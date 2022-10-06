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  • Gelişmiş şekillendirme ve hassasiyet
  • Gelişmiş şekillendirme ve hassasiyet
  • Gelişmiş şekillendirme ve hassasiyet
  • Gelişmiş şekillendirme ve hassasiyet
  • Gelişmiş şekillendirme ve hassasiyet
  • Gelişmiş şekillendirme ve hassasiyet
  • Gelişmiş şekillendirme ve hassasiyet
  • Gelişmiş şekillendirme ve hassasiyet
  • Gelişmiş şekillendirme ve hassasiyet
  • Gelişmiş şekillendirme ve hassasiyet
  • Gelişmiş şekillendirme ve hassasiyet
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  • Gelişmiş şekillendirme ve hassasiyet
  • Gelişmiş şekillendirme ve hassasiyet
  • Gelişmiş şekillendirme ve hassasiyet
  • Gelişmiş şekillendirme ve hassasiyet
  • Gelişmiş şekillendirme ve hassasiyet
  • Gelişmiş şekillendirme ve hassasiyet
  • Gelişmiş şekillendirme ve hassasiyet
  • Gelişmiş şekillendirme ve hassasiyet
  • Gelişmiş şekillendirme ve hassasiyet
  • Gelişmiş şekillendirme ve hassasiyet

Üretimden kaldırıldı

Multigroom series 50009'u 1 arada, Sakal ve Saç

MG5720/15

4.4
| (120) İncelemeler | 91% bu ürünü tavsiye ediyor
Gelişmiş şekillendirme ve hassasiyet
Saç ve sakalda kullanılmak üzere tasarlanan, kaliteli 9 başlığa sahip bu çok yönlü düzeltici ile tarzınızı kişiselleştirin. DualCut bıçaklar maksimum hassasiyet sağlarken kaymaz kauçuk tutma yeri konfor ve kontrolü artırır.
Tüm avantajları görüntüleyin

Çok amaçlı kullanım için 9'u 1 arada düzeltici

Gelişmiş şekillendirme ve hassasiyet

  • 9 başlık

  • DualCut teknolojisi

  • 80 dakikaya kadar çalışma süresi

  • Duşta kullanılabilir

İki kat daha fazla bıçakla maksimum hassasiyet

İki kat daha fazla bıçakla maksimum hassasiyet

Bu hepsi bir arada saç düzeltici, maksimum hassasiyet için Gelişmiş DualCut Teknolojisine sahiptir. Çift bıçakla gelir ve ilk günkü kadar keskin kalacak şekilde tasarlanmıştır.

Sakalınızı ve saçınızı düzeltmeniz için 9 parça

Sakalınızı ve saçınızı düzeltmeniz için 9 parça

Philips Multigroom 3000 hepsi bir arada saç düzeltici, sakalınızı rahat bir şekilde şekillendirmek ve saçınızı kesmek için tasarlanmış 9 aparatla birlikte gelir.

Pürüzsüz bir sonuç için kendiliğinden bilenen bıçaklar

Pürüzsüz bir sonuç için kendiliğinden bilenen bıçaklar

Vücut ve sakal düzelticinin hassas çelik bıçakları sayesinde temiz, düz çizgiler oluşturun ve en kalın tüyleri bile eşit şekilde düzeltin. Bu aşındırıcı olmayan bıçaklar pas yapmaz ve daha uzun süre dayanmak için kendi kendini bileyler.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.4

5 üzerinden

120

İncelemeler

91%

bu ürünü tavsiye ediyor

06/10/2022

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Harika..

Urun gercekten harika tam istedigim gibi zaten bu yuzden philips aldim :) tesekkurler..

Avantajlar

Tras kalitesi cok iyi.

Dezavantajlar

Yok.. :)

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 5000 MG5720/15 9'u 1 arada, Sakal ve Saç için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 5000 MG5720/15 9'u 1 arada, Sakal ve Saç için yapılmıştır

05/06/2022

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Üründen oldukça fazla memnun kaldım.

Ürünleriniz muhteşem memnuniyet açısından tek marka diyebilirim fakat markanızı sürekli tercih edenlere daha ayrıcalıklar ek indirimler uygulan malı hatta yeni bir ürün daha almayı düşünüyorum fakat fiyat dan dolayı beklemedeyim.

Avantajlar

Kendi kendini bileyen bıçklar.

Dezavantajlar

Sert taşıma çantası olmaması.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 5000 MG5716/15 9'u 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 5000 MG5716/15 9'u 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut için yapılmıştır

10/04/2022

Türkiye

Türkiye

Ürün çok iyi

Kaliteli tıkanabilir olması güzel şarj süresi makul fiyatı piyasadaki cihazlara göre uygun

Avantajlar

Yıkanabilir olması

Dezavantajlar

Vücut başlığı yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 5000 MG5716/15 9'u 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 5000 MG5716/15 9'u 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut için yapılmıştır

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