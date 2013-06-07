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    Philips Sonicare DiamondClean

    Sonic şarjlı diş fırçası

    HX9352/04
    Sonicare
    Genel Derecelendirme / 5
    1 ödül
    Sonicare
    • Bir ömür boyunca daha beyaz ve sağlıklı dişler Bir ömür boyunca daha beyaz ve sağlıklı dişler Bir ömür boyunca daha beyaz ve sağlıklı dişler
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      Philips Sonicare DiamondClean Sonic şarjlı diş fırçası

      HX9352/04
      Genel Derecelendirme / 5
      1 ödül

      Bir ömür boyunca daha beyaz ve sağlıklı dişler

      Sonicare'in en iyi beyazlatma performansı, en zarif Philips Sonicare şarjlı diş fırçamızda. Sonicare'e geçin. Tüm faydaları görün

      Philips Sonicare DiamondClean Sonic şarjlı diş fırçası

      Bir ömür boyunca daha beyaz ve sağlıklı dişler

      Sonicare'in en iyi beyazlatma performansı, en zarif Philips Sonicare şarjlı diş fırçamızda. Sonicare'e geçin. Tüm faydaları görün

      Bir ömür boyunca daha beyaz ve sağlıklı dişler

      Sonicare'in en iyi beyazlatma performansı, en zarif Philips Sonicare şarjlı diş fırçamızda. Sonicare'e geçin. Tüm faydaları görün

      Philips Sonicare DiamondClean Sonic şarjlı diş fırçası

      Bir ömür boyunca daha beyaz ve sağlıklı dişler

      Sonicare'in en iyi beyazlatma performansı, en zarif Philips Sonicare şarjlı diş fırçamızda. Sonicare'e geçin. Tüm faydaları görün

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        DiamondClean

        DiamondClean

        Sonic şarjlı diş fırçası

        Toplam:

        Bir ömür boyunca daha beyaz ve sağlıklı dişler

        En iyi Philips Sonicare beyazlatıcı sonik diş fırçası

        • 5 mod
        • 2 fırça başlığı
        • Cam şarj cihazı, seyahat kabı
        • Cilalama modu
        Normal bir diş fırçasına kıyasla 7 kata kadar daha fazla plağı yok eder

        Normal bir diş fırçasına kıyasla 7 kata kadar daha fazla plağı yok eder

        Sık ve yüksek kaliteli fırça kılları, normal bir diş fırçasına kıyasla 7 kata kadar daha fazla plağı yok eder.

        DiamondClean fırça başlığımızla 1 haftada daha beyaz bir gülümsemeye kavuşun*

        DiamondClean fırça başlığımızla 1 haftada daha beyaz bir gülümsemeye kavuşun*

        Diş yüzeyindeki lekeleri nazik fakat etkili bir şekilde temizlemek için DiamondClean fırça başlığımızı diş fırçanıza takın. Merkezde bulunan çok sayıda leke temizleme kılı, yalnızca 7 gün içinde 2 kata kadar daha beyaz bir gülümsemeye kavuşmanızı sağlar.*

        Diş eti sağlığını yalnızca 2 haftada iyileştirir*

        Diş eti sağlığını yalnızca 2 haftada iyileştirir*

        DiamondClean fırça başlığınızın optimum temizleme performansı, diş eti sağlığınızı 2 haftada iyileştirir*. Diş eti çizgisinde normal diş fırçalarına kıyasla 7 kata kadar daha fazla plağı yok eden bu fırça başlığıyla* sağlıklı bir gülümsemeye kavuşacaksınız.

        Cila ve Hassas gibi 5 mod arasından seçim yapın

        Cila ve Hassas gibi 5 mod arasından seçim yapın

        DiamondClean ile her gün hem dişlerinizi fırçalayın hem de ferahlayın. 5 mod seçeneğimiz tüm diş fırçalama ihtiyaçlarınızı karşılar: Olağanüstü günlük temizlik için Temizleme modu; diş etine nazikçe masaj yapmak için Diş Eti Bakımı modu; gülümsemenize parlaklık katmak için Cila modu; hassas diş etlerini nazik fakat etkili bir şekilde temizlemek için Hassas mod ve diş yüzeyindeki lekeleri temizlemek için ideal olan Beyaz modu.

        USB şarjlı seyahat çantası ve cam şarj cihazı

        USB şarjlı seyahat çantası ve cam şarj cihazı

        Lüks USB seyahat çantası, yolda asla hazırlıksız yakalanmamanız için şarj işlevi de görür. Diş fırçanızı çantaya koyun ve çantayı dizüstü bilgisayarınıza veya elektrik prizine takın. Seyahat sırasında ekstra hijyen için fırça başlığı tutucu da verilir. Diş fırçanızı evde şarj etmek için kullanabileceğiniz zarif cam şarj cihazı ise banyonuzda şık durur ve dişlerinizi fırçaladıktan sonra diş fırçanızı durulamak için de kullanılabilir. Diş fırçanızı şarj etmek için cama koymanız yeterlidir. Tek şarj düzenli kullanımda iki hafta dayanır.

