40 mm sürücüler. Doğal, dengeli ses

Bu Yüksek Çözünürlüklü Ses sertifikalı kulaklıkların mükemmel ayarlanmış sürücüleri ANC açık da olsa kapalı da olsa dengeli sesler sunar. Kusursuz ve etkileyici bas baskın değildir. Orta aralık frekansları ise dolgun ve nettir. Yüksek frekanslar kusursuz detaylara sahiptir.