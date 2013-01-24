Gelişmiş şekillendirme ve hassasiyet

Saç, sakal ve vücutta kullanılmak üzere tasarlanan, kaliteli 12 başlığa sahip bu çok yönlü düzeltici ile tarzınızı kişiselleştirin. DualCut bıçaklar maksimum hassasiyet sağlarken kaymaz kauçuk tutma yeri konfor ve kontrolü artırır. Tüm faydaları görün