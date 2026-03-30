Yalnızda 60 saniyede kullanımı kolay ağız duşu

Philips Sonicare Kompakt Ağız Duşu 1000 ile ağız duşunu günlük rutininize zahmetsizce ekleyin. 60 saniye içinde dişler arasındaki ve diş etlerindeki plağı %99.9'e kadar oranda* yok eder. Katlanabilir tasarımı sayesinde hareket halindeyken kullanım için idealdir.