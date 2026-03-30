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  • Yalnızda 60 saniyede kullanımı kolay ağız duşu
  • Yalnızda 60 saniyede kullanımı kolay ağız duşu
  • Yalnızda 60 saniyede kullanımı kolay ağız duşu
  • Yalnızda 60 saniyede kullanımı kolay ağız duşu
  • Yalnızda 60 saniyede kullanımı kolay ağız duşu
  • Yalnızda 60 saniyede kullanımı kolay ağız duşu
  • Yalnızda 60 saniyede kullanımı kolay ağız duşu
  • Yalnızda 60 saniyede kullanımı kolay ağız duşu
  • Yalnızda 60 saniyede kullanımı kolay ağız duşu
  • Yalnızda 60 saniyede kullanımı kolay ağız duşu
  • Yalnızda 60 saniyede kullanımı kolay ağız duşu
  • Yalnızda 60 saniyede kullanımı kolay ağız duşu
  • Yalnızda 60 saniyede kullanımı kolay ağız duşu
  • Yalnızda 60 saniyede kullanımı kolay ağız duşu
  • Yalnızda 60 saniyede kullanımı kolay ağız duşu
  • Yalnızda 60 saniyede kullanımı kolay ağız duşu
  • Yalnızda 60 saniyede kullanımı kolay ağız duşu
  • Yalnızda 60 saniyede kullanımı kolay ağız duşu
  • Yalnızda 60 saniyede kullanımı kolay ağız duşu
  • Yalnızda 60 saniyede kullanımı kolay ağız duşu
  • Yalnızda 60 saniyede kullanımı kolay ağız duşu
  • Yalnızda 60 saniyede kullanımı kolay ağız duşu
  • Yalnızda 60 saniyede kullanımı kolay ağız duşu
  • Yalnızda 60 saniyede kullanımı kolay ağız duşu

Philips Sonicare Compact Flosser 1000Ağız Duşu

HX3333/24

Yalnızda 60 saniyede kullanımı kolay ağız duşu
Philips Sonicare Kompakt Ağız Duşu 1000 ile ağız duşunu günlük rutininize zahmetsizce ekleyin. 60 saniye içinde dişler arasındaki ve diş etlerindeki plağı %99.9'e kadar oranda* yok eder. Katlanabilir tasarımı sayesinde hareket halindeyken kullanım için idealdir.
Tüm avantajları görüntüleyin

Uygulanan alanlarda plağı %99,9'a varan oranda giderir*

Yalnızda 60 saniyede kullanımı kolay ağız duşu

  • Kompakt ve taşınabilir tasarım

  • Uygulanan alanlarda plağı %99,9'a varan oranda nazikçe giderir*

  • Diş ipine kıyasla %100'e kadar daha sağlıklı diş etleri**

  • 3 temizleme modu

  • 21 günlük pil ömrü***

Nazik ama etkili plak giderme

Nazik ama etkili plak giderme

Philips Sonicare Kompakt Ağız Duşu 1000; hassas, etkili ve taşınabilirdir. Ağız Duşu, dişlerinizin arasındaki ve diş etinizdeki plağın %99,9'a kadarını sadece 60 saniyede giderir*.

Diş ipine kıyasla %100'e kadar daha sağlıklı diş etleri**

Diş ipine kıyasla %100'e kadar daha sağlıklı diş etleri**

Philips Sonicare Kompakt Ağız Duşu 1000, diş eti sağlığını yalnızca 4 hafta içinde iyileştirmede diş ipine kıyasla %100 daha etkilidir**.

Kompakt ve taşınabilir tasarım

Kompakt ve taşınabilir tasarım

Ağız duşunun kompakt yapısı sizinle birlikte hareket edecek şekilde tasarlanmıştır. Katlanabilir 200 ml su haznesi, boşken ana gövde üzerine kaydırılarak seyahat ederken evde veya çantada kolayca saklanabilir.

Teknik Özellikler

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Feragatnameler

  1. Laboratuvar ortamında yapılan bir çalışmaya göre; gerçek sonuçlar farklılık gösterebilir

  2. 4 hafta sonra, diş ipine kıyasla, Standard başlık ile

  3. Günde 1 dakikalık 1 ağız duşu kullanım seansı temel alınmıştır