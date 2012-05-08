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Üretimden kaldırıldı

5.1 Ev sineması

HTS3593/40

4

| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Güçlü surround ses

Sinemanın gücünü evinize getirin. Güçlü 600W surround ses üreten açık hoparlör sürücüleriyle ve etkileyici 3D Blu-ray Disk oynatma özelliğiyle ev eğlencesi keyfinizi ikiye katlayın.

Tüm avantajları görüntüleyin

Blu-ray 3D ile

Güçlü surround ses

  • Smart TV

  • 3D Blu-ray

Açık hoparlörler sayesinde güçlü surround ses

Açık hoparlörler sayesinde güçlü surround ses

Yüksek tanımlı surround ses için Dolby TrueHD ve DTS-HD

Yüksek tanımlı surround ses için Dolby TrueHD ve DTS-HD

Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, Blu-ray Disklerinizden en iyi sesi almanızı sağlar. Üretilen sesin, orijinal stüdyo kaydından hemen hiçbir farkı yoktur, yani kaydı yapanların size sunmak istediği her şeyi duyarsınız. Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, yüksek çözünürlüklü eğlence deneyiminizi tamamlar.

Tüm HDMI CEC cihazları tek kumandayla kontrol etmek için EasyLink

Tüm HDMI CEC cihazları tek kumandayla kontrol etmek için EasyLink

EasyLink, tek bir uzaktan kumandayla DVD oynatıcı, Blu-ray oynatıcı, soundbar hoparlör, Ev sinema sistemi ve TV gibi birden çok cihazı kontrol etmenizi sağlar. HDMI kablosu aracılığıyla, cihazlar arasında işlevsellik paylaşımı için endüstri standardı HDMI CEC protokolünü kullanır. Tek bir düğmeye dokunarak, bağlanmış tüm HDMI CEC uyumlu cihazları aynı anda çalıştırabilirsiniz. Bekleme ve oynatma gibi işlemler artık büyük bir kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

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4.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

5
3
2
1

08/05/2012

Türkiye

Türkiye

Mükemmel ses kalitesi

Aldığım günden bu yana sinema ortamını bana evde sağladığı için çok memnunum. Ses düzeyini çok fazla yükseltmeden en düşük ses efektlerini bile algılamanızı sağlıyor ve sesi çok iyi yayıyor.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HTS3593 5.1 Home theater için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HTS3593 5.1 Home theater için yapılmıştır

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