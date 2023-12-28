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  • Günlük diş arası temizliği için
  • Günlük diş arası temizliği için
  • Günlük diş arası temizliği için
  • Günlük diş arası temizliği için
  • Günlük diş arası temizliği için
  • Günlük diş arası temizliği için
  • Günlük diş arası temizliği için
  • Günlük diş arası temizliği için

Philips Sonicare Nozzles for Compact FlosserStandart ve Konfor

HX3072/00

4.7
| (19) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Günlük diş arası temizliği için
Philips Sonicare Kompakt Ağız Duşunun başlıklarıyla nazik ve etkili bir ağız duşu deneyimi yaşayın. Standard başlık, dişlerin arasını hedefe yönelik şekilde temizler. Comfort başlığı, yumuşak ucuyla hassas diş etleri için tasarlanmıştır.
Tüm avantajları görüntüleyin

Uygulanan alanlarda plağı %99,9'a varan oranda giderir*

Günlük diş arası temizliği için

  • Günlük temizlik için

  • Diş eti sağlığını 4 haftada iyileştirir**

  • 2 uç: Diş arası temizliği için N1 Standard, hassas diş ve diş etleri için N2 Comfort

  • Sadece Philips Sonicare Kompakt Ağız Duşu ile uyumludur

Kapsamlı günlük temizlik için ideal N1 Standart başlık

Kapsamlı günlük temizlik için ideal N1 Standart başlık

N1 Standart başlık, dişlerinizin arasındaki ve diş eti çizginizdeki plak ve yiyecek artıklarını etkili bir şekilde gidermesi sayesinde çok yönlü günlük temizlik için idealdir.

Yiyecek artıklarını temizlemek için ideal N1 tek akışlı temizlik

Yiyecek artıklarını temizlemek için ideal N1 tek akışlı temizlik

N1 Standart tek akışlı uç, inatçı gıda artıklarını temizlemek için idealdir. Kullanıcıların %97'isi, dişlerin aralarındaki gıda artıklarını gidermek için uygun olduğunu kabul ediyor***.

Hassas dişler ve diş etleri için ideal N2 Comfort başlığı

Hassas dişler ve diş etleri için ideal N2 Comfort başlığı

N2 Comfort başlığı, plak temizliğinden ödün vermeden hassas dişlerde ve diş etlerinde kullanım için özel olarak tasarlanmış yumuşak, kauçuk bir uca sahiptir. Kullanıcıların %95'i, bu ucun diş etleri üzerinde ekstra nazik olduğunu kabul etmektedir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.7

5 üzerinden

19

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2
1

28/12/2023

Türkiye

Türkiye

Derinlemesine temizlik

Almayı düşünenlere öneririm. Derin temizlik hisse veriyor. Tecrübelerim: ilk kullandığımda, yüzüm ve banyo duvarları kazara su içinde kaldı. :)) Kullanım zamanı ürünü çözme aşamasında uzun sürdü ve biraz sıkıldım. Artık tam bir profesyonelim :) su kazaları yok ve hızla kullanımı bitiriyorum. Şarjı uzun süre dayanıyor. En önemlisi sağlıklı hissediyorum.

Avantajlar

Temizlik ve sağlık

Dezavantajlar

Yedek ağızlık olmayışı

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Diş Arası Temizleyicisi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Diş Arası Temizleyicisi için yapılmıştır

25/12/2023

Türkiye

Türkiye

Su haznesi

Ürün gerçekten çok güzel tavsiye ederim .Fakat su haznesinin geniş olması elde kullanımı zorlaştırıyor .su haznesi daha dar olursa kullanımı daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Teşekkürler

Bu değerlendirme Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Diş Arası Temizleyicisi için yapılmıştır

Bu değerlendirme Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Diş Arası Temizleyicisi için yapılmıştır

12/06/2022

Türkiye

Türkiye

Hayat Kurtarıcı!

