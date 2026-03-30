2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
HX3333/24
Kompakt ve taşınabilir tasarım
Uygulanan alanlarda plağı %99,9'a varan oranda nazikçe giderir*
Diş ipine kıyasla %100'e kadar daha sağlıklı diş etleri**
3 temizleme modu
21 günlük pil ömrü***
Philips Sonicare Kompakt Ağız Duşu 1000; hassas, etkili ve taşınabilirdir. Ağız Duşu, dişlerinizin arasındaki ve diş etinizdeki plağın %99,9'a kadarını sadece 60 saniyede giderir*.
Philips Sonicare Kompakt Ağız Duşu 1000, diş eti sağlığını yalnızca 4 hafta içinde iyileştirmede diş ipine kıyasla %100 daha etkilidir**.
Ağız duşunun kompakt yapısı sizinle birlikte hareket edecek şekilde tasarlanmıştır. Katlanabilir 200 ml su haznesi, boşken ana gövde üzerine kaydırılarak seyahat ederken evde veya çantada kolayca saklanabilir.
Yorumlar
Laboratuvar ortamında yapılan bir çalışmaya göre; gerçek sonuçlar farklılık gösterebilir
4 hafta sonra, diş ipine kıyasla, Standard başlık ile
Günde 1 dakikalık 1 ağız duşu kullanım seansı temel alınmıştır