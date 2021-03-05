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    Fidelio

    Kulak üstü kablosuz kulaklıklar

    L3/00
    Genel Derecelendirme / 5
    9 Ödüller
    • Nerede olursanız olun müziğin keyfini çıkarın. Nerede olursanız olun müziğin keyfini çıkarın. Nerede olursanız olun müziğin keyfini çıkarın.
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      Bluetooth
    • Play Pause

      Fidelio Kulak üstü kablosuz kulaklıklar

      L3/00
      Genel Derecelendirme / 5
      9 Ödüller

      Nerede olursanız olun müziğin keyfini çıkarın.

      Daima sevdiğiniz müziği dinleyebileceğiniz ideal yerde olduğunuzu hayal edin. Özenle ayarlanmış sürücüler, mükemmel Aktif Gürültü Önleme ve doğru uyum bir araya gelerek nerede olursanız olun ideal bir müzik dinleme ortamı sunar. Tüm faydaları görün

      Fidelio Kulak üstü kablosuz kulaklıklar

      Nerede olursanız olun müziğin keyfini çıkarın.

      Daima sevdiğiniz müziği dinleyebileceğiniz ideal yerde olduğunuzu hayal edin. Özenle ayarlanmış sürücüler, mükemmel Aktif Gürültü Önleme ve doğru uyum bir araya gelerek nerede olursanız olun ideal bir müzik dinleme ortamı sunar. Tüm faydaları görün

      Nerede olursanız olun müziğin keyfini çıkarın.

      Daima sevdiğiniz müziği dinleyebileceğiniz ideal yerde olduğunuzu hayal edin. Özenle ayarlanmış sürücüler, mükemmel Aktif Gürültü Önleme ve doğru uyum bir araya gelerek nerede olursanız olun ideal bir müzik dinleme ortamı sunar. Tüm faydaları görün

      Fidelio Kulak üstü kablosuz kulaklıklar

      Nerede olursanız olun müziğin keyfini çıkarın.

      Daima sevdiğiniz müziği dinleyebileceğiniz ideal yerde olduğunuzu hayal edin. Özenle ayarlanmış sürücüler, mükemmel Aktif Gürültü Önleme ve doğru uyum bir araya gelerek nerede olursanız olun ideal bir müzik dinleme ortamı sunar. Tüm faydaları görün

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        Fidelio

        Fidelio

        Kulak üstü kablosuz kulaklıklar

        Toplam:

        Nerede olursanız olun müziğin keyfini çıkarın.

        • Gürültü Önleme Pro+
        • Doğal, dengeli ses
        • Kaliteli deri tasarım
        • 38 saat oynatma süresi
        Philips Fidelio. Olağanüstü performans için geliştirildi

        Philips Fidelio. Olağanüstü performans için geliştirildi

        Bu arkası kapalı kulak üstü kablosuz kulaklıklar, sesten malzemeye kadar kendinizi müziğe kaptırmanız için tasarlandı. Yumuşak hafızalı köpüğe sahip kulaklık başlığı yastıkları her kafa büyüklüğü ve şekli için uygundur. Ayrıca kulaklıklarınızı çıkardığınızda müzik duraklatılır.

        40 mm sürücüler. Doğal, dengeli ses

        40 mm sürücüler. Doğal, dengeli ses

        Bu Yüksek Çözünürlüklü Ses sertifikalı kulaklıkların mükemmel ayarlanmış sürücüleri ANC açık da olsa kapalı da olsa dengeli sesler sunar. Kusursuz ve etkileyici bas baskın değildir. Orta aralık frekansları ise dolgun ve nettir. Yüksek frekanslar kusursuz detaylara sahiptir.

        Son teknoloji ürünü hibrit Aktif Gürültü Önleme

        Son teknoloji ürünü hibrit Aktif Gürültü Önleme

        Nerede olursanız olun mükemmel ses düzeyinde dinleyin. Uyarlanabilir gürültü engelleme özelliği, bir harici mikrofon ve bir dahili mikrofonu sayesinde istenmeyen sesleri engelleyerek şarkının keyfini çıkarmanızı sağlar. Farkındalık Modu ise istediğiniz zaman dünyaya bağlanmanızı sağlar.

        Kristal netliğinde arama sesi için çift mikrofon. Dahili ses kontrolü

        Kristal netliğinde arama sesi için çift mikrofon. Dahili ses kontrolü

        Kulaklık başlıklarının her birindeki iki mikrofon, sesinize odaklanırken etrafınızdaki gürültüyü önemli ölçüde azaltır. Tam entegre Google Asistan ve Alexa, favori çalma listelerinizi istediğiniz anda bulmak için yardıma hazırdır.

        Dokunmatik kontroller. 38 saat oynatma süresi (ANC ile 32 saat)*

        Dokunmatik kontroller. 38 saat oynatma süresi (ANC ile 32 saat)*

        Tam şarj bir günden fazla dinleme süresi, 15 dakikalık hızlı şarj ise 6 saat oynatma süresi sunar. Kolay saklama için düz olarak katlanabilen tasarıma sahip kulaklık başlıklarında, müzik ve aramalar için dokunmatik kontroller ve ANC için düğmeler bulunur.

        Dilediğiniz kaynağa bağlanır. Kablosuz veya kablolu

        Dilediğiniz kaynağa bağlanır. Kablosuz veya kablolu

        Kesintisiz Bluetooth bağlantısı ve iOS cihazlar için AAC desteği ile Android veya Windows için aptX HD desteği sayesinde akış sırasında en iyi sesi sunar. Kablolu dinleme için çıkarılabilir kabloyu yüksek çözünürlüklü ekipmana takabilirsiniz.

