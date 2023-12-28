2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Günlük temizlik için
Diş eti sağlığını 4 haftada iyileştirir**
2 uç: Diş arası temizliği için N1 Standard, hassas diş ve diş etleri için N2 Comfort
Sadece Philips Sonicare Kompakt Ağız Duşu ile uyumludur
N1 Standart başlık, dişlerinizin arasındaki ve diş eti çizginizdeki plak ve yiyecek artıklarını etkili bir şekilde gidermesi sayesinde çok yönlü günlük temizlik için idealdir.
N1 Standart tek akışlı uç, inatçı gıda artıklarını temizlemek için idealdir. Kullanıcıların %97'isi, dişlerin aralarındaki gıda artıklarını gidermek için uygun olduğunu kabul ediyor***.
N2 Comfort başlığı, plak temizliğinden ödün vermeden hassas dişlerde ve diş etlerinde kullanım için özel olarak tasarlanmış yumuşak, kauçuk bir uca sahiptir. Kullanıcıların %95'i, bu ucun diş etleri üzerinde ekstra nazik olduğunu kabul etmektedir.
4.7
5 üzerinden
19
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Gupse
28/12/2023
Türkiye
Promosyonun bir parçası
Derinlemesine temizlik
Almayı düşünenlere öneririm. Derin temizlik hisse veriyor. Tecrübelerim: ilk kullandığımda, yüzüm ve banyo duvarları kazara su içinde kaldı. :)) Kullanım zamanı ürünü çözme aşamasında uzun sürdü ve biraz sıkıldım. Artık tam bir profesyonelim :) su kazaları yok ve hızla kullanımı bitiriyorum. Şarjı uzun süre dayanıyor. En önemlisi sağlıklı hissediyorum.
Avantajlar
Temizlik ve sağlık
Dezavantajlar
Yedek ağızlık olmayışı
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Diş Arası Temizleyicisi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Diş Arası Temizleyicisi için yapılmıştır
Anreb
25/12/2023
Türkiye
Promosyonun bir parçası
Su haznesi
Ürün gerçekten çok güzel tavsiye ederim .Fakat su haznesinin geniş olması elde kullanımı zorlaştırıyor .su haznesi daha dar olursa kullanımı daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Teşekkürler
Bu değerlendirme Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Diş Arası Temizleyicisi için yapılmıştır
Bu değerlendirme Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Diş Arası Temizleyicisi için yapılmıştır
Dreamfall
12/06/2022
Türkiye
Promosyonun bir parçası
Hayat Kurtarıcı!
Bu ürün benim gibi her türlü diş fırçası ( normal, şarjlı, diş arası) ve diş ipi ile istediği diş arası temizliğini sağlayamadığı için diş eti ve hassasiyet sıkıntıları yaşayan insanlar için tam anlamı ile bir hayat kurtarıcı. Kesinlikle daha ilk kullanışta bu bir rüya olmalı dedim çünkü böyle bir diş temizliği hissiyatı yok. Cihazda 2 farklı clean ve deep clean adında diş ipi modu olması ve her modun 3 farklı yoğunluğa sahip oluşu hem mantıklı hem de çok kullanışlı. Daha zor noktalar için daha güçlü, hassas noktalar için daha zarif su vuruşlarına sahip. İki farklı başlık ile detay daha da arttırılmış, derin ötesi bir diş arası temizliği arayanlara dört yönlü su atımı sağlayan F3 Quad Stream başlığı sunulmuş ayrıca el kitabında gördüğüm kadarıyla iki yönlü su atımı sağlayan hassas diş etlerine özel bir F2 konfor başlığı da var ama bu seçenek opsiyonel haliyle kutu içeriğine konmamış, gerekli bulanlar ayrı olarak edinebilir. Cihazın su vuruş ritmi ile kullanıcıyı dolaylı olarak yönlendirmesi çok başarılı, su atış ritmi kılavuzda önerildiği gibi dişler arasında başlığı gezdirmenizi istiyor, 15 sn. de bir de kısa aralıklar vererek devam ediyor bu sayede ne kadar süredir temizlik yaptığınız takip edebiliyorsunuz. Gerek yok beni uyarmasın diyorsanız bu özellik kapatılabiliyor neyseki, nasıl derseniz yoğunluk tuşuna 3 sn. basarak, yine aynı şekilde aktif hale de getirebiliyorsunuz ama bilginiz olsun cihazda bu özellik varsayılan olarak açık geliyor ve kapatma özelliğini el kitabından okuyarak bulabildim. Philips gerçekten başarılı ve güçlü bir ürünü bizi kablo ile uğraştırmadan sade ve şık bir tasarıma sığdırılabilmiş, üstelik cihazı elinizde tuttuğunuzda verdiği kalite hissi de çok başarılı. Diş ve diş eti temizliğine önem verenler için kesinlikle alınması gereken bir ürün olmuş.
Avantajlar
- Ergonomik ve kablosuz yapı ve kaliteli malzeme - Farklı mod, yoğunluk ve başlık seçenekleri ile kombinasyonun arttırılabilmesi - Su haznesinin yandan da doldurulabilmesi - Type-C şarj girişine sahip oluşu, 5V farklı şarj aletleri de kullanılabilmesi - Kullanışlı ve kaliteli seyahat çantası - Sisteme ürün kaydı yaparsanız + 1 yıl garanti sunması - 30 günlük memnuniyet garantisi
Dezavantajlar
- Power tuşuna basıldığı gibi çalışmaya başladığı için yanlışlıkla basarsanız üzerinize veya duvarlara su sıçratma ihtimali. - Başlıklar için ayrı bir koruyucu kap sunulabilirmiş. - Bana gelen kutudan bir kullanım kılavuzu çıkmadı ve ne yazık ki içinden çıkan resimli hızlı kullanım kılavuzu güzel olsa da yeterli değil ve biraz karışık. Site üzerinden kullanım kılavuzuna erişebiliyorsunuz ama şu anlık Türkçe seçeneği yok.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Diş Arası Temizleyicisi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Diş Arası Temizleyicisi için yapılmıştır
laboratuvar ortamında yapılan bir çalışmaya göre; gerçek sonuçlar farklılık gösterebilir
Comfort başlığıyla kullanıldığında, Anket, ABD, N=109, 2023
Standard başlığıyla kullanıldığında, Anket, ABD, N=109, 2023