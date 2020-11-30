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    Multigroom series 3000

    6'sı 1 arada, Yüz

    MG3710/15
    Genel Derecelendirme / 5
    2 Ödüller
    • Hepsi bir arada düzeltici Hepsi bir arada düzeltici Hepsi bir arada düzeltici
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      Multigroom series 3000 6'sı 1 arada, Yüz

      MG3710/15
      Genel Derecelendirme / 5
      2 Ödüller

      Hepsi bir arada düzeltici

      Bu dayanıklı hepsi bir arada düzeltici ile haftanın her günü yeni bir görünüme kavuşun. Son derece kaliteli 6 araca sahip bu düzeltici sayesinde tam olarak istediğiniz sakal veya bıyık stiline sahip olun. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 194,99 TL

      Multigroom series 3000 6'sı 1 arada, Yüz

      Hepsi bir arada düzeltici

      Bu dayanıklı hepsi bir arada düzeltici ile haftanın her günü yeni bir görünüme kavuşun. Son derece kaliteli 6 araca sahip bu düzeltici sayesinde tam olarak istediğiniz sakal veya bıyık stiline sahip olun. Tüm faydaları görün

      Hepsi bir arada düzeltici

      Bu dayanıklı hepsi bir arada düzeltici ile haftanın her günü yeni bir görünüme kavuşun. Son derece kaliteli 6 araca sahip bu düzeltici sayesinde tam olarak istediğiniz sakal veya bıyık stiline sahip olun. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 194,99 TL

      Multigroom series 3000 6'sı 1 arada, Yüz

      Hepsi bir arada düzeltici

      Bu dayanıklı hepsi bir arada düzeltici ile haftanın her günü yeni bir görünüme kavuşun. Son derece kaliteli 6 araca sahip bu düzeltici sayesinde tam olarak istediğiniz sakal veya bıyık stiline sahip olun. Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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        Multigroom series 3000

        Multigroom series 3000

        6'sı 1 arada, Yüz

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Hepsi bir arada düzeltici

        6'sı 1 arada düzeltici

        • 6 araç
        • Kendiliğinden bilenen çelik bıçaklar
        • 60 dakikaya kadar çalışma süresi
        • Durulanabilir başlıklar
        Mükemmel tıraş için kendiliğinden bilenen, cilt dostu bıçaklar

        Mükemmel tıraş için kendiliğinden bilenen, cilt dostu bıçaklar

        Her seferinde mükemmel düzeltme işlemi. Sakal düzelticinin çelik bıçakları birbirine hafifçe sürterek çalıştıkça daha keskin hale gelir. Böylece bıçaklar 3 yıl kullanımın ardından ilk günkü gibi keskin olur.

        6 araçla yüzünüzdeki tüyleri düzeltin ve şekillendirin

        6 araçla yüzünüzdeki tüyleri düzeltin ve şekillendirin

        Bu hepsi bir arada düzeltici, yüzünüzdeki tüyleri kolayca düzeltir ve şekillendirir.

        Sakal ve boyun için düzeltici kenarlarla görünümünüzü tamamlayın

        Sakal ve boyun için düzeltici kenarlarla görünümünüzü tamamlayın

        Taraksız düzelticiyi kullanarak sakalınızın kenarlarında düz, keskin hatlar oluşturun. Düzelticinin kendiliğinden bilenen bıçakları, 3 yıl kullanımdan sonra bile ilk günkü gibi keskin kalır.

        Burun kılı düzeltici, burnunuzdaki ve kulağınızdaki istenmeyen kılları nazikçe alır

        Burun kılı düzeltici, burnunuzdaki ve kulağınızdaki istenmeyen kılları nazikçe alır

        Burnunuzdaki ve kulağınızdaki istenmeyen kıllardan kolay ve rahat bir şekilde kurtulun.

        Yüz tüylerini düzeltmek için 4 tarak

        Yüz tüylerini düzeltmek için 4 tarak

        2 kirli sakal tarağı (1,2 mm) ve 2 sakal tarağı (3,5 mm).

        Çalışma süresi: Şarj başına 60 dakikaya kadar kablosuz kullanım

        Çalışma süresi: Şarj başına 60 dakikaya kadar kablosuz kullanım

        16 saat şarj ederek 60 dakikaya kadar kablosuz kullanabilirsiniz.

        Kolay temizlik için durulanabilir aparatlar

        Kolay temizlik için durulanabilir aparatlar

        Bıçakları ve tarakları tamamen temizlemek için çıkarıp musluk suyunda durulamanız yeterlidir.

        Kolay düzenleme ve seyahat için saklama kesesi

        Kolay düzenleme ve seyahat için saklama kesesi

        Saklama ve seyahat için kullanışlı çantadan yararlanın. Siz hareket halindeyken düzelticinizi ve aparatlarınızı korur.

        2 yıl garanti

        2 yıl garanti

        Tüm bakım ürünlerimiz uzun süre kullanılabilecek şekilde üretilmiştir. Ürünlerimiz 2 yıllık uluslararası garantiye sahiptir ve dünyanın her yerindeki gerilim değerlerine uygundur.

        Teknik Özellikler

        • İstediğiniz görünümü yaratın

          Aparat sayısı
          6 araç
          Şekillendirme aparatları
          • Düzeltici
          • Burun ve kulak kılı düzeltici
          • 2 sakal tarağı
          • 2 kirli sakal tarağı
          Sakal şekillendirme
          • Uzun sakal
          • Kısa sakal
          • Kirli sakal görüntüsü
          • Keskin hatlar
          • Ayrıntılı şekillendirme
          • Keçi sakal

        • Kesme sistemi

          Kendiliğinden bilenen bıçaklar
          Evet

        • Aksesuarlar

          Bakım
          Temizleme fırçası
          Kese
          Saklama kesesi

        • Güç

          Pil tipi
          Ni-MH
          Çalışma süresi
          60 dakika
          Şarj
          16 saatte tam şarj
          Otomatik voltaj
          100-240 V

        • Kullanım kolaylığı

          Temizleme
          Durulanabilir başlıklar
          Bakım gerektirmez
          Yağlamak gerekmez

        • Servis

          2 yıl garanti
          Evet

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          CP0827/01

          Philips Online Mağaza fiyatı
        • Tarak
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          Tarak

          CP0816/01

          Philips Online Mağaza fiyatı
        • Tarak
          -{discount-value}

          Tarak

          CP0810/01

          Philips Online Mağaza fiyatı
        • 2 mm tarak
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          2 mm tarak

          CP0799/01

          Philips Online Mağaza fiyatı
        • Tarak
          -{discount-value}

          Tarak

          CP0836/01

          Philips Online Mağaza fiyatı
        • Kesici
          -{discount-value}

          Kesici

          CP0818/01

          Philips Online Mağaza fiyatı
        • Tarak
          -{discount-value}

          Tarak

          CP0802/01

          Philips Online Mağaza fiyatı
        • Güç fişi
          -{discount-value}

          Güç fişi

          CP0262/01

          Philips Online Mağaza fiyatı

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