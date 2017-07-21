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    • Üstün beyazlatma için fırça başlığı Üstün beyazlatma için fırça başlığı Üstün beyazlatma için fırça başlığı

      Philips Sonicare Optimal White 2'li fırça başlıkları

      HX6062/87

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      Üstün beyazlatma için fırça başlığı

      Klinik olarak test edilmiş bu Philips Sonicare yedek diş beyazlatma fırçası başlığıyla daha parlak bir gülümsemeye sahip olun. Her gün olağanüstü bir temizlik deneyimi yaşarken sadece bir hafta sonra sonuçları fark edin.

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      Philips Sonicare Optimal White 2'li fırça başlıkları

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      Optimal White
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      Optimal White

      2'li fırça başlıkları

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      Üstün beyazlatma için fırça başlığı

      Bir haftada %100 daha beyaz dişler*

      • Bir haftada %100 daha beyaz dişler*
      • 7 kat daha fazla plağı yok eder*
      • Orta yumuşak
      • 2'li paket
      Yalnızca bir haftada %100'e kadar daha fazla leke çıkarma

      Yalnızca bir haftada %100'e kadar daha fazla leke çıkarma

      Bu fırça başlığının merkezi leke çıkarıcı pedi sayesinde daha beyaz dişlere ulaşmak artık çok kolay. Elmas şekilli fırça kılları yüzey temasını artırmak ve lekeleri daha etkili bir şekilde temizlemek için tasarlanmıştır. Yalnızca bir haftada %100'e kadar daha beyaz dişlerle sonuçlar kendi kendini göstermektedir.*

      Normal bir diş fırçasına kıyasla 7 kata kadar daha fazla plağı yok eder

      Normal bir diş fırçasına kıyasla 7 kata kadar daha fazla plağı yok eder

      Beyazlatıcı fırça başlığımız, manuel bir diş fırçasına kıyasla 7 kata kadar daha fazla plağı yok etmek için yoğun şekilde dizilmiş fırça kıllarına sahiptir ve ağzınızın her yerinde ferahlatıcı bir temizlik sağlar.

      Kanıtlanmış Sonicare teknolojisi

      Kanıtlanmış Sonicare teknolojisi

      Milyonlarca kişinin tercih ettiği temizliği deneyimleyin. Philips Sonicare diş fırçaları, dakikada 62.000 fırça hareketiyle plakları nazik olduğu kadar etkili bir şekilde temizler ve dişlerinizi ve diş etlerinizi korur. Sonicare Fluid Action, diş aralarının derinliklerine ve diş etleri boyunca sıvı yönlendirerek fırça kıllarını destekler.

      Etkili ağız bakımı sağladığı kanıtlanmıştır

      Etkili ağız bakımı sağladığı kanıtlanmıştır

      Tüm Philips Sonicare fırça başlıkları titizlikle tasarlanır ve klinik testlerden geçirilir. Böylece kalite, güvenlik ve performans açısından en yüksek standardı karşıladıklarından emin olabilirsiniz.

      BrushSync hatırlatmalarıyla daima en iyi fırçalama performansı

      BrushSync hatırlatmalarıyla daima en iyi fırçalama performansı

      Fırça başlıklarının etkisinin üç ay sonra azalmaya başladığını biliyor muydunuz? Diş hekimleri fırça başlığınızı düzenli olarak değiştirmenizi tavsiye eder. Bu nedenle Philips Sonicare diş fırçaları BrushSync teknolojisine sahiptir. Ne sıklıkta ve ne kadar sert fırçaladığınızı takip eder ve fırça başlığınızı yenisiyle değiştirmenin zamanı geldiğinde hatırlatmada bulunur.

      Tüm Philips Sonicare takılıp çıkarılabilir diş fırçası gövdelerine uyar.

      Tüm Philips Sonicare takılıp çıkarılabilir diş fırçası gövdelerine uyar.

      Bu fırça başlığı tüm Philips Sonicare elektrikli diş fırçalarıyla uyumludur.*** Kolayca takıp çıkartarak zahmetsizce değiştirebilir ve temizleyebilirsiniz.

      %70 biyo-bazlı plastikten üretilmiştir**

      %70 biyo-bazlı plastikten üretilmiştir**

      Ürünlerimizde fosil yakıt bazlı plastik kullanımını azaltmak için çalışıyoruz. Bu nedenle bu fırça başlığında kullanılan plastiğin %70'i biyo-bazlıdır.**

      Kağıt bazlı geri dönüştürülebilir ambalaj

      Kağıt bazlı geri dönüştürülebilir ambalaj

      Tüm fırça başlıklarımız, alt yapısı bulunan tesisler tarafından geri dönüştürülebilen kağıt bazlı ambalajlarda sunulur.

      Teknik Özellikler

      • Tasarım ve kaplama

        Renk
        Beyaz
        Fırçanın yumuşaklık derecesi
        Orta yumuşak
        Fırça başlığı değiştirme hatırlatması
        Mavi fırça kıllarının renginin solması
        Boyut
        Standart
        Akıllı Fırça Başlığı Algılaması
        Evet

      • Uyumluluk

        Fırça başlığı sistemi
        Takılıp çıkarılabilir
        Şunun için uygun değildir:
        Philips One

      • Dahil olan ürünler

        Fırça başlıkları
        2 W2 Optimal Beyaz

      • Kalite ve performans

        Değiştirme
        Her 3 ayda bir
        Test edildi
        (optimum kullanım için)
        Avantaj
        • Diş eti sağlığı
        • Plak temizliği
        • Leke Çıkarma/Beyazlatma

      Badge-D2C

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      Yorumlar

      • beyaz modda, manuel diş fırçasına kıyasla.
      • *kütle dengesi esasına dayalı olarak fırça başlığının plastiğine ayrılmıştır.
      • **Philips One fırça gövdeleriyle uyumlu değildir.

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