        Philips Headphones uygulaması. Deneyiminizi kişiselleştirin

        Philips Headphones uygulaması. Deneyiminizi kişiselleştirin

        Philips Kulaklık uygulaması, ön ayarlı ANC modları arasında geçiş yaparak gürültü engelleme seviyesini ayarlamanıza olanak sağlar. Aynı zamanda özel ekolayzıra sahiptir ve akıştaki müziği kontrol etmek veya şarkı bilgisine ulaşmak için uygulamayı kullanabilirsiniz.

        Tek dokunuşla eşleştirme. Google Fast Pair*

        Tek dokunuşla eşleştirme. Google Fast Pair*

        Google Fast Pair, tek dokunuşla kulaklığınızı uyumlu bir Android cihazına bağlamanıza imkan tanır. Kulaklığı Android cihazın yakınına koyduğunuzda otomatik olarak bağlanmak isteyip istemediğiniz sorulur.

        Dinlemek için tasarlandı. Eşsiz tasarım

        Dinlemek için tasarlandı. Eşsiz tasarım

        Hafif alüminyum ve sorumlu şekilde tedarik edilmiş Muirhead deri, kablosuz kulaklıkların sunduğu ses kalitesi kadar yüksek kalitede görünüm sunar. Kulaklık başlığı halkasının alüminyum malzemesi mat koyu saten renktedir ve kabartmalı Philips Fidelio logosuna sahiptir. Kulaklığı çıkardığınızda müzik otomatik olarak duraklatılır.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Empedans
          16 Ohm
          Hoparlör çapı
          40 mm
          Hassasiyet
          103 dB (1k Hz)
          Frekans aralığı
          7 - 40.000 Hz
          Maksimum güç girişi
          20 mW
          Yüksek Çözünürlüklü Ses
          Evet
          Sürücü tipi
          Dinamik

        • ANC özellikleri

          ANC (Aktif Gürültü Önleme)
          Evet
          ANC teknolojisi
          Hibrit, ANC Pro+
          Farkındalık modu
          Evet
          Uyumlu ANC
          Evet
          ANC mikrofonu
          4 mikrofon

        • Telekomünikasyon

          Arama mikrofonu
          2 mikrofon
          ENC mikrofon
          Evet

        • Bağlantı

          Bluetooth sürümü
          5,1
          Desteklenen codec
          • AAC
          • SBC
          • aptx
          • aptx-HD
          Maksimum kapsama alanı
          En fazla 10  m
          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Çıkarılabilir kablo
          Evet
          Kablosuz iletim türü
          Bluetooth
          Çok noktalı bağlantı
          Evet
          Kablosuz
          Evet
          Kulaklık soketi
          2,5 mm

        • Kullanılabilirlik

          Android hızlı eşleştirme
          Evet
          Otomatik duraklatma (IR sensörü)
          Evet
          Philips Headphones uygulama desteği
          Evet
          Ürün yazılımı güncellemeleri yapılabilir
          Evet
          Otomatik kapatma
          Evet
          Ses seviyesi kontrolü
          Evet
          Kontrol türü
          Touch

        • Tasarım

          Renk
          Siyah
          Kullanım şıklığı
          Kafa bandı
          Katlanabilen tasarım
          Flat
          Kulağa uyan tasarım
          Kulak üstü
          Kulaklık başlığı tipi
          Arkası kapalı
          Kulak kaplini malzemesi
          Sentetik deri

        • Güç

          Müzik oynatma süresi (ANC açık)
          32 sa*
          Müzik oynatma süresi (ANC kapalı)
          38 sa*
          Pil tipi (Kulaklık)
          Lityum Polimer (dahili)
          Pil kapasitesi (Kulaklık)
          800 mAh
          Konuşma süresi
          38 sa
          Şarj süresi
          2  saat
          Hızlı şarj süresi
          6 saatlik kullanım için 15 dakika
          Pil sayısı
          3 adet
          Pil ağırlığı (Toplam)
          10,1 g
          Şarj edilebilir
          Evet

        • Sesli asistan

          Sesli asistan desteği
          Evet
          Sesli asistan etkinleştirme
          Manuel
          Sesli asistan uyumlu
          • Apple Siri
          • Google Asistan

        • Aksesuarlar

          Ses kablosu
          2,5-3,5 mm stereo kablo, U=1,2 m
          Şarj kablosu
          USB-C kablosu, 500 mm
          Birlikte verilen adaptörler
          Uçak adaptörü
          Diğerleri
          1 adet sert taşıma çantası
          Hızlı Başlangıç Kılavuzu
          Evet

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          5,15  cm
          Yükseklik
          20,35  cm
          Ağırlık
          0,36  kg
          Genişlik
          19  cm

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          7,69  cm
          EAN
          48 95229 10839 4
          Yükseklik
          21,67  cm
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Genişlik
          20,9  cm
          Brüt ağırlık
          1,068  kg
          Net ağırlık
          0,387  kg
          Dara ağırlığı
          0,681  kg
          Ambalaj türü
          Kutu
          Raf yerleşimi tipi
          Asılabilir

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          3
          Uzunluk
          25,4  cm
          Genişlik
          22,8  cm
          Yükseklik
          26  cm
          Brüt ağırlık
          3,655  kg
          Dara ağırlığı
          2,494  kg
          Net ağırlık
          1,161  kg
          GTIN
          1 48 95229 10839 1

        • UPC

          UPC
          8 40063 20164 4

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