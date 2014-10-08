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  • Nemlendirici tıraş kremi
  • Nemlendirici tıraş kremi

Üretimden kaldırıldı

NIVEATıraş losyonu

HS800/04

1
| (1) Değerlendirme
Nemlendirici tıraş kremi
Philips NIVEA FOR MEN tıraş makineniz için nemlendirici tıraş kremi. Formülü, cildinize bakım yapması ve sağlıklı bir görünümü desteklemesi için Kamomil ve Vitaminlerle zenginleştirilmiştir.
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Sadece Philips NIVEA FOR MEN HS8000 serisi için

Nemlendirici tıraş kremi

  • Natural MICROtec teknolojisi ile

NIVEA FOR MEN krem hazne sistemi

NIVEA FOR MEN krem hazne sistemi

NIVEA FOR MEN nemlendirici tıraş kremi doğrudan cildinize sürülür

Dahili kartuş doldurma sistemi

Dahili kartuş doldurma sistemi

NIVEA FOR MEN tıraş kremini, yedek kutudan doğrudan Philips NIVEA FOR MEN tıraş makinesine boşaltın.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

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1.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

5
4
3
2

08/10/2014

Türkiye

Türkiye

Piyasada çok zor bulunuyor

Ürün kullanım ve performans açısından oldukça tatminkar yalnız piyasada pek bulunmadığından philips'in bu ürüne ihtiyaç duyan makinelerini pek tavsiye etmiyorum.

Bu değerlendirme HS800/04 Tıraş losyonu için yapılmıştır

Bu değerlendirme HS800/04 Tıraş losyonu için yapılmıştır

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