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  • Tek makine, mükemmel şekillendirme
  • Tek makine, mükemmel şekillendirme
  • Tek makine, mükemmel şekillendirme
  • Tek makine, mükemmel şekillendirme
  • Tek makine, mükemmel şekillendirme
  • Tek makine, mükemmel şekillendirme

All-in-One TrimmerSeries 5000

MG5930/15

4.3
| (352) İncelemeler | 87% bu ürünü tavsiye ediyor
Tek makine, mükemmel şekillendirme
Yüz, saç ve vücutta kullanılmak üzere tasarlanan, kaliteli 11 başlığa sahip bu çok yönlü düzeltici ile tarzınızı kişiselleştirin. Kendiliğinden bilenen paslanmaz çelik bıçaklar, hassas şekillendirme için yağlanmaya gerek olmadan ilk günkü kadar keskin kalır.
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Dünyanın en çok tercih edilen elektrikli erkek bakım markası1

Yüz, saç ve vücut için

Tek makine, mükemmel şekillendirme

  • 11'i 1 arada: yüz, saç ve vücut

  • Kendiliğinden bilenen çelik bıçaklar

  • BeardSense teknolojisi

Saç, sakal ve vücutta kullanım için hepsi bir arada

Bu hepsi bir arada düzeltici, tüm bakım ihtiyaçlarınıza yönelik 11 başlık sunar. Sakalınızı kolayca düzeltin ve şekillendirin, saçınızı kesin ve vücudunuzdaki tüyleri düzeltin.

Eşit düzeltme ve keskin kenarlar elde edin

Düzeltici ve çoklu tarak seti, daha kısa ve daha uzun sakal stilleri için 1 mm'lik hassas kademelerle 0,5 ile 16 mm arasında 11 uzunluk ayarı sunar. Stilinizi tamamlamak için metal düzelticiyle yanaklar, çene ve boyun bölgenizde keskin kenarlar ve temiz bir görüntü oluşturun.

Kıllara veda edin

Vücut tıraş başlığı aparatıyla boynunuzun altında kalan tüm bölgeleri rahatça tıraş edin. Benzersiz cilt koruma sistemi, 0,5 mm'ye kadar yakın tıraş sırasında hassas bölgeleri korur. Vücut tüylerini takılıp çıkarılabilir tarakla da düzeltebilirsiniz.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.3

5 üzerinden

352

İncelemeler

87%

bu ürünü tavsiye ediyor

10/11/2025

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Aradığım başlık bu makinada var.

1mm--3mm arasında kademeli kesim yapabilen başlığını çok sevdim. Saçımı kendim kesiyorum ve bu başlık sayesinde kat geçişlerinde iz bırakmadan kesim yapabiliyorum . Kaşlarımı da bu başlık ile kesiyorum. Bütün başlıkları işlevsel. Tavsiye ederim.

Avantajlar

0.2 mm kademe ile 1mm-3mm arasında ayarlanabilen başlığı var.

Dezavantajlar

Kullanırken yanlışlıkla kapatma düğmesine basıyorum.

Bu değerlendirme All-in-One Trimmer MG7950/15 7000 Serisi için yapılmıştır

Bu değerlendirme All-in-One Trimmer MG7950/15 7000 Serisi için yapılmıştır

02/07/2025

Türkiye

Türkiye

Tam Beklenildiği Gibi

Ucuz markalar gibi sıkıştırma yapmıyor, kullanım süresi uzun, şarj süresi uygun. Çok amaçlı fazlaca tarakla birlikte geliyor. Saç, sakal, vücut bakımı için ideal.

Avantajlar

Çok sayıda ölçü tarağıyla geliyor

Dezavantajlar

Şimdilik yok, uzun süreli kullanımda da beklemiyorum

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme All-in-One Trimmer MG7920/15 7000 Serisi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme All-in-One Trimmer MG7920/15 7000 Serisi için yapılmıştır

27/12/2023

Türkiye

Türkiye

Rahatlık

Uzun süredir Philips ürünlerini kullanıyorum ve hep memnunum. Bu ürünün başlıklarını takma konusu, kutuyu ilk açtığımda beni biraz korkutmuş olsa da sonrası için çok rahat geldi ve alıştım. Hızlı şarj oluyor, uzun süre rahatlıkla kullanabiliyorum. Gönül rahatlığıyla tavsiye ederim.

Avantajlar

Hızlı şarj ve uzun kullanım süresi. Başlık seçenekleri ile geniş kullanım alanı. Çantası.

Dezavantajlar

İlk başta verdiği başlık değişikliğinde kırılma korkusu. Ancak malzeme kalitesi ile ilgili değil sadece takma şekli itibariyle belki çok uzun süre dayanamayabilir.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 7000 MG7736/15 16'sı 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 7000 MG7736/15 16'sı 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. 2024 yılında 16.003 erkek elektrikli kişisel bakım ürünü kullanıcısıyla gerçekleştirilen çevrimiçi anket 

  1. Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes