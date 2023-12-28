Bu ürün benim gibi her türlü diş fırçası ( normal, şarjlı, diş arası) ve diş ipi ile istediği diş arası temizliğini sağlayamadığı için diş eti ve hassasiyet sıkıntıları yaşayan insanlar için tam anlamı ile bir hayat kurtarıcı. Kesinlikle daha ilk kullanışta bu bir rüya olmalı dedim çünkü böyle bir diş temizliği hissiyatı yok. Cihazda 2 farklı clean ve deep clean adında diş ipi modu olması ve her modun 3 farklı yoğunluğa sahip oluşu hem mantıklı hem de çok kullanışlı. Daha zor noktalar için daha güçlü, hassas noktalar için daha zarif su vuruşlarına sahip. İki farklı başlık ile detay daha da arttırılmış, derin ötesi bir diş arası temizliği arayanlara dört yönlü su atımı sağlayan F3 Quad Stream başlığı sunulmuş ayrıca el kitabında gördüğüm kadarıyla iki yönlü su atımı sağlayan hassas diş etlerine özel bir F2 konfor başlığı da var ama bu seçenek opsiyonel haliyle kutu içeriğine konmamış, gerekli bulanlar ayrı olarak edinebilir. Cihazın su vuruş ritmi ile kullanıcıyı dolaylı olarak yönlendirmesi çok başarılı, su atış ritmi kılavuzda önerildiği gibi dişler arasında başlığı gezdirmenizi istiyor, 15 sn. de bir de kısa aralıklar vererek devam ediyor bu sayede ne kadar süredir temizlik yaptığınız takip edebiliyorsunuz. Gerek yok beni uyarmasın diyorsanız bu özellik kapatılabiliyor neyseki, nasıl derseniz yoğunluk tuşuna 3 sn. basarak, yine aynı şekilde aktif hale de getirebiliyorsunuz ama bilginiz olsun cihazda bu özellik varsayılan olarak açık geliyor ve kapatma özelliğini el kitabından okuyarak bulabildim. Philips gerçekten başarılı ve güçlü bir ürünü bizi kablo ile uğraştırmadan sade ve şık bir tasarıma sığdırılabilmiş, üstelik cihazı elinizde tuttuğunuzda verdiği kalite hissi de çok başarılı. Diş ve diş eti temizliğine önem verenler için kesinlikle alınması gereken bir ürün olmuş.