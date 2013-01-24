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Gelişmiş şekillendirme ve hassasiyet
Saç, sakal ve vücutta kullanılmak üzere tasarlanan, kaliteli 12 başlığa sahip bu çok yönlü düzeltici ile tarzınızı kişiselleştirin. DualCut bıçaklar maksimum hassasiyet sağlarken kaymaz kauçuk tutma yeri konfor ve kontrolü artırır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Gelişmiş şekillendirme ve hassasiyet
Saç, sakal ve vücutta kullanılmak üzere tasarlanan, kaliteli 12 başlığa sahip bu çok yönlü düzeltici ile tarzınızı kişiselleştirin. DualCut bıçaklar maksimum hassasiyet sağlarken kaymaz kauçuk tutma yeri konfor ve kontrolü artırır. Tüm faydaları görün
Gelişmiş şekillendirme ve hassasiyet
Saç, sakal ve vücutta kullanılmak üzere tasarlanan, kaliteli 12 başlığa sahip bu çok yönlü düzeltici ile tarzınızı kişiselleştirin. DualCut bıçaklar maksimum hassasiyet sağlarken kaymaz kauçuk tutma yeri konfor ve kontrolü artırır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Gelişmiş şekillendirme ve hassasiyet
Saç, sakal ve vücutta kullanılmak üzere tasarlanan, kaliteli 12 başlığa sahip bu çok yönlü düzeltici ile tarzınızı kişiselleştirin. DualCut bıçaklar maksimum hassasiyet sağlarken kaymaz kauçuk tutma yeri konfor ve kontrolü artırır. Tüm faydaları görün
12'si 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
2 kat daha fazla bıçak içeren DualCut teknolojisiyle maksimum hassasiyetin keyfini çıkarın. Sakal düzelticinin çelik bıçakları birbirine hafifçe sürterek çalıştıkça daha keskin hale gelir. Böylece bıçaklar 4 yıl kullanımın ardından ilk günkü gibi keskin olur.
Bu hepsi bir arada düzeltici, sakalınızı kolayca düzeltir ve şekillendirir, saçlarınızı keser, vücut kıllarınızı düzeltir.
DualCut teknolojili taraksız metal düzelticiyi taraksız kullanarak sakalınızın, boynunuzun ve saçlarınızın kenarlarında düz, keskin hatlar oluşturun ve vücut kıllarınızı en kısa şekilde kesin.
Düzeltme işlemi sonrasında yanaklarınız, çeneniz ve boynunuzun kenarlarını mükemmel biçimde şekillendirmek için hassas tıraş başlığını kullanın.
Stilinizi yansıtmak veya değiştirmek için hassasiyetle ince hatlar, kıvrımlar ve detaylar oluşturun.
Burnunuzdaki ve kulağınızdaki istenmeyen kıllardan kolay ve rahat bir şekilde kurtulun.
2 kirli sakal tarağı (1, 2 mm), 1 ayarlanabilir sakal tarağı (3-7 mm), 3 saç tarağı (9, 12, 16 mm) ve 2 vücut tarağı (3, 5 mm).
16 saat şarj ederek 80 dakikaya kadar kablosuz kullanabilirsiniz.
Düzeltme sırasında üstün konfor ve kontrol için yüksek kaliteli kauçuk tutma yeri.
Uzun ömürlü performans için cihazı ve aparatları her kullanımdan sonra yıkamanız yeterlidir.
Saklama ve seyahat için kullanışlı çantadan yararlanın. Siz hareket halindeyken düzelticinizi ve aparatlarınızı korur.
Tüm bakım ürünlerimiz uzun süre kullanılabilecek şekilde üretilmiştir. Ürünlerimiz 2 yıllık uluslararası garantiye sahiptir ve dünyanın her yerindeki gerilim değerlerine uygundur.
İstediğiniz görünümü yaratın
Kesme sistemi
Aksesuarlar
Güç
Kullanım kolaylığı
Tasarım
Servis
CP0827/01
CP0825/01
CP0819/01
CP0815/01
CP0810/01
CP0799/01
CP0837/01
CP0821/01
CP0817/01
CP0812/01
CP0802/01