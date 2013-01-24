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    Multigroom series 5000

    11'i 1 arada, Saç, Sakal ve Vücut

    MG5730/15
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Gelişmiş şekillendirme ve hassasiyet Gelişmiş şekillendirme ve hassasiyet Gelişmiş şekillendirme ve hassasiyet
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      Multigroom series 5000 11'i 1 arada, Saç, Sakal ve Vücut

      MG5730/15
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Gelişmiş şekillendirme ve hassasiyet

      Saç, sakal ve vücutta kullanılmak üzere tasarlanan, kaliteli 11 başlığa sahip bu çok yönlü düzeltici ile tarzınızı kişiselleştirin. DualCut bıçaklar ile maksimum hassasiyet sağlanırken kaymaz kauçuk tutma yeri konfor ve kontrolü artırır. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 339,99 TL

      Multigroom series 5000 11'i 1 arada, Saç, Sakal ve Vücut

      Gelişmiş şekillendirme ve hassasiyet

      Saç, sakal ve vücutta kullanılmak üzere tasarlanan, kaliteli 11 başlığa sahip bu çok yönlü düzeltici ile tarzınızı kişiselleştirin. DualCut bıçaklar ile maksimum hassasiyet sağlanırken kaymaz kauçuk tutma yeri konfor ve kontrolü artırır. Tüm faydaları görün

      Gelişmiş şekillendirme ve hassasiyet

      Saç, sakal ve vücutta kullanılmak üzere tasarlanan, kaliteli 11 başlığa sahip bu çok yönlü düzeltici ile tarzınızı kişiselleştirin. DualCut bıçaklar ile maksimum hassasiyet sağlanırken kaymaz kauçuk tutma yeri konfor ve kontrolü artırır. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 339,99 TL

      Multigroom series 5000 11'i 1 arada, Saç, Sakal ve Vücut

      Gelişmiş şekillendirme ve hassasiyet

      Saç, sakal ve vücutta kullanılmak üzere tasarlanan, kaliteli 11 başlığa sahip bu çok yönlü düzeltici ile tarzınızı kişiselleştirin. DualCut bıçaklar ile maksimum hassasiyet sağlanırken kaymaz kauçuk tutma yeri konfor ve kontrolü artırır. Tüm faydaları görün

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        Multigroom series 5000

        Multigroom series 5000

        11'i 1 arada, Saç, Sakal ve Vücut

        Toplam:

        Gelişmiş şekillendirme ve hassasiyet

        Çok amaçlı kullanım için 11'i 1 arada düzeltici

        • 11 başlık
        • DualCut teknolojisi
        • 80 dakikaya kadar çalışma süresi
        • Duşta kullanılabilir
        İki kat daha fazla bıçakla maksimum hassasiyet

        İki kat daha fazla bıçakla maksimum hassasiyet

        Hepsi bir arada saç düzeltici, maksimum hassasiyet için DualCut teknolojisine sahiptir. 2 kat daha fazla bıçakla birlikte gelir, kendiliğinden bilenerek 4 yıla kadar ilk günkü etkinliğini koruyacak şekilde tasarlanmıştır.

        11 başlıkla saçınızı, sakalınızı ve vücut kıllarınızı düzeltin ve şekillendirin

        11 başlıkla saçınızı, sakalınızı ve vücut kıllarınızı düzeltin ve şekillendirin

        Bu hepsi bir arada düzeltici, sakalınızı kolayca düzeltir ve şekillendirir, saçlarınızı keser, vücut kıllarınızı düzeltir.

        Metal düzeltici saçı, sakalı ve vücut kıllarını hassas biçimde düzeltir

        Metal düzeltici saçı, sakalı ve vücut kıllarını hassas biçimde düzeltir

        DualCut teknolojili taraksız metal düzelticiyi taraksız kullanarak sakalınızın, boynunuzun ve saçlarınızın kenarlarında düz, keskin hatlar oluşturun ve vücut kıllarınızı en kısa şekilde kesin.