        Philips Sonicare'in gelişmiş sonic teknolojisi

        Philips Sonicare'in gelişmiş sonic teknolojisi

        Philips Sonicare'in gelişmiş sonic teknolojisi dişlerin arasına su darbeleri uygular ve fırça darbeleri plağı kırıp uzaklaştırarak olağanüstü günlük temizlik sağlar.

        Zamanlayıcıları kullanarak dişlerinizi 2 dakika fırçaladığınızdan emin olun

        Zamanlayıcıları kullanarak dişlerinizi 2 dakika fırçaladığınızdan emin olun

        Dişlerinizi iyice fırçalamak yalnızca 2 dakikanızı alır. QuadPacer, ağzınızın her bölgesini yeterince temizlediğinizi size bildirirken SmarTimer, toplam sürenin dolduğunu haber verir. Bu iki işlev, her zaman önerilen diş fırçalama süresine ulaşmanıza yardımcı olur.

        Açılı boyun tasarımı, ulaşılması zor noktaları temizlemenize yardımcı olur

        Açılı boyun tasarımı, ulaşılması zor noktaları temizlemenize yardımcı olur

        DiamondClean diş fırçası sapının benzersiz şekli ve fırça başlıklarımız, diş arkası gibi en zor noktaların bile derinlemesine temizlenmesini sağlar.

        Kolay başlangıç programı sizi Philips Sonicare rutininize alıştırır

        Kolay başlangıç programı sizi Philips Sonicare rutininize alıştırır

        Yeniliklere alışmak her zaman çabuk olmayabilir. Bu yüzden kolay başlangıç programımız, yeni diş fırçanızı kullanmaya başladıktan sonra ilk 14 kullanımda fırçalama gücünü kademeli ve nazik bir şekilde artırma seçeneği sunar.

        Ağız sağlığı ihtiyaçlarınız için güvenli ve nazik

        Ağız sağlığı ihtiyaçlarınız için güvenli ve nazik

        İhtiyaçlarınız ne olursa olsun, DiamondClean'in güvenli bir diş fırçalama deneyimi sunacağından emin olabilirsiniz. Sonic teknolojimiz diş telleri, dolgular, diş taçları ve diş kaplamalarıyla kullanıma uygundur; hatta diş eti hastalıklarının günlük tedavisinde bile kullanılabilir.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım ve kaplama

          Renk
          Siyah

        • Servis

          Garanti
          2 yıllık sınırlı garanti

        • Modlar

          Temizle
          Olağanüstü günlük temizlik için
          Beyaz
          Yüzey lekelerini yok eder
          Diş Eti Bakımı
          Diş etine nazikçe masaj yapar
          Lehçe
          Dişlerinizi parlatın
          Hassas
          Hassas diş ve diş eti temizliği

        • Kullanım kolaylığı

          Ekran
          Işıklı ekran
          Fırça başlığı sistemi
          Kolay takılabilir fırça başlıkları
          Gövde
          İnce, ergonomik tasarım
          Şarj göstergesi
          Işıklı simge, pil ömrünü belirtir
          Fırçalama süresi
          3 haftaya kadar**

        • Teknik özellikler

          Pil
          Şarj edilebilir
          Çalışma süresi (doludan boşa)
          3 haftaya kadar**
          Pil tipi
          Lityum İYON

        • Temizleme performansı

          Hız
          Dakikada 62.000'e kadar fırça hareketi
          Performans
          7 kata kadar daha fazla plağı yok eder*
          Sağlık açısından faydalı
          Diş eti sağlığını yalnızca iki haftada iyileştirir
          Dişleri beyazlatır
          Dişleri 2 kat daha fazla beyazlatır*
          Zamanlayıcı
          Quadpacer ve SmarTimer

        • Güç

          Gerilim
          100-240 V, 50-60 Hz

        • Dahil olan ürünler

          Fırça başlıkları
          2 standart DiamondClean
          Gövde
          1 DiamondClean
          Seyahat çantası
          USB seyahat tipi şarj cihazı
          Cam şarj cihazı
          1

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              Yorumlar

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              • Normal bir diş fırçasına kıyasla 7 kata kadar daha fazla plağı yok eder
              • *temizleme modunda, günlük iki sefer iki dakikalık fırçalama süresine göre
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