60 saniyede kapsamlı temizlik için kolay doldurulabilir 250 ml su haznesi***

Kolay doldurulan, çıkarılabilir 250 ml su haznesi, 60 saniyelik tam temizleme seansı ve hatta Deep Clean modunda 90 saniyeye kadar kullanım için yeteri miktarda su alabilir. Böylece ağız temizliğinizin ortasında doldurmak için durmanız gerekmez. Sonraki kullanımınızdan önce, hazneyi çevirerek çıkarıp üstten doldurun veya yan taraftaki su doldurma girişini kullanın. Daha hızlı kuruması için kullandıktan sonra girişi açık bırakın.