        Hassas tıraş başlığı yanaklar, çene ve boyun kenarlarını mükemmel biçimde şekillendirir

        Hassas tıraş başlığı yanaklar, çene ve boyun kenarlarını mükemmel biçimde şekillendirir

        Düzeltme işlemi sonrasında yanaklarınız, çeneniz ve boynunuzun kenarlarını mükemmel biçimde şekillendirmek için hassas tıraş başlığını kullanın.

        Metal detay düzeltici, sakalınızın veya keçi sakalınızın kenarlarını belirginleştirir

        Metal detay düzeltici, sakalınızın veya keçi sakalınızın kenarlarını belirginleştirir

        Stilinizi yansıtmak veya değiştirmek için hassasiyetle ince hatlar, kıvrımlar ve detaylar oluşturun.

        Burun kılı düzeltici, burnunuzdaki ve kulağınızdaki istenmeyen kılları nazikçe alır

        Burun kılı düzeltici, burnunuzdaki ve kulağınızdaki istenmeyen kılları nazikçe alır

        Burnunuzdaki ve kulağınızdaki istenmeyen kıllardan kolay ve rahat bir şekilde kurtulun.

        Saç, sakal ve vücut kıllarını düzeltmek için 7 tarak

        Saç, sakal ve vücut kıllarını düzeltmek için 7 tarak

        2 kirli sakal tarağı (1,2 mm), 1 ayarlanabilir sakal tarağı (3-7 mm), 3 saç tarağı (9, 12, 16 mm) ve 1 vücut tarağı (3 mm).

        Çalışma süresi: Şarj başına 80 dakikaya kadar kablosuz kullanım

        Çalışma süresi: Şarj başına 80 dakikaya kadar kablosuz kullanım

        16 saat şarj ederek 80 dakikaya kadar kablosuz kullanabilirsiniz.

        Tutması kolaydır

        Tutması kolaydır

        Philips Çoklu Bakım Setinizi tutmak ve hareket ettirmek kolaydır. Kauçuk ergonomik tutma yeri, üstün konfor sağlar ve düzeltme sırasında kontrolün sizde olmasına yardımcı olur.

        Musluk altında kolayca temizlenir

        Musluk altında kolayca temizlenir

        Uzun ömürlü performans için cihazı ve aparatları her kullanımdan sonra yıkamanız yeterlidir.

        Taşımak için kolaylıkla toplayın

        Taşımak için kolaylıkla toplayın

        Tüm aparatlarınızı tek bir yerde bir arada tutarak kolay düzenleme ve seyahat imkanı sunan küçük saklama kesesi ile banyonuzu ve spor çantanızı düzenli tutun. 

        2 yıl garanti

        2 yıl garanti

        Tüm bakım ürünlerimiz uzun süre kullanılabilecek şekilde üretilmiştir. Ürünlerimiz 2 yıllık uluslararası garantiye sahiptir ve dünyanın her yerindeki gerilim değerlerine uygundur.

        Teknik Özellikler

        • İstediğiniz görünümü yaratın

          Aparat sayısı
          11 başlık
          Şekillendirme aparatları
          • Metal düzeltici
          • Metal detay düzeltici
          • Hassas tıraş başlığı
          • Burun ve kulak kılı düzeltici
          • 3-7 mm ayarlanabilir sakal tarağı
          • 2 kirli sakal tarağı
          • 3 saç tarağı
          • 1 vücut tarağı
          Vücut bakım/Saç kesme/Sakal
          • Uzun sakal
          • Kısa sakal
          • Kirli sakal görüntüsü
          • Keskin hatlar
          • Ayrıntılı şekillendirme
          • Keçi sakal

        • Kesme sistemi

          DualCut teknolojisi
          İki yönde kesim
          Kendiliğinden bilenen bıçaklar
          Evet

        • Aksesuarlar

          Bakım
          Temizleme fırçası
          Kese
          Saklama kesesi

        • Güç

          Pil tipi
          Ni-MH
          Çalışma süresi
          80 dakika
          Şarj
          16 saatte tam şarj
          Otomatik voltaj
          100-240 V

        • Kullanım kolaylığı

          Temizleme
          Duşta kullanılabilir
          Bakım gerektirmez
          Yağlamak gerekmez

        • Tasarım

          Gövde
          Kaymaz kauçuk tutma yeri

        • Servis

          2 yıl garanti
          Evet

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