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Yüz, saç ve vücuda yönelik üstün şekillendirme
Kendiliğinden bilenen metal bıçaklar ve OneBlade Face + Body dahil 12 kaliteli aparatı Çoklu Bakım Setiyle bir araya getiren Prestige Edition düzeltme setiyle kusursuz bir stil oluşturmak üzere her uzunluktaki kılı kısaltabilir, şekillendirebilir ve tıraş edebilirsiniz Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yüz, saç ve vücuda yönelik üstün şekillendirme
Kendiliğinden bilenen metal bıçaklar ve OneBlade Face + Body dahil 12 kaliteli aparatı Çoklu Bakım Setiyle bir araya getiren Prestige Edition düzeltme setiyle kusursuz bir stil oluşturmak üzere her uzunluktaki kılı kısaltabilir, şekillendirebilir ve tıraş edebilirsiniz Tüm faydaları görün
Yüz, saç ve vücuda yönelik üstün şekillendirme
Kendiliğinden bilenen metal bıçaklar ve OneBlade Face + Body dahil 12 kaliteli aparatı Çoklu Bakım Setiyle bir araya getiren Prestige Edition düzeltme setiyle kusursuz bir stil oluşturmak üzere her uzunluktaki kılı kısaltabilir, şekillendirebilir ve tıraş edebilirsiniz Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yüz, saç ve vücuda yönelik üstün şekillendirme
Kendiliğinden bilenen metal bıçaklar ve OneBlade Face + Body dahil 12 kaliteli aparatı Çoklu Bakım Setiyle bir araya getiren Prestige Edition düzeltme setiyle kusursuz bir stil oluşturmak üzere her uzunluktaki kılı kısaltabilir, şekillendirebilir ve tıraş edebilirsiniz Tüm faydaları görün
12'si 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Kendiliğinden bilenen metal bıçaklar son derece uzun ömürlüdür. 5 yıl sonra bile ilk günkü gibi keser.
Philips OneBlade'in çığır açan teknolojisi, sakal şekillendirme ve vücut bakımı için tasarlanmıştır. OneBlade ile her uzunluktaki sakalı düzeltebilir, şekillendirebilir ve tıraş edebilirsiniz. Yuvarlak uçlara sahip kaydırıcı kaplamadan oluşan çift koruma sistemi, kolay ve konforlu tıraş olanağı sağlar. Tıraş teknolojisi hızlı hareket eden kesicilere (saniyede 200 kez) sahiptir; böylece uzun kıllarda bile verimli sonuçlar alırsınız.
Bu hepsi bir arada düzeltici, sakalınızı kolayca düzeltir ve şekillendirir, saçlarınızı keser, vücut kıllarınızı düzeltir.
Burnunuzdaki ve kulağınızdaki istenmeyen kıllardan kolay ve rahat bir şekilde kurtulun.
2 kirli sakal tarağı (1,2 mm), 1 ayarlanabilir tarak (3-7 mm), 2 saç tarağı (9,12 mm) ve 1 OneBlade vücut tarağı (3 mm)
Çift taraflı bıçak sayesinde hassas şekillendirme çok kolay. Daha iyi bir görüş açısı elde edebilmek için her iki yönden de tıraş olabilir ve tıraş ettiğiniz her bir sakalı görebilirsiniz. Yeni stiliniz saniyeler içinde hazır!
OneBlade, geleneksel jiletlere kıyasla tıraş işlemini daha uzaktan gerçekleştirerek daha rahat bir tıraş deneyimi sunar. Kurallara karşı gelen teknolojimiz sayesinde her uzunluktaki sakalı kolayca tıraş edin.
Hassas bölgelerde ekstra koruma elde etmek için cilt korumasını takın.
Yüksek performanslı Lityum-iyon pil, her 1 saatlik tam şarj için 120 dakikalık çalışma süresi sunar. 5 dakikalık hızlı şarjla tam bir düzeltme işlemi yapabilirsiniz.
Bu düzeltici, duşta rahatça kullanabilmeniz ve musluk altında kolayca temizleyebilmeniz için su geçirmezdir.
Bıçaklar, uzun süreli performans için tasarlanmıştır. Optimum performans için her bir bıçağı yalnızca 4 ayda bir değiştirmeniz gerekir*. Bıçak değişimi, kolay ve zahmetsizdir.
Saklama ve seyahat için kullanışlı çantadan yararlanın. Siz hareket halindeyken düzelticinizi ve aparatlarınızı korur.
Tüm bakım ürünlerimiz uzun süre kullanılabilecek şekilde üretilmiştir. Ürünlerimiz 2 yıllık uluslararası garantiye sahiptir ve dünyanın her yerindeki gerilim değerlerine uygundur.
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