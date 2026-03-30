2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
HX3826/31
Quad Stream teknolojisi
Diş eti çizgisinin altındaki plağın %99'una kadarını nazikçe temizler*
Diş plağını temizlemede diş arası fırçalarına göre 2 kata kadar daha etkilidir**
2 mod ve 3 basınç ayarı
40 günlük pil ömrü****
Benzersiz X şeklindeki başlığıyla Quad Stream teknolojisi, daha az çaba ile daha fazla alana ulaşır. Nazik ancak etkili akışlar, hassas ayarlanmış açılarıyla yalnızca fırçalamanın ulaşamadığı yerlere, diş eti çizgisinin 6 mm altındaki plağın kalabileceği ceplere ulaşır. Böylece %99'a varan oranda plağı nazikçe temizler*.
Quad Stream teknolojisiyle klinik olarak kanıtlanmış üstün diş eti sağlığı. Sonicare Kablosuz Ağız Duşu 3000, plak temizliğinde arayüz fırçalarına göre 2 kata kadar daha etkilidir**. Diş eti sağlığını yalnızca 2 hafta içinde iyileştirmeye yardımcı olur**.
Kolay doldurulan, çıkarılabilir 250 ml su haznesi, 60 saniyelik tam temizleme seansı ve hatta Deep Clean modunda 90 saniyeye kadar kullanım için yeteri miktarda su alabilir. Böylece ağız temizliğinizin ortasında doldurmak için durmanız gerekmez. Sonraki kullanımınızdan önce, hazneyi çevirerek çıkarıp üstten doldurun veya yan taraftaki su doldurma girişini kullanın. Daha hızlı kuruması için kullandıktan sonra girişi açık bırakın.
Yorumlar
Laboratuvar ortamında yapılan bir çalışmada, Quad Stream uç kullanılarak 6 mm derinliğe kadar periodontal ceplerde
ABD'de 2022 yılında 372 katılımcıyla gerçekleştirilen çalışma
Clean modunda
Günde 1 dakikalık 1 ağız duşu kullanım seansı temel alınmıştır
Laboratuvar ortamında yapılan bir çalışmaya dayanmaktadır; gerçek sonuçlar farklılık gösterebilir
Laboratuvar ortamında yapılan bir çalışmada Classic Uç ile karşılaştırıldığında; gerçek sonuçlar farklılık gösterebilir
Deep Clean modunda