Bu ürün benim gibi her türlü diş fırçası ( normal, şarjlı, diş arası) ve diş ipi ile istediği diş arası temizliğini sağlayamadığı için diş eti ve hassasiyet sıkıntıları yaşayan insanlar için tam anlamı ile bir hayat kurtarıcı. Kesinlikle daha ilk kullanışta bu bir rüya olmalı dedim çünkü böyle bir diş temizliği hissiyatı yok. Cihazda 2 farklı clean ve deep clean adında diş ipi modu olması ve her modun 3 farklı yoğunluğa sahip oluşu hem mantıklı hem de çok kullanışlı. Daha zor noktalar için daha güçlü, hassas noktalar için daha zarif su vuruşlarına sahip. İki farklı başlık ile detay daha da arttırılmış, derin ötesi bir diş arası temizliği arayanlara dört yönlü su atımı sağlayan F3 Quad Stream başlığı sunulmuş ayrıca el kitabında gördüğüm kadarıyla iki yönlü su atımı sağlayan hassas diş etlerine özel bir F2 konfor başlığı da var ama bu seçenek opsiyonel haliyle kutu içeriğine konmamış, gerekli bulanlar ayrı olarak edinebilir. Cihazın su vuruş ritmi ile kullanıcıyı dolaylı olarak yönlendirmesi çok başarılı, su atış ritmi kılavuzda önerildiği gibi dişler arasında başlığı gezdirmenizi istiyor, 15 sn. de bir de kısa aralıklar vererek devam ediyor bu sayede ne kadar süredir temizlik yaptığınız takip edebiliyorsunuz. Gerek yok beni uyarmasın diyorsanız bu özellik kapatılabiliyor neyseki, nasıl derseniz yoğunluk tuşuna 3 sn. basarak, yine aynı şekilde aktif hale de getirebiliyorsunuz ama bilginiz olsun cihazda bu özellik varsayılan olarak açık geliyor ve kapatma özelliğini el kitabından okuyarak bulabildim. Philips gerçekten başarılı ve güçlü bir ürünü bizi kablo ile uğraştırmadan sade ve şık bir tasarıma sığdırılabilmiş, üstelik cihazı elinizde tuttuğunuzda verdiği kalite hissi de çok başarılı. Diş ve diş eti temizliğine önem verenler için kesinlikle alınması gereken bir ürün olmuş.

Avantajlar

- Ergonomik ve kablosuz yapı ve kaliteli malzeme - Farklı mod, yoğunluk ve başlık seçenekleri ile kombinasyonun arttırılabilmesi - Su haznesinin yandan da doldurulabilmesi - Type-C şarj girişine sahip oluşu, 5V farklı şarj aletleri de kullanılabilmesi - Kullanışlı ve kaliteli seyahat çantası - Sisteme ürün kaydı yaparsanız + 1 yıl garanti sunması - 30 günlük memnuniyet garantisi

Dezavantajlar

- Power tuşuna basıldığı gibi çalışmaya başladığı için yanlışlıkla basarsanız üzerinize veya duvarlara su sıçratma ihtimali. - Başlıklar için ayrı bir koruyucu kap sunulabilirmiş. - Bana gelen kutudan bir kullanım kılavuzu çıkmadı ve ne yazık ki içinden çıkan resimli hızlı kullanım kılavuzu güzel olsa da yeterli değil ve biraz karışık. Site üzerinden kullanım kılavuzuna erişebiliyorsunuz ama şu anlık Türkçe seçeneği yok.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Diş Arası Temizleyicisi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Diş Arası Temizleyicisi için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. laboratuvar ortamında yapılan bir çalışmaya göre; gerçek sonuçlar farklılık gösterebilir

  2. Comfort başlığıyla kullanıldığında, Anket, ABD, N=109, 2023

  3. Standard başlığıyla kullanıldığında, Anket, ABD, N=109, 2023