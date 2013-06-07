Bir ömür boyunca daha beyaz ve sağlıklı dişler
Sonicare'in en iyi beyazlatma performansı, en zarif Philips Sonicare şarjlı diş fırçamızda. Sonicare'e geçin. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bir ömür boyunca daha beyaz ve sağlıklı dişler
Sonicare'in en iyi beyazlatma performansı, en zarif Philips Sonicare şarjlı diş fırçamızda. Sonicare'e geçin. Tüm faydaları görün
Bir ömür boyunca daha beyaz ve sağlıklı dişler
Sonicare'in en iyi beyazlatma performansı, en zarif Philips Sonicare şarjlı diş fırçamızda. Sonicare'e geçin. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bir ömür boyunca daha beyaz ve sağlıklı dişler
Sonicare'in en iyi beyazlatma performansı, en zarif Philips Sonicare şarjlı diş fırçamızda. Sonicare'e geçin. Tüm faydaları görün
Sık ve yüksek kaliteli fırça kılları, normal bir diş fırçasına kıyasla 7 kata kadar daha fazla plağı yok eder.
Diş yüzeyindeki lekeleri nazik fakat etkili bir şekilde temizlemek için DiamondClean fırça başlığımızı diş fırçanıza takın. Merkezde bulunan çok sayıda leke temizleme kılı, yalnızca 7 gün içinde 2 kata kadar daha beyaz bir gülümsemeye kavuşmanızı sağlar.*
DiamondClean fırça başlığınızın optimum temizleme performansı, diş eti sağlığınızı 2 haftada iyileştirir*. Diş eti çizgisinde normal diş fırçalarına kıyasla 7 kata kadar daha fazla plağı yok eden bu fırça başlığıyla* sağlıklı bir gülümsemeye kavuşacaksınız.
DiamondClean ile her gün hem dişlerinizi fırçalayın hem de ferahlayın. 5 mod seçeneğimiz tüm diş fırçalama ihtiyaçlarınızı karşılar: Olağanüstü günlük temizlik için Temizleme modu; diş etine nazikçe masaj yapmak için Diş Eti Bakımı modu; gülümsemenize parlaklık katmak için Cila modu; hassas diş etlerini nazik fakat etkili bir şekilde temizlemek için Hassas mod ve diş yüzeyindeki lekeleri temizlemek için ideal olan Beyaz modu.
Lüks USB seyahat çantası, yolda asla hazırlıksız yakalanmamanız için şarj işlevi de görür. Diş fırçanızı çantaya koyun ve çantayı dizüstü bilgisayarınıza veya elektrik prizine takın. Seyahat sırasında ekstra hijyen için fırça başlığı tutucu da verilir. Diş fırçanızı evde şarj etmek için kullanabileceğiniz zarif cam şarj cihazı ise banyonuzda şık durur ve dişlerinizi fırçaladıktan sonra diş fırçanızı durulamak için de kullanılabilir. Diş fırçanızı şarj etmek için cama koymanız yeterlidir. Tek şarj düzenli kullanımda iki hafta dayanır.
Philips Sonicare'in gelişmiş sonic teknolojisi dişlerin arasına su darbeleri uygular ve fırça darbeleri plağı kırıp uzaklaştırarak olağanüstü günlük temizlik sağlar.
Dişlerinizi iyice fırçalamak yalnızca 2 dakikanızı alır. QuadPacer, ağzınızın her bölgesini yeterince temizlediğinizi size bildirirken SmarTimer, toplam sürenin dolduğunu haber verir. Bu iki işlev, her zaman önerilen diş fırçalama süresine ulaşmanıza yardımcı olur.
DiamondClean diş fırçası sapının benzersiz şekli ve fırça başlıklarımız, diş arkası gibi en zor noktaların bile derinlemesine temizlenmesini sağlar.
Yeniliklere alışmak her zaman çabuk olmayabilir. Bu yüzden kolay başlangıç programımız, yeni diş fırçanızı kullanmaya başladıktan sonra ilk 14 kullanımda fırçalama gücünü kademeli ve nazik bir şekilde artırma seçeneği sunar.
İhtiyaçlarınız ne olursa olsun, DiamondClean'in güvenli bir diş fırçalama deneyimi sunacağından emin olabilirsiniz. Sonic teknolojimiz diş telleri, dolgular, diş taçları ve diş kaplamalarıyla kullanıma uygundur; hatta diş eti hastalıklarının günlük tedavisinde bile kullanılabilir.
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