2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Güçlü surround ses
Sinemanın gücünü evinize getirin. Güçlü 600W surround ses üreten açık hoparlör sürücüleriyle ve etkileyici 3D Blu-ray Disk oynatma özelliğiyle ev eğlencesi keyfinizi ikiye katlayın.
Smart TV
3D Blu-ray
Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, Blu-ray Disklerinizden en iyi sesi almanızı sağlar. Üretilen sesin, orijinal stüdyo kaydından hemen hiçbir farkı yoktur, yani kaydı yapanların size sunmak istediği her şeyi duyarsınız. Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, yüksek çözünürlüklü eğlence deneyiminizi tamamlar.
EasyLink, tek bir uzaktan kumandayla DVD oynatıcı, Blu-ray oynatıcı, soundbar hoparlör, Ev sinema sistemi ve TV gibi birden çok cihazı kontrol etmenizi sağlar. HDMI kablosu aracılığıyla, cihazlar arasında işlevsellik paylaşımı için endüstri standardı HDMI CEC protokolünü kullanır. Tek bir düğmeye dokunarak, bağlanmış tüm HDMI CEC uyumlu cihazları aynı anda çalıştırabilirsiniz. Bekleme ve oynatma gibi işlemler artık büyük bir kolaylıkla gerçekleştirilebilir.
4.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Apollo73
08/05/2012
Türkiye
Mükemmel ses kalitesi
Aldığım günden bu yana sinema ortamını bana evde sağladığı için çok memnunum. Ses düzeyini çok fazla yükseltmeden en düşük ses efektlerini bile algılamanızı sağlıyor ve sesi çok iyi yayıyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HTS3593 5.1 Home theater için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HTS3593 5.1 Home theater için yapılmıştır