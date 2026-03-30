2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
L3/00
Gürültü Önleme Pro+
Doğal, dengeli ses
Kaliteli deri tasarım
38 saat oynatma süresi
Bu arkası kapalı kulak üstü kablosuz kulaklıklar, sesten malzemeye kadar kendinizi müziğe kaptırmanız için tasarlandı. Yumuşak hafızalı köpüğe sahip kulaklık başlığı yastıkları her kafa büyüklüğü ve şekli için uygundur. Ayrıca kulaklıklarınızı çıkardığınızda müzik duraklatılır.
Bu Yüksek Çözünürlüklü Ses sertifikalı kulaklıkların mükemmel ayarlanmış sürücüleri ANC açık da olsa kapalı da olsa dengeli sesler sunar. Kusursuz ve etkileyici bas baskın değildir. Orta aralık frekansları ise dolgun ve nettir. Yüksek frekanslar kusursuz detaylara sahiptir.
Nerede olursanız olun mükemmel ses düzeyinde dinleyin. Uyarlanabilir gürültü engelleme özelliği, bir harici mikrofon ve bir dahili mikrofonu sayesinde istenmeyen sesleri engelleyerek şarkının keyfini çıkarmanızı sağlar. Farkındalık Modu ise istediğiniz zaman dünyaya bağlanmanızı sağlar.
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