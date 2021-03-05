Nerede olursanız olun müziğin keyfini çıkarın.
Daima sevdiğiniz müziği dinleyebileceğiniz ideal yerde olduğunuzu hayal edin. Özenle ayarlanmış sürücüler, mükemmel Aktif Gürültü Önleme ve doğru uyum bir araya gelerek nerede olursanız olun ideal bir müzik dinleme ortamı sunar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Nerede olursanız olun müziğin keyfini çıkarın.
Daima sevdiğiniz müziği dinleyebileceğiniz ideal yerde olduğunuzu hayal edin. Özenle ayarlanmış sürücüler, mükemmel Aktif Gürültü Önleme ve doğru uyum bir araya gelerek nerede olursanız olun ideal bir müzik dinleme ortamı sunar. Tüm faydaları görün
Nerede olursanız olun müziğin keyfini çıkarın.
Daima sevdiğiniz müziği dinleyebileceğiniz ideal yerde olduğunuzu hayal edin. Özenle ayarlanmış sürücüler, mükemmel Aktif Gürültü Önleme ve doğru uyum bir araya gelerek nerede olursanız olun ideal bir müzik dinleme ortamı sunar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Nerede olursanız olun müziğin keyfini çıkarın.
Daima sevdiğiniz müziği dinleyebileceğiniz ideal yerde olduğunuzu hayal edin. Özenle ayarlanmış sürücüler, mükemmel Aktif Gürültü Önleme ve doğru uyum bir araya gelerek nerede olursanız olun ideal bir müzik dinleme ortamı sunar. Tüm faydaları görün
Kulak üstü kablosuz kulaklıklar
Toplam:
Bu arkası kapalı kulak üstü kablosuz kulaklıklar, sesten malzemeye kadar kendinizi müziğe kaptırmanız için tasarlandı. Yumuşak hafızalı köpüğe sahip kulaklık başlığı yastıkları her kafa büyüklüğü ve şekli için uygundur. Ayrıca kulaklıklarınızı çıkardığınızda müzik duraklatılır.
Bu Yüksek Çözünürlüklü Ses sertifikalı kulaklıkların mükemmel ayarlanmış sürücüleri ANC açık da olsa kapalı da olsa dengeli sesler sunar. Kusursuz ve etkileyici bas baskın değildir. Orta aralık frekansları ise dolgun ve nettir. Yüksek frekanslar kusursuz detaylara sahiptir.
Nerede olursanız olun mükemmel ses düzeyinde dinleyin. Uyarlanabilir gürültü engelleme özelliği, bir harici mikrofon ve bir dahili mikrofonu sayesinde istenmeyen sesleri engelleyerek şarkının keyfini çıkarmanızı sağlar. Farkındalık Modu ise istediğiniz zaman dünyaya bağlanmanızı sağlar.
Kulaklık başlıklarının her birindeki iki mikrofon, sesinize odaklanırken etrafınızdaki gürültüyü önemli ölçüde azaltır. Tam entegre Google Asistan ve Alexa, favori çalma listelerinizi istediğiniz anda bulmak için yardıma hazırdır.
Tam şarj bir günden fazla dinleme süresi, 15 dakikalık hızlı şarj ise 6 saat oynatma süresi sunar. Kolay saklama için düz olarak katlanabilen tasarıma sahip kulaklık başlıklarında, müzik ve aramalar için dokunmatik kontroller ve ANC için düğmeler bulunur.
Kesintisiz Bluetooth bağlantısı ve iOS cihazlar için AAC desteği ile Android veya Windows için aptX HD desteği sayesinde akış sırasında en iyi sesi sunar. Kablolu dinleme için çıkarılabilir kabloyu yüksek çözünürlüklü ekipmana takabilirsiniz.
Philips Kulaklık uygulaması, ön ayarlı ANC modları arasında geçiş yaparak gürültü engelleme seviyesini ayarlamanıza olanak sağlar. Aynı zamanda özel ekolayzıra sahiptir ve akıştaki müziği kontrol etmek veya şarkı bilgisine ulaşmak için uygulamayı kullanabilirsiniz.
Google Fast Pair, tek dokunuşla kulaklığınızı uyumlu bir Android cihazına bağlamanıza imkan tanır. Kulaklığı Android cihazın yakınına koyduğunuzda otomatik olarak bağlanmak isteyip istemediğiniz sorulur.
Hafif alüminyum ve sorumlu şekilde tedarik edilmiş Muirhead deri, kablosuz kulaklıkların sunduğu ses kalitesi kadar yüksek kalitede görünüm sunar. Kulaklık başlığı halkasının alüminyum malzemesi mat koyu saten renktedir ve kabartmalı Philips Fidelio logosuna sahiptir. Kulaklığı çıkardığınızda müzik otomatik olarak duraklatılır.
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