillendirme

      Kendiliğinden bilenen metal bıçaklar ve OneBlade Face + Body dahil 12 kaliteli aparatı Çoklu Bakım Setiyle bir araya getiren Prestige Edition düzeltme setiyle kusursuz bir stil oluşturmak üzere her uzunluktaki kılı kısaltabilir, şekillendirebilir ve tıraş edebilirsiniz Tüm faydaları görün

      Multigroom series 9000 12'si 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut

      Yüz, saç ve vücuda yönelik üstün şekillendirme

      Kendiliğinden bilenen metal bıçaklar ve OneBlade Face + Body dahil 12 kaliteli aparatı Çoklu Bakım Setiyle bir araya getiren Prestige Edition düzeltme setiyle kusursuz bir stil oluşturmak üzere her uzunluktaki kılı kısaltabilir, şekillendirebilir ve tıraş edebilirsiniz Tüm faydaları görün

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        Multigroom series 9000

        Multigroom series 9000

        12'si 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Yüz, saç ve vücuda yönelik üstün şekillendirme

        Prestige edition: 12'si 1 arada premium düzeltme seti

        • 12 aparat
        • Kendiliğinden bilenen metal bıçaklar
        • 120 dakikaya kadar çalışma süresi
        • Duşta kullanılabilir
        Kendiliğinden bilenen metal bıçaklar son derece uzun ömürlü

        Kendiliğinden bilenen metal bıçaklar son derece uzun ömürlü

        Kendiliğinden bilenen metal bıçaklar son derece uzun ömürlüdür. 5 yıl sonra bile ilk günkü gibi keser.

        Benzersiz OneBlade teknolojisi

        Benzersiz OneBlade teknolojisi

        Philips OneBlade'in çığır açan teknolojisi, sakal şekillendirme ve vücut bakımı için tasarlanmıştır. OneBlade ile her uzunluktaki sakalı düzeltebilir, şekillendirebilir ve tıraş edebilirsiniz. Yuvarlak uçlara sahip kaydırıcı kaplamadan oluşan çift koruma sistemi, kolay ve konforlu tıraş olanağı sağlar. Tıraş teknolojisi hızlı hareket eden kesicilere (saniyede 200 kez) sahiptir; böylece uzun kıllarda bile verimli sonuçlar alırsınız.

        12 aparatla saçlarınız, yüzünüz ve vücudunuzdaki kılları düzeltin ve şekillendirin

        12 aparatla saçlarınız, yüzünüz ve vücudunuzdaki kılları düzeltin ve şekillendirin

        Bu hepsi bir arada düzeltici, sakalınızı kolayca düzeltir ve şekillendirir, saçlarınızı keser, vücut kıllarınızı düzeltir.

        Burun kılı düzeltici, burnunuzdaki ve kulağınızdaki istenmeyen kılları nazikçe alır

        Burun kılı düzeltici, burnunuzdaki ve kulağınızdaki istenmeyen kılları nazikçe alır

        Burnunuzdaki ve kulağınızdaki istenmeyen kıllardan kolay ve rahat bir şekilde kurtulun.

        Yüzünüzdeki, vücudunuzdaki tüyleri ve saçlarınızı düzeltmek için 6 tarak

        Yüzünüzdeki, vücudunuzdaki tüyleri ve saçlarınızı düzeltmek için 6 tarak

        2 kirli sakal tarağı (1,2 mm), 1 ayarlanabilir tarak (3-7 mm), 2 saç tarağı (9,12 mm) ve 1 OneBlade vücut tarağı (3 mm)

        Şekillendirin

        Şekillendirin

        Çift taraflı bıçak sayesinde hassas şekillendirme çok kolay. Daha iyi bir görüş açısı elde edebilmek için her iki yönden de tıraş olabilir ve tıraş ettiğiniz her bir sakalı görebilirsiniz. Yeni stiliniz saniyeler içinde hazır!

        Tıraş edin

        Tıraş edin

        OneBlade, geleneksel jiletlere kıyasla tıraş işlemini daha uzaktan gerçekleştirerek daha rahat bir tıraş deneyimi sunar. Kurallara karşı gelen teknolojimiz sayesinde her uzunluktaki sakalı kolayca tıraş edin.

