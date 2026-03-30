ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Diş eti çizgisinin altı da dahil olmak üzere kapsamlı bakım
  • Diş eti çizgisinin altı da dahil olmak üzere kapsamlı bakım
  • Diş eti çizgisinin altı da dahil olmak üzere kapsamlı bakım
  • Diş eti çizgisinin altı da dahil olmak üzere kapsamlı bakım
  • Diş eti çizgisinin altı da dahil olmak üzere kapsamlı bakım
  • Diş eti çizgisinin altı da dahil olmak üzere kapsamlı bakım
  • Diş eti çizgisinin altı da dahil olmak üzere kapsamlı bakım
  • Diş eti çizgisinin altı da dahil olmak üzere kapsamlı bakım
  • Diş eti çizgisinin altı da dahil olmak üzere kapsamlı bakım
  • Diş eti çizgisinin altı da dahil olmak üzere kapsamlı bakım
  • Diş eti çizgisinin altı da dahil olmak üzere kapsamlı bakım
  • Diş eti çizgisinin altı da dahil olmak üzere kapsamlı bakım
  • Diş eti çizgisinin altı da dahil olmak üzere kapsamlı bakım
  • Diş eti çizgisinin altı da dahil olmak üzere kapsamlı bakım
  • Diş eti çizgisinin altı da dahil olmak üzere kapsamlı bakım
  • Diş eti çizgisinin altı da dahil olmak üzere kapsamlı bakım
  • Diş eti çizgisinin altı da dahil olmak üzere kapsamlı bakım
  • Diş eti çizgisinin altı da dahil olmak üzere kapsamlı bakım
  • Diş eti çizgisinin altı da dahil olmak üzere kapsamlı bakım
  • Diş eti çizgisinin altı da dahil olmak üzere kapsamlı bakım
  • Diş eti çizgisinin altı da dahil olmak üzere kapsamlı bakım
  • Diş eti çizgisinin altı da dahil olmak üzere kapsamlı bakım
  • Diş eti çizgisinin altı da dahil olmak üzere kapsamlı bakım
  • Diş eti çizgisinin altı da dahil olmak üzere kapsamlı bakım

Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000Ağız Duşu

HX3826/31

Diş eti çizgisinin altı da dahil olmak üzere kapsamlı bakım
Philips Sonicare Kablosuz Ağız Duşu 3000 ile eksiksiz ağız bakımının keyfini çıkarın. Quad Stream teknolojisi, diş eti sağlığını 2 hafta içinde iyileştirmeye yardımcı olur. Dişlerin arasını ve diş eti çizgisinin altını derinlemesine temizleyerek plağın %99'una kadarını giderirken diş etlerine karşı nazik davranır*
Tüm avantajları görüntüleyin

Diş eti çizgisinin altındaki plağın %99'una kadarını temizler*

Diş eti çizgisinin altı da dahil olmak üzere kapsamlı bakım

  • Quad Stream teknolojisi

  • Diş eti çizgisinin altındaki plağın %99'una kadarını nazikçe temizler*

  • Diş plağını temizlemede diş arası fırçalarına göre 2 kata kadar daha etkilidir**

  • 2 mod ve 3 basınç ayarı

  • 40 günlük pil ömrü****

Quad Stream teknolojisi: hassas ve etkili plak temizliği

Quad Stream teknolojisi: hassas ve etkili plak temizliği

Benzersiz X şeklindeki başlığıyla Quad Stream teknolojisi, daha az çaba ile daha fazla alana ulaşır. Nazik ancak etkili akışlar, hassas ayarlanmış açılarıyla yalnızca fırçalamanın ulaşamadığı yerlere, diş eti çizgisinin 6 mm altındaki plağın kalabileceği ceplere ulaşır. Böylece %99'a varan oranda plağı nazikçe temizler*.

Plak temizliğinde 2 kata kadar daha etkili**

Plak temizliğinde 2 kata kadar daha etkili**

Quad Stream teknolojisiyle klinik olarak kanıtlanmış üstün diş eti sağlığı. Sonicare Kablosuz Ağız Duşu 3000, plak temizliğinde arayüz fırçalarına göre 2 kata kadar daha etkilidir**. Diş eti sağlığını yalnızca 2 hafta içinde iyileştirmeye yardımcı olur**.

60 saniyede kapsamlı temizlik için kolay doldurulabilir 250 ml su haznesi***

60 saniyede kapsamlı temizlik için kolay doldurulabilir 250 ml su haznesi***

Kolay doldurulan, çıkarılabilir 250 ml su haznesi, 60 saniyelik tam temizleme seansı ve hatta Deep Clean modunda 90 saniyeye kadar kullanım için yeteri miktarda su alabilir. Böylece ağız temizliğinizin ortasında doldurmak için durmanız gerekmez. Sonraki kullanımınızdan önce, hazneyi çevirerek çıkarıp üstten doldurun veya yan taraftaki su doldurma girişini kullanın. Daha hızlı kuruması için kullandıktan sonra girişi açık bırakın.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Feragatnameler

  1. Laboratuvar ortamında yapılan bir çalışmada, Quad Stream uç kullanılarak 6 mm derinliğe kadar periodontal ceplerde

  2. ABD'de 2022 yılında 372 katılımcıyla gerçekleştirilen çalışma

  3. Clean modunda

  4. Günde 1 dakikalık 1 ağız duşu kullanım seansı temel alınmıştır

  5. Laboratuvar ortamında yapılan bir çalışmaya dayanmaktadır; gerçek sonuçlar farklılık gösterebilir

  6. Laboratuvar ortamında yapılan bir çalışmada Classic Uç ile karşılaştırıldığında; gerçek sonuçlar farklılık gösterebilir

  7. Deep Clean modunda