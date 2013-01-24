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    Multigroom series 5000 9'u 1 arada, Sakal ve Saç

    MG5720/15
    Bu ürün için destek alın
    • Gelişmiş şekillendirme ve hassasiyet Gelişmiş şekillendirme ve hassasiyet Gelişmiş şekillendirme ve hassasiyet
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      Multigroom series 5000 9'u 1 arada, Sakal ve Saç

      MG5720/15
      Bu ürün için destek alın

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        Multigroom series 5000

        Multigroom series 5000

        9'u 1 arada, Sakal ve Saç

        Toplam:

        Gelişmiş şekillendirme ve hassasiyet

        Çok amaçlı kullanım için 9'u 1 arada düzeltici

        • 9 başlık
        • DualCut teknolojisi
        • 80 dakikaya kadar çalışma süresi
        • Duşta kullanılabilir
        2 kat daha fazla bıçakla maksimum hassasiyet için DualCut teknolojisi

        2 kat daha fazla bıçakla maksimum hassasiyet için DualCut teknolojisi

        2 kat daha fazla bıçak içeren DualCut teknolojisiyle maksimum hassasiyetin keyfini çıkarın. Sakal düzelticinin çelik bıçakları birbirine hafifçe sürterek çalıştıkça daha keskin hale gelir. Böylece bıçaklar 4 yıl kullanımın ardından ilk günkü gibi keskin olur.

        9 başlıkla sakalınızı ve saçınızı düzeltip şekillendirin

        9 başlıkla sakalınızı ve saçınızı düzeltip şekillendirin

        Bu hepsi bir arada düzeltici, sakalınızı kolayca düzeltir ve şekillendirir, saçınızı keser.

        Metal düzeltici, sakalınızı ve saçınızı hassas bir şekilde düzeltir

        Metal düzeltici, sakalınızı ve saçınızı hassas bir şekilde düzeltir

        DualCut teknolojili taraksız metal düzelticiyi kullanarak sakalınızın, boynunuzun ve saçlarınızın kenarlarında düz, keskin hatlar oluşturun

        Metal detay düzeltici, sakalınızın veya keçi sakalınızın kenarlarını belirginleştirir

        Metal detay düzeltici, sakalınızın veya keçi sakalınızın kenarlarını belirginleştirir

        Stilinizi yansıtmak veya değiştirmek için hassasiyetle ince hatlar, kıvrımlar ve detaylar oluşturun.

        Burun kılı düzeltici, burnunuzdaki ve kulağınızdaki istenmeyen kılları nazikçe alır

        Burun kılı düzeltici, burnunuzdaki ve kulağınızdaki istenmeyen kılları nazikçe alır

        Burnunuzdaki ve kulağınızdaki istenmeyen kıllardan kolay ve rahat bir şekilde kurtulun.

        Sakal ve saçı düzeltmek için 6 tarak

        Sakal ve saçı düzeltmek için 6 tarak

        2 kirli sakal tarağı (1, 2 mm), 1 ayarlanabilir sakal tarağı (3-7 mm) ve 3 saç tarağı (9, 12, 16 mm).

        Çalışma süresi: Şarj başına 80 dakikaya kadar kablosuz kullanım

        Çalışma süresi: Şarj başına 80 dakikaya kadar kablosuz kullanım

        16 saat şarj ederek 80 dakikaya kadar kablosuz kullanabilirsiniz.

        Daha fazla konfor ve kontrol için kaymaz kauçuk tutma yeri

        Daha fazla konfor ve kontrol için kaymaz kauçuk tutma yeri

        Düzeltme sırasında üstün konfor ve kontrol için yüksek kaliteli kauçuk tutma yeri.

        Bu düzelticiyi duşta rahatça kullanabilir ve musluk altında kolayca temizleyebilirsiniz.

        Bu düzelticiyi duşta rahatça kullanabilir ve musluk altında kolayca temizleyebilirsiniz.

        Uzun ömürlü performans için cihazı ve aparatları her kullanımdan sonra yıkamanız yeterlidir.

        Kolay düzenleme ve seyahat için saklama kesesi

        Kolay düzenleme ve seyahat için saklama kesesi

        Saklama ve seyahat için kullanışlı çantadan yararlanın. Siz hareket halindeyken düzelticinizi ve aparatlarınızı korur.

        2 yıl garanti

        2 yıl garanti

        Tüm bakım ürünlerimiz uzun süre kullanılabilecek şekilde üretilmiştir. Ürünlerimiz 2 yıllık uluslararası garantiye sahiptir ve dünyanın her yerindeki gerilim değerlerine uygundur.

        Teknik Özellikler

        • İstediğiniz görünümü yaratın

          Aparat sayısı
          9 başlık
          Şekillendirme aparatları
          • Metal düzeltici
          • Metal detay düzeltici
          • Burun ve kulak kılı düzeltici
          • 3-7 mm ayarlanabilir sakal tarağı
          • 2 kirli sakal tarağı
          • 3 saç tarağı
          Saç kesme/Sakal şekillendirme
          • Uzun sakal
          • Kısa sakal
          • Kirli sakal görüntüsü
          • Keskin hatlar
          • Ayrıntılı şekillendirme
          • Keçi sakal

        • Kesme sistemi

          DualCut teknolojisi
          İki yönde kesim
          Kendiliğinden bilenen bıçaklar
          Evet

        • Aksesuarlar

          Bakım
          Temizleme fırçası
          Kese
          Saklama kesesi

        • Güç

          Pil tipi
          Ni-MH
          Çalışma süresi
          80 dakika
          Şarj
          16 saatte tam şarj
          Otomatik voltaj
          100-240 V

        • Kullanım kolaylığı

          Temizleme
          Duşta kullanılabilir
          Bakım gerektirmez
          Yağlamak gerekmez

        • Tasarım

          Gövde
          Kaymaz kauçuk tutma yeri

        • Servis

          2 yıl garanti
          Evet

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