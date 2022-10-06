2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
9 başlık
DualCut teknolojisi
80 dakikaya kadar çalışma süresi
Duşta kullanılabilir
Bu hepsi bir arada saç düzeltici, maksimum hassasiyet için Gelişmiş DualCut Teknolojisine sahiptir. Çift bıçakla gelir ve ilk günkü kadar keskin kalacak şekilde tasarlanmıştır.
Philips Multigroom 3000 hepsi bir arada saç düzeltici, sakalınızı rahat bir şekilde şekillendirmek ve saçınızı kesmek için tasarlanmış 9 aparatla birlikte gelir.
Vücut ve sakal düzelticinin hassas çelik bıçakları sayesinde temiz, düz çizgiler oluşturun ve en kalın tüyleri bile eşit şekilde düzeltin. Bu aşındırıcı olmayan bıçaklar pas yapmaz ve daha uzun süre dayanmak için kendi kendini bileyler.
4.4
5 üzerinden
120
İncelemeler
91%
bu ürünü tavsiye ediyor
dawn_of
06/10/2022
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Harika..
Urun gercekten harika tam istedigim gibi zaten bu yuzden philips aldim :) tesekkurler..
Avantajlar
Tras kalitesi cok iyi.
Dezavantajlar
Yok.. :)
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Multigroom series 5000 MG5720/15 9'u 1 arada, Sakal ve Saç için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Multigroom series 5000 MG5720/15 9'u 1 arada, Sakal ve Saç için yapılmıştır
Alaaddin
05/06/2022
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Üründen oldukça fazla memnun kaldım.
Ürünleriniz muhteşem memnuniyet açısından tek marka diyebilirim fakat markanızı sürekli tercih edenlere daha ayrıcalıklar ek indirimler uygulan malı hatta yeni bir ürün daha almayı düşünüyorum fakat fiyat dan dolayı beklemedeyim.
Avantajlar
Kendi kendini bileyen bıçklar.
Dezavantajlar
Sert taşıma çantası olmaması.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Multigroom series 5000 MG5716/15 9'u 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Multigroom series 5000 MG5716/15 9'u 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut için yapılmıştır
Martı1
10/04/2022
Türkiye
Ürün çok iyi
Kaliteli tıkanabilir olması güzel şarj süresi makul fiyatı piyasadaki cihazlara göre uygun
Avantajlar
Yıkanabilir olması
Dezavantajlar
Vücut başlığı yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Multigroom series 5000 MG5716/15 9'u 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Multigroom series 5000 MG5716/15 9'u 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut için yapılmıştır