        Hassas bölgeler için takılıp çıkarılabilir cilt koruması

        Hassas bölgeler için takılıp çıkarılabilir cilt koruması

        Hassas bölgelerde ekstra koruma elde etmek için cilt korumasını takın.

        Çalışma süresi: Şarj başına 120 dakikaya kadar kablosuz kullanım

        Çalışma süresi: Şarj başına 120 dakikaya kadar kablosuz kullanım

        Yüksek performanslı Lityum-iyon pil, her 1 saatlik tam şarj için 120 dakikalık çalışma süresi sunar. 5 dakikalık hızlı şarjla tam bir düzeltme işlemi yapabilirsiniz.

        Duşta rahatça kullanılabilir ve temizlik için uygundur

        Duşta rahatça kullanılabilir ve temizlik için uygundur

        Bu düzeltici, duşta rahatça kullanabilmeniz ve musluk altında kolayca temizleyebilmeniz için su geçirmezdir.

        Dayanıklı OneBlade

        Dayanıklı OneBlade

        Bıçaklar, uzun süreli performans için tasarlanmıştır. Optimum performans için her bir bıçağı yalnızca 4 ayda bir değiştirmeniz gerekir*. Bıçak değişimi, kolay ve zahmetsizdir.

        Kolay düzenleme ve seyahat için saklama kesesi

        Kolay düzenleme ve seyahat için saklama kesesi

        Saklama ve seyahat için kullanışlı çantadan yararlanın. Siz hareket halindeyken düzelticinizi ve aparatlarınızı korur.

        2 yıl garanti

        2 yıl garanti

        Tüm bakım ürünlerimiz uzun süre kullanılabilecek şekilde üretilmiştir. Ürünlerimiz 2 yıllık uluslararası garantiye sahiptir ve dünyanın her yerindeki gerilim değerlerine uygundur.

        Teknik Özellikler

        • İstediğiniz görünümü yaratın

          Aparat sayısı
          12 aparat
          Şekillendirme aparatları
          • Burun ve kulak kılı düzeltici
          • 3-7 mm ayarlanabilir sakal tarağı
          • 2 kirli sakal tarağı
          • 2 saç tarağı
          • Takılıp çıkarılabilir vücut tarağı
          • Takılıp çıkarılabilir cilt koruması
          • Metal düzeltici
          • OneBlade ekstra bıçak
          • OneBlade tutma yeri
          Vücut bakım/Saç kesme/Sakal
          • Uzun sakal
          • Kısa sakal
          • Kirli sakal görüntüsü
          • Keskin hatlar
          • Ayrıntılı şekillendirme
          • Keçi sakal

        • Kesme sistemi

          Kesici ünite
          Kendiliğinden bilenen metal bıçaklar
          Benzersiz OneBlade teknolojisi
          Evet

        • Aksesuarlar

          Bakım
          • Temizleme fırçası
          • Saklama kapağı
          Kese
          Saklama kesesi

        • Güç

          Pil tipi
          Lityum-iyon
          Çalışma süresi
          • 120 dakika (Çoklu Bakım Seti)
          • 60 dakika (OneBlade)
          Şarj
          • 1 saat tam şarj
          • 5 dakikada hızlı şarj (Çoklu Bakım Seti)
          • 4 saatte tam şarj (OneBlade)
          Otomatik voltaj
          100-240 V

        • Kullanım kolaylığı

          Islak ve Kuru
          Duşta kullanılabilir ve kolay temizlenir
          Ekran
          • Şarj göstergesi
          • Düşük pil seviyesi göstergesi
          Bakım gerektirmez
          Yağlamak gerekmez

        • Tasarım

          Gövde
          Kaymaz kauçuk tutma yeri

        • Servis

          2 yıl garanti
          Evet
          Yedek başlık
          • QP210, QP220, QP610, QP620
          • 4 ayda bir değiştirin*

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            • Her bir bıçağın kullanım ömrü en iyi tıraş performansı için 4 aydır. Haftada 2 tam tıraş baz alınmıştır. Gerçek sonuçlar farklılık gösterebilir.
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