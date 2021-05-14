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    Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000

    Ağız Duşu

    HX3826/31
    Sonicare
    Genel Derecelendirme / 5
    Sonicare
    • QuadStream teknolojisi diş arası temizliğinde çığır açıyor QuadStream teknolojisi diş arası temizliğinde çığır açıyor QuadStream teknolojisi diş arası temizliğinde çığır açıyor
      -{discount-value}

      Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 Ağız Duşu

      HX3826/31
      Genel Derecelendirme / 5

      QuadStream teknolojisi diş arası temizliğinde çığır açıyor

      Daha sağlıklı diş etlerine sahip olmak için dişlerinizin arasını kolayca ve derinlemesine temizleyin. Benzersiz Quad Stream uç kısmı, her seferinde daha etkili diş arası temizliği için daha az çabayla daha fazla alanı temizlemenizi sağlar. Böylece diş arası temizleyici ile kolayca dişlerinizi temizleyebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 Ağız Duşu

      QuadStream teknolojisi diş arası temizliğinde çığır açıyor

      Daha sağlıklı diş etlerine sahip olmak için dişlerinizin arasını kolayca ve derinlemesine temizleyin. Benzersiz Quad Stream uç kısmı, her seferinde daha etkili diş arası temizliği için daha az çabayla daha fazla alanı temizlemenizi sağlar. Böylece diş arası temizleyici ile kolayca dişlerinizi temizleyebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      QuadStream teknolojisi diş arası temizliğinde çığır açıyor

      Daha sağlıklı diş etlerine sahip olmak için dişlerinizin arasını kolayca ve derinlemesine temizleyin. Benzersiz Quad Stream uç kısmı, her seferinde daha etkili diş arası temizliği için daha az çabayla daha fazla alanı temizlemenizi sağlar. Böylece diş arası temizleyici ile kolayca dişlerinizi temizleyebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 Ağız Duşu

      QuadStream teknolojisi diş arası temizliğinde çığır açıyor

      Daha sağlıklı diş etlerine sahip olmak için dişlerinizin arasını kolayca ve derinlemesine temizleyin. Benzersiz Quad Stream uç kısmı, her seferinde daha etkili diş arası temizliği için daha az çabayla daha fazla alanı temizlemenizi sağlar. Böylece diş arası temizleyici ile kolayca dişlerinizi temizleyebilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        Cordless Power Flosser 3000

        Cordless Power Flosser 3000

        Ağız Duşu

        - {discount-value}

        Toplam:

        QuadStream teknolojisi diş arası temizliğinde çığır açıyor

        Uygulanan alanlarda plağı %99,9'a* varan oranlarda yok eder

        • Quad Stream teknolojisi
        • Darbeli dalgalar sizi yönlendirir
        Daha hızlı ve daha etkili diş arası temizliği için Quad Stream teknolojisi

        Daha hızlı ve daha etkili diş arası temizliği için Quad Stream teknolojisi

        X şekilli benzersiz Quad Stream başlığı, su akışını 4 ayrı su püskürmesine dönüştürerek dişlerin arasında ve diş eti çizgisi boyunca daha fazla alana ulaşır. İplerle uğraşmadan daha hızlı ve daha derinlemesine bir temizlik elde edin.

        Pulse Wave teknolojisi sizi her bir diş için yönlendirir

        Pulse Wave teknolojisi sizi her bir diş için yönlendirir

        Derin Temizlik modunda hassas su darbeleri sürekli olarak uygulanır ve sizi her bir diş için yönlendirir. Böylelikle her seferinde hatasız sonuçlar elde etmenizi sağlar.

        2 diş arası temizleme modu, 3 yoğunluk

        2 diş arası temizleme modu, 3 yoğunluk

        Gülümsemenize uygun temizliği seçin. Temizlik modu, etkili günlük temizlik için sürekli akış sağlar. Derin Temizlik modu daha derinlemesine bir temizlik için su darbeleri kullanır. Ayarlanabilir yoğunluk seviyesi rahatlığınıza göre uyarlanabilir.

        60 saniye içinde eksiksiz temizlik

        60 saniye içinde eksiksiz temizlik

        Cihazı her yönde kullanabilmek için 360 derece dönen başlık ile ulaşılması zor bölgelere erişin. Uygulamanın başından sonuna kadar sadece 60 saniye içerisinde derinlemesine 360° temizlik elde edin.

        USB A - Küçük Fiş kablosu ile evrensel hızlı şarj

        USB A - Küçük Fiş kablosu ile evrensel hızlı şarj

        USB A - Küçük Fiş kablosu ile kolay şarj. Tek bir şarj ile 14 güne kadar temizlik yapabilirsiniz.

        Doldurması kolay 250 ml'lik hazne

        Doldurması kolay 250 ml'lik hazne

        250 ml'lik hazne kapasitesi, önerilen 60 saniyelik temizlik için yeterli miktarda su alır. Kolayca yeniden doldurmak için tek yapmanız gereken, hazneyi çevirerek çıkarmak ya da kolay dolum için yan doldurma kapağını kullanmaktır.

        Zahmetsiz teknik

        Zahmetsiz teknik

        Daha etkili diş arası temizliği için sadece doğrultun, düğmesine basın ve temizleyin. Ucu dişlerin arasına ve diş eti çizgisi boyunca doğrultun ve işini yapmasına izin verin!

        Noktasal temizlik için standart uç

        Noktasal temizlik için standart uç

        Standart tek akışlı uç, ihtiyaç duyduğunuzda noktasal temizlik sağlamak ve yemek artıklarını temizlemek için basıncı artırır.

        Teknik Özellikler

        • Güç

          Gerilim
          Voltaj ayarlı şarj cihazı

        • Servis

          Garanti
          2 yıllık sınırlı garanti

        • Kullanım kolaylığı

          Gövde
          İnce, ergonomik tasarım
          Başlık aparatı
          Kolayca takılıp çıkarılır

        • Performans

          Temizleme
          Tüm ağzı 60-90 saniyede temizler

        • Dahil olan ürünler

          F1 Standart başlık
          1
          F3 Quad Stream başlığı
          1
          Seyahat çantası
          1
          USB şarj kablosu
          1
          USB duvar adaptörü
          1
          Sonicare Kablosuz Elektrikli Diş Arası Temizleyici
          1

        • Modlar

          Temizle
          Her gün mükemmel temizlik için
          Yoğunluklar
          3 seviye
          Derinlemesine Temizlik
          Derinlemesine diş arası temizliği için

        • Tasarım ve kaplama

          Renk
          Beyaz

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • USB kablosu
        • Quadstream başlık
        • Sonicare Kablosuz Elektrikli Diş Arası Temizleyici 3000
        • Seyahat kesesi
        • Standart başlık

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            • İn-vitro çalışma kapsamında. Asıl sonuçlar farklılık gösterebilir.
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