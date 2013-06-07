Cila ve Hassas gibi 5 mod arasından seçim yapın

DiamondClean ile her gün hem dişlerinizi fırçalayın hem de ferahlayın. 5 mod seçeneğimiz tüm diş fırçalama ihtiyaçlarınızı karşılar: Olağanüstü günlük temizlik için Temizleme modu; diş etine nazikçe masaj yapmak için Diş Eti Bakımı modu; gülümsemenize parlaklık katmak için Cila modu; hassas diş etlerini nazik fakat etkili bir şekilde temizlemek için Hassas mod ve diş yüzeyindeki lekeleri temizlemek için ideal olan Beyaz modu.