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    Philips Sonicare 3100 series

    Sonic elektrikli diş fırçası

    HX3671/13
    Sonicare
    Genel Derecelendirme / 5
    Sonicare
    • Manuel diş fırçalarına elveda; Sonic teknolojisine merhaba deyin. Manuel diş fırçalarına elveda; Sonic teknolojisine merhaba deyin. Manuel diş fırçalarına elveda; Sonic teknolojisine merhaba deyin.
      -{discount-value}

      Philips Sonicare 3100 series Sonic elektrikli diş fırçası

      HX3671/13
      Genel Derecelendirme / 5

      Manuel diş fırçalarına elveda; Sonic teknolojisine merhaba deyin.

      Sonic teknolojisi ve fırçalarımızın hareketi bir araya geldiğinde, manuel diş fırçalarına kıyasla 3 kata kadar daha fazla* plağı nazikçe yok eder. Tüm faydaları görün

      Seçenekler:

      Philips Sonicare 3100 series Sonic elektrikli diş fırçası

      Manuel diş fırçalarına elveda; Sonic teknolojisine merhaba deyin.

      Sonic teknolojisi ve fırçalarımızın hareketi bir araya geldiğinde, manuel diş fırçalarına kıyasla 3 kata kadar daha fazla* plağı nazikçe yok eder. Tüm faydaları görün

      Manuel diş fırçalarına elveda; Sonic teknolojisine merhaba deyin.

      Sonic teknolojisi ve fırçalarımızın hareketi bir araya geldiğinde, manuel diş fırçalarına kıyasla 3 kata kadar daha fazla* plağı nazikçe yok eder. Tüm faydaları görün

      Seçenekler:

      Philips Sonicare 3100 series Sonic elektrikli diş fırçası

      Manuel diş fırçalarına elveda; Sonic teknolojisine merhaba deyin.

      Sonic teknolojisi ve fırçalarımızın hareketi bir araya geldiğinde, manuel diş fırçalarına kıyasla 3 kata kadar daha fazla* plağı nazikçe yok eder. Tüm faydaları görün

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        3100 series

        3100 series

        Sonic elektrikli diş fırçası

        - {discount-value}

        Toplam:

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        Manuel diş fırçalarına elveda; Sonic teknolojisine merhaba deyin.

        3 kata kadar daha fazla plağı yok eder*

        • Sonik titreşim teknolojisi
        • Basınç sensörü
        • QuadPacer ve SmarTimer
        • İnce, ergonomik tasarım
        Benzersiz teknolojimizle güçlü fakat nazik bir temizlik çözümüne sahip olun

        Benzersiz teknolojimizle güçlü fakat nazik bir temizlik çözümüne sahip olun

        Kılların güçlü titreşimi, diş aralarının derinlerinde ve diş eti çizginiz boyunca mikro kabarcıklar oluşturarak ferahlatıcı bir deneyim sunar. Normal diş fırçalarının iki ayda yaptığı temizliği yalnızca 2 dakikada yapabilirsiniz.** Dakikada 31.000 fırça darbesi dişlerinizi nazikçe temizler ve plağı kırıp uzaklaştırarak olağanüstü günlük temizlik sağlar.

        Normal bir diş fırçasına kıyasla plağı 3 kata kadar daha iyi yok eder*

        Normal bir diş fırçasına kıyasla plağı 3 kata kadar daha iyi yok eder*

        Gelişmiş sonic teknolojisine sahip Sonicare elektrikli diş fırçasının, normal diş fırçasına kıyasla plağı 3 kata kadar daha iyi* çıkardığı klinik olarak kanıtlanmıştır. Dişlerinizin üzerindeki ve diş eti çizgisindeki plağı ortadan kaldırırken diş etlerinizi korur.

        Dahili basınç sensörü dişlerinizi ve diş etinizi korur

        Dahili basınç sensörü dişlerinizi ve diş etinizi korur

        Dahili basınç sensörü, uyguladığınız basıncı otomatik olarak algılar, sizi uyarır ve diş etinizin korunmasına yardımcı olmak üzere diş fırçasının titreşimini azaltır. Diş fırçası, basıncı azaltmanızı hatırlatmak için bir vuruş sesi çıkarır. 10 kişiden 7'si bu özelliğin dişlerini daha iyi fırçalamalarına yardımcı olduğunu söyledi.

        SmarTimer ve QuadPacer ile diş fırçalama yönteminizi iyileştirin

        SmarTimer ve QuadPacer ile diş fırçalama yönteminizi iyileştirin

        2 dakikalık SmarTimer ve 30 saniyelik QuadPacer, eksiksiz bir temizlik sağlamak üzere ağzınızın içerisindeki tüm bölgeleri önerilen süre boyunca fırçalamanız için size yardımcı olur.

        Ergonomik tasarımı, diş fırçasını tutmayı ve kullanmayı kolaylaştırır

        Ergonomik tasarımı, diş fırçasını tutmayı ve kullanmayı kolaylaştırır

        İnce, hafif ve ergonomik tasarımı herhangi bir zorlanma olmadan olağanüstü bir ağız temizliği için diş fırçasını tutmayı ve kullanmayı kolaylaştırır.

        Diş fırçası başlıklarınızı ne zaman değiştirmeniz gerektiğini her zaman bilin

        Diş fırçası başlıklarınızı ne zaman değiştirmeniz gerektiğini her zaman bilin

        Tüm fırça başlıkları zaman içinde yıprandığından mükemmel ağız temizliği elde etmek için sizin de kendi fırça başlığınıza dikkat etmeniz gerekir. BrushSync teknolojimiz, fırça başlığınızı ne zamandan beri kullandığınızı ve dişlerinizi ne kadar sert fırçaladığınızı takip eder. Fırçanızın sapındaki BrushSync hatırlatıcı ve kısa sinyal sesi, başlığı değiştirme zamanı geldiğinde size haber verir.

        Geçişi kolaylaştırmak için Kolay Başlangıç

        Geçişi kolaylaştırmak için Kolay Başlangıç

        Bu yüzden Kolay Başlangıç programımız, yeni diş fırçanızı kullanmaya başladıktan sonra ilk 14 kullanımda fırçalama gücünü kademeli ve nazik bir şekilde artırma seçeneği sunar.

        14 günlük uzun pil ömrü

        14 günlük uzun pil ömrü

        14 güne kadar dayanan pil ömrü sayesinde uzun süreler boyunca diş fırçanızı şarj etmeden kullanabilirsiniz.

        Daha az kullanım. Daha fazla yeniden kullanma

        Daha az kullanım. Daha fazla yeniden kullanma

        Güç adaptörleri küçük görünebilir ancak bir araya geldiklerinde kullanılan plastiğin çevre üzerindeki etkisi çok büyüktür. Sadece Philips Sonicare 1000-4000 Serisi ürünlerimizde USB şarj cihazına geçerek 4 yılda 189.210 kg'a kadar daha az plastik kullanabiliyoruz. Bu önemli bir miktar, değil mi?

        Teknik Özellikler

        • Güç

          Gerilim
          DC5V

        • Teknik özellikler

          Pil
          Şarj edilebilir
          Çalışma süresi (doludan boşa)
          14 gün*****
          Pil tipi
          Lityum İYON

        • Tasarım ve kaplama

          Renk
          Beyaz

        • Servis

          Garanti
          2 yıllık sınırlı garanti

        • Kullanım kolaylığı

          Şarj göstergesi
          Pil durumunu gösteren ışık
          Fırça başlığı sistemi
          Kolay takılabilir fırça başlıkları
          Gövde
          İnce, ergonomik tasarım
          BrushSync Değiştirme Hatırlatıcısı
          • Değiştirme hatırlatıcısı
          • Diş fırçası başlıklarınızı ne zaman
          • değiştirmeniz gerektiğini her zaman bilin
          • Hatırlatıcı simgesi yanar
          • Daima en iyi sonuçları sağlamak için

        • Dahil olan ürünler

          Gövde
          1 3100 Serisi
          Şarj cihazı
          1
          Fırça başlığı
          1 C2 Plaklara Karşı Optimal Koruma

        • Temizleme performansı

          Performans
          5 kata kadar daha fazla plağı yok eder*
          Hız
          Dakikada 31.000'e kadar fırça hareketi
          Zamanlayıcı
          Quadpacer ve SmarTimer
          Basınç geri bildirimi
          Kullanıcıyı uyaran gövde titreşimi

        • Modlar

          Temizleme
          Olağanüstü günlük temizlik için

        • Akıllı sensör teknolojisi

          Basınç sensörü
          Dişler çok sert fırçalandığında uyarır
          BrushSync Değiştirme Hatırlatıcısı
          • Diş fırçası başlıklarınızı ne zaman
          • değiştirmeniz gerektiğini her zaman bilin

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            Yorumlar

            • daha sağlıklı diş ve diş etleri için normal diş fırçasına kıyasla
            • Bireysel sonuçlar farklılık gösterebilir
            • * Veri dosyası
            • **** Standart modda, günde iki kez iki dakikalık fırçalama süresine